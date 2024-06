Do startu her v Paříži zbývá 50 dnů. Eiffelovu věž už zdobí olympijské kruhy

Olympijské kruhy vyrobené z recyklované oceli jsou umístěny mezi prvním a druhým patrem na jižní straně věže, tedy směrem k řece Seině. Stopětatřicet let stará věž bude mít během olympijských her konaných od 26. července do 11. srpna a následných paralympijských her prominentní postavení.

O výrobu kruhů se postarala přední světová ocelářská firma ArcelorMittal, která jejich funkčnost delší čas testovala v soukromém průmyslovém areálu ve východní Francii.

„Ocel byla válcována v v Dunkerque. Poté byla dodána do dílny poblíž Epinalu, kde byly jednotlivé části řezány, ohýbány a svařovány a poté lakovány podle potřebných barevných specifikací,“ uvedl výrobce v prohlášení.

Pařížská starostka Anne Hidalgová a šéf organizačního výboru olympijských her Tony Estanguet pózují před Eiffelovou věži ozdobenou olympijskými kruhy.

„Během testů byly propletené prstence s délkou 29 metrů a výškou 15 metrů zvedány do výšky 15 metrů, čímž byl testován jeřábový proces, který byl poté použit ke zvednutí kruhů na Eiffelovu věž.“

Pečlivým testem prošlo i sofistikované osvětlení.

U paty Eiffelovy věži na Martově poli budou o medaile bojovat plážoví volejbalisté, které bude na dočasném stadionu sledovat téměř 13 tisíc lidí. Část ikonické památky si odvezou domů všichni medailisté, neboť do medailí je zapracován kousek kovu pocházejícího přímo z Eiffelovy věže.