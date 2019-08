Jednou zemřel ve videohře a stala z něj celebrita

Ještě před pár měsíci byl Phil Watson jen obyčejný kluk z anglického Newcastlu, který pracoval v maloobchodě, přemýšlel kde vzít peníze na svatbu a po nocích odpočíval u hraní Minecraftu.

Je to jednoduché, lidi víc zajímá, když se někomu nedaří, než daří.

U bezmála dekádu staré hry ho držel fakt, že ji měl rozehranou dlouhých pět let, a to v hardcore režimu, kdy jedna smrt znamená absolutní konec. Šlo sice o světový rekord, jeho streamy však sledovalo průměrně jen pět až deset lidí. To ho ovšem nijak netrápilo. Neměl ambice stát se internetovou celebritou.



Průlom se mu paradoxně povedl ve chvíli, kdy se mu ve hře dařilo nejméně. Po všech prožitých dobrodružstvích ho o virtuální život nepřipravil náročný boss, ale jen obyčejné zombie dítě. Philzovo letité úsilí přišlo kvůli hloupé chybě během pár sekund vniveč. Nešťastné situace si však kromě hrstky pravidelných diváků povšiml i reportér magazínu Polygon.

Ten o tom napsal článek a neznámého youtubera katapultoval na stránky herních médií po celém světě (my jsme o události psali tady). Jeho příběh dokonce přetekl i mimo herní rybníček, když o celé věci informoval respektovaný zpravodajský kanál BBC.

Philza si slávu užíval, ale předpokládal, že jej z výsluní rychle odstrčí nějaká další kuriozita. Ale ono ne. Když se ke streamování vrátil, byl o něj obrovský zájem, což nejlépe dokazuje to, že v době psaní článku je z něj nejsledovanější streamer Minecraftu v anglicky mluvícím světě.

Když pak Philzovi přišla z kanálu Twitch první výplata, rozhodl se opustit svoji dosavadní práci a vrhnout se do streamování naplno. Má k tomu podporu své matky i přítelkyně. Jeho život se během pár měsíců obrátil vzhůru nohama a způsobilo to jen jedno zdivočelé zombie dítě. Jestli toto není dokonalé potvrzení přísloví, že všechno špatné je k něčemu dobré, tak už nevím, co by mohlo být.