Česká zombie akce DayZ vstoupí do své druhé dekády zimním přídavkem

DayZ vznikl jako fanouškovská modifikace české válečné hry ArmA 2. Vymyslel ho sice Novozélanďan Dean Hall, ten jeho další rozvoj ovšem nakonec přenechal autorům původní hry a od té doby DayZ vzniká v kancelářích Bohemia Interactive. Po letech strávených v předběžném přístupu vyšla v roce 2018 plná verze, to ovšem neznamená, že by tím vývojáři měli hotovo. Více než deset let od vydání prvního konceptu se tak můžeme těšit na další přídavek.

Vody bude všude dost, ale na koupání to moc nevidíme.

Ten se bude jmenovat Frostline a jeho hlavním obsahem bude nová, 83 kilometrů čtverečních veliká mapa Sachal. Jak je už z názvu patrné, krém na opalování tentokrát potřebovat nebudete, nový ostrov totiž inspirován zmrzlou skandinávským krajinou, což pro hráče přináší mnoho nových mechanik. Kromě hladu a žízně se nově budete muset potýkat i s všudypřítomným chladem, což znamená hledání teplejšího oblečení, ale i třeba náročnější rybolov. Krajina bude obecně pustější, než jsou hráči zvyklí, zvěře bude málo a lidských osad plných vzácného vybavení ještě méně. Za to nemrtvých bude dostatek, takže bude třeba se pořádně ohánět, abyste přežili co nejdéle.

Frostline vyjde na PC a konzole ve čtvrtém kvartálu letošního roku. Cenu neznáme, ale jistým vodítkem může být předešlé DLC Livonia, které se prodává za 14 eur (cca 350 Kč).