Na nejtěžší obtížnost proběhl Doomem bez smrti, zabil ho poslední boss

Na vyšší obtížnosti byl Doom vždycky zábavou jen pro pár nejtvrdších pařanů a poslední díl Doom Eternal (naše recenze) rozhodně není výjimkou. Intenzivní arénové boje se tu střídají s otravnými skákacími pasážemi, kdy je snadné udělat chybu, pro většinu lidí tak je výzvou i prostřední obtížnost Hurt Me Plenty.

Aby se však nenudili ani ti nejlepší, je tu i supertěžká obtížnost Nightmare, kde každou drobnou chybku trestá okamžitá smrt. A kdyby náhodou i to bylo málo, tak je tu i Ultranightmare, kde v případě smrti začínáte od úplného začátku.

Zní to šíleně, ale věřte, že už se našli první hráči, kterým se to povedlo. Streamer MoonMoon mohl být jedním z nich, dostal se totiž až do poslední arény s hlavním záporákem. Ten mu však vystavil stopku, když jeden z jeho nohsledů trefil Moonmoona vražedným útokem na blízko.

Veškerá snaha tak přišla vniveč, a přestože i tak šlo o obdivuhodný výkon, streamerovo zklamání bylo téměř hmatatelné. „Už se o to pokoušet nebudu,“ vcelku rozumně uzavřel tuto kapitolu a místo toho se vrhl do hraní předběžného přístupu Mount & Blade II: Bannerlord.

Ono vůbec hraní s tzv. permadeath módem je jen pro ty nejotrlejší, připomeňme například tohoto hráče Minecraftu jehož pětileté snažení nešťastně ukončilo hořící zombie dítě.