Bojíte se hororů? Skutečnost je často ještě divnější a děsivější

Tajné experimenty, mučení a skutečná hrůza za hororem Outlast

Outlast

Studená válka neznamenala jen závod ve zbrojení, ale i zkoumání tajů mysli. Samozřejmě v tom nebylo nic bohulibého. Šlo o další způsob, jak protivníka přechytračit. Děsivé experimenty se prováděly na obou stranách železné opony. Za inspiraci si je vzala legendární hororová série Outlast či i psychologický horor Visage. Outlast je pamětihodná série. Rozšířila mechanismy Amnesia: The Dark Descent a vytvořila zážitek, ze kterého si málem nadělali do gatí i ti nejotrlejší. To ze všeho nejděsivější na první pohled ovšem vidět není. Autoři si spoustu věcí nevycucali z prstu. Outlast dokonce ukrývá jen lehce upravený dokument k podprojektu MKULTRA – BLUEBIRD. Ten skutečný je značně cenzurovaný.

V Outlast figuruje zlotřilá korporace Murkoff. Experimentuje na lidech, aby vytvořila nekorumpovatelné supervojáky nadané paranormálními schopnostmi. To není výmysl tvůrců. Byl to dlouhodobý cíl několika amerických i sovětských projektů. V USA to byly jmenovitě projekty MKULTRA – BLUEBIRD a StarGate.

Outlast

MKULTRA byla obrovská tajná operace CIA, skládající se ze skoro 150 podprojektů. Mezi nimi i BLUEBIRD, konkrétně se zaměřoval na absolutní kontrolu jedince pomocí hypnózy a snění. S projektem se začalo v 50. letech a skončil zhruba o deset let později. Cílem bylo vymývání mozku a extrémní forma manipulace se zvolenými subjekty pomocí psychotropních látek, sexuálního zneužívání, mučení, deprivace a hypnózy. Lidé si experimentů nebyli vědomi, nutno podotknout, že šlo často o civilisty, kteří do sebe dostávali koňské dávky LSD.

MKULTRA nebyl příliš strukturován. Víc než řízený experiment, připomínal chaotické řádění pomateného vědátora. Experiment skončil nepřekvapivě nezdarem. Často šílenstvím nedobrovolných účastníků, v lepším případě jen krátkou epizodou výbuchu iracionálního vzteku a agrese. Ohavné experimenty CIA se dostaly na povrch až díky aféře Watergate. Těžko se divit, že jsou Američané tak nadšení konspirační teoretici, když je vláda tajně dopovala LSD.

Dokument k MKULTRA – BLUEBIRD

V Outlast je ovšem i nadpřirozený element. Pokusné subjekty jsou vystaveny mučení a psychologické tortuře Morfogenního motoru. Pouze tak mohou ovládat roj nanitů Walrider. Ten lze aktivovat ve stavu lucidního či bdělého snění. V hře jde spíš než o lucidní snění o formu astrální projekce, mimotělního zážitku či vzdáleného nazírání. A to je něco, co se pojí s dalším skutečným projektem – StarGate.

V Sovětském svazu se to podle rozvědky hemžilo bábuškami nadanými magickými schopnostmi, jako je telekineze, telepatie nebo astrální projekce. Existují videozáznamy, jak se obtloustlá Ruska Nina Kulagina snaží pohnout předmětem silou mysli a tváří se u toho jako by akutně potřebovala na záchod. „Hrdé“ sovětské promo se dostalo i do rukou agentů USA, a tak vznikl projekt StarGate.

Účelem bylo vytrénovat PSI agenty schopné telekineze, zření do budoucnosti, telepatie a také vzdáleného nazírání. Jednoduše řečeno, schopnosti vidět místa bez nutnosti tam fyzicky vkročit. Proč riskovat, když může agent promítnout své vědomí kamkoliv za nepřátelské linie? Projekt byl aktivní od 70. let až do roku 1995, kdy někdo konečně pořádně zkontroloval výsledky a zjistil, že to moc nefunguje. Až na statistické odchylky, jako bylo nalezení špionážního letadla spolupracovnicí Rosemary Smithovou, toho projekt moc nepředvedl.