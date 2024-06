Boxerka Horváth Sedláčková podlehla v olympijské kvalifikaci čínské soupeřce

Olympijský kvalifikační turnaj v boxu skončil předčasně i pro poslední českou reprezentantku. Lucie Horváth Sedláčková v Bangkoku podlehla ve druhém kole kategorie do 57 kg čínské soupeřce Sü C’-čchun 0:5 na body a do čtvrtfinále nepostoupila. Pro zajištění účasti v Paříži bylo třeba projít až do semifinále, ve hře byla čtyři účastnická místa.