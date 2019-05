Pětiletý herní rekord ukončilo hořící zombie dítě

Minecraft má sice mezi hráči pověst virtuálního stavebnice pro děti, díky jeho otevřenému konceptu je však možné si i z něj udělat výzvu. A přesně tak to udělal streamer, vystupující na internetu pod přezdívkou Philza, když se pustil do tzv. „hardcore permadeath“ módu. Jeho pravidla jsou jednoduchá: hráč nemá k dispozici žádný náhradní život a jakmile zemře, veškerý jeho dosavadní postup bude navždy ztracený.

Dětská zombie z Minecraftu je tak roztomilá, že se prodává i jako plyšová hračka.

Philzův virtuální život však nakonec trval neuvěřitelných pět let, což je suverénně nejdéle, co někdo něco podobného dokázal. Nakonec se však stalo to, co se stát muselo a úctyhodný rekord skončil. Nestalo se tak však v nějakém epickém souboji proti nebezpečnému bossovi, ale při víceméně banálním setkání se zombie dítětem. To samo o sobě není až tak nebezpečné, ovšem díky několika špatným rozhodnutím se tento řadový nepřítel vzňal, což se stalo Philzovi osudným. Na okamžik jeho smrti se můžete podívat ve videu níže.

Více než samotná hra jsou přitom zajímavé spíše Philzovy reakce. Na to, že během několika sekund přišlo vniveč jeho pětileté snažení se drží docela dobře, byť samozřejmě dojde i na nějakou tu slzičku a sprostou nadávku.

Těšit ho však může fakt, že se mu i tak podařilo dosáhnout rekordu, který hned tak někdo asi nepřekoná. Ve výsledku pro něj může být konec série spíše osvobozující zážitkem. Pět let je opravdu dlouhá doba, jak může potvrdit youtuber CohhCarnage, který po stejnou dobu každý den streamoval alespoň několik minut, a to včetně dnů, kdy se mu narodily děti či se zrovna stěhoval. Ten se však sérii nakonec rozhodl ukončit dobrovolně (psali jsme tady).