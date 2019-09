Umí toho méně, ale jako herní handheld je Switch Lite hvězda

Switch Lite vlastně není Switch. Původní model, který je od srpna k mání v revizi s prodlouženou výdrží hraní na baterii (poznáte ho podle červené krabice), funguje jako domácí konzole i handheld. Naproti tomu Switch Lite k televizi nepřipojíte a také odnímatelné ovladače Joy-Con jsou u odlehčené verze napevno. Není kompatibilní s virtuální realitou, stavebnicí Labo ani chystanou fitness pomůckou Ring Fit Adventure. Chybí také vibrace či automatická regulace jasu. Teď si asi říkáte, proč by něco takového měl někdo vůbec chtít.

Switch Lite a původní Switch

Prvním rozdílem je cena. Pokud zůstaneme v mantinelech těch doporučených koncových, Switch Lite se prodává za 5 999 korun, což je o 2 500 korun méně než za plnohodnotný Switch. Hlavním argumentem je však něco jiného: pohodlnost.

Jistě, Switch Lite je o něco kompaktnější, nicméně velký rozdíl pocítíte v okamžiku, kdy konzoli sevřete v rukách. Je výrazně lehčí. Zatímco plnohodnotný model váží oficiálně 398 gramů, u Switche Lite je to pouhých 277 gramů.

I když mám za těch 2,5 roku s původním modelem už natrénovaná zápěstí, na Lite jsem si zvykl okamžitě. V rukách sedí velmi dobře a působí bytelně, a to říkám s vědomím toho, že je to budgetový model, na němž se snažilo Nintendo maximálně ušetřit.

Switch Switch Lite

Pro koho je určen? Řekněme si jasně a nahlas, že Lite původní model nenahrazuje. Ocení ho ovšem ti, kteří chtějí pouze handheld. Nic jiného. A v tomto aspektu je Lite zkrátka pohodlnější než originální model.

Lite vydrží zhruba o půl hodiny déle než Switch z roku 2017, ale podstatně méně než letošní revize. Rozlišení u Lite zůstává stejné, menší je však úhlopříčka (z 6,2 palce na 5,5 palce). Vadí to? Zkouška ohněm jsou hry jako Xenoblade Chronicles 2 či Fire Emblem: Three Houses s titěrnými texty. Vyzkoušel jsem obě i na Lite a čitelné jsou.

Další novinkou je d-pad, který na levé straně ovladače nahradil tlačítka. To je obecně krok správným směrem, nicméně profi hráči bojovek příliš nadšení nejsou, a to zejména kvůli nízkému profilu. Vadí jim, že d-pad neregistruje komba podle jejich představ a někteří uživatelé hlásí problém s diagonálním směrem vpravo dolů.

Za profi hráče bojovek se nepovažuji, hadoukeny ve Street Fighteru se mi spíše dařily a v ostatních žánrech jsem žádný problém nezaznamenal.

Switch Lite

Nintendo by rádo se Switchem Lite rozšířilo uživatelskou základnu, nicméně jistě o něm uvažují i ti, kteří už jeden Switch mají. A ty určitě napadlo, jak je to se sdílením digitálních her (cartridge neřeším, tam je to jasné) s jedním účtem na dvou konzolích. Jde to, je tu ovšem několik podstatných ale.

Na nové konzoli se jednoduše přihlásíte na svůj Nintendo Account a přes eShop si znovu stáhnete vámi zakoupené hry (v eShopu kliknete na vaší ikonku v pravém horním rohu a dále položku „redownload“). S předplatným Nintendo Switch Online si pak z cloudu stáhnete ke každé hře uložené pozice. Ručně si pak obstaráváte savy a určujete, které se mají přepsat a které zůstat. To je celkem rychlé.

Switch Lite a původní Switch Switch Lite a původní Switch Switch Lite a Joy-Con Krabice od Switche a Switche Lite

Váš původní Switch je v tomto momentě nastavený jako primární konzole a používat ho můžete stejně jako dosud bez jakýkoliv omezení. To se ovšem netýká vaší nové, v tomto okamžiku sekundární konzole, která pro spouštění digitálních her na vašem účtu VYŽADUJE připojení k internetu.

Je samozřejmě možné nechat starý Switch doma v doku, kde je předpoklad, že bude připojen k internetu pořád a ze Switche Lite udělat primární konzoli, ale k dokonalosti to má daleko. Na sdílení her v rámci rodiny by tak Nintendo mělo ještě zapracovat, protože stávající řešení ideální není.

Switch Lite (žlutý) a další konzole (Switch, PS Vita, Game Boy, New 3DS XL)

Co se her týče, na Switch Lite běží všechny kousky, u nichž je u dostupných režimů (play mode) zobrazený handheld. Nelze na něm hrát například kolekci pohybových her 1-2 Switch (o nic nepřijdete), z těch lepších pak špičkovou party sadu Super Mario Party.

Za sebe mohu říci, že původní Switch je pro mě i nadále jasná volba. Nejčastěji hraji v handheldu, na televizi pak závodíme v Mario Kart 8 případně pořádáme herní seance v Super Mario Party.

Zeldu si na Switchi Lite zahrajete, kolekci pohybových her 1-2 Switch nikoliv. Aby hra fungovala na Switchi Lite, musí u ní být informace, že podporuje hraní v handheldu. Těch je naprostá většina.

Switch Lite jsem si však rychle oblíbil kvůli kompaktnosti, nižší hmotnosti a faktu, že perfektně sedí v ruce. Konkurenci vlastně moc nemá: 3DS (2DS) je i přes parádní knihovnu na konci své cesty a zastaralé, s Vitou od Sony jsme se rozloučili už dávno. A obojí se drží v ruce hůře než Switch Lite.