Miculyčová se díky šestému místu v Šanghaji přiblížila olympiádě v BMX

Miculyčová skončila šestá už v páteční kvalifikaci a umístění v sobotním finále v Číně zopakovala. „S kvalifikací jsem zatím velice spokojená,“ uvedla v tiskové zprávě. Trenér Michael Beran dodal, že zatím jedou podle plánu.

„První jízda byla trochu komplikovanější, nastalo pár chyb. Přiznám, že Ivet nebyla úplně čerstvá, protože měla horší spaní. Druhou jízdu si ale naštěstí pohlídala, i když s menšími chybami, ale na šesté místo to stačilo a to nám vyhovuje,“ řekl Beran s tím, že Miculyčová šetří s triky přes hlavu a nechtějí riskovat zranění. „Máme v plánu to rozbalit až na olympiádě,“ dodal.

V Paříži se v závodu BMX představí 12 jezdkyň, maximálně dvě z jedné země. Jistou účast má zatím pouze jedna domácí reprezentantka.