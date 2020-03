RECENZE: Animal Crossing: New Horizons je perfektní relax

S recenzováním Animal Crossingu je podobná potíž jako s recenzováním MMORPG (massively multiplayer online role-playing game). Není to totiž ten typ her, ke kterým sednete a po několika probdělých nocích máte dohráno. Svůj obsah dávkují postupně: v případě New Horizons by to chtělo rok, abych zažil všechny plánované eventy.

Na druhou stranu, hru jsme na Bonuswebu získali ve slušném předstihu a po čtrnácti dnech každodenního hraní už mám o fungování ostrova poměrně slušné představy. Animal Crossing: New Horizons je přesto běh na dlouhou trať a nejvěrnější fandové u něj vydrží ne týdny, ale měsíce či roky.

Na začátku si založíme postavu, vybereme jeden ze čtyř ostrovů – liší se jen základním rozvržením a odcestujeme na opuštěný ostrov. S budováním a prvním seznámením nám pomůže mýval Tom Nook, což je zdánlivě přátelský, ale poměrně prohnaný obchodník, který vždy ve správný moment přispěchá s půjčkou, abyste mohli realizovat své sny. Obchod je pro něj vždy až na prvním místě.

Po příletu na ostrov jste celí natěšení, už se vidíte, jak postavíte domečky pro nové obyvatele, vysázíte stromy, ale fakticky nemůžete dělat skoro nic. Vyberete si místo, kde rozložíte svůj stan. Na další části ostrova, ať už vyvýšené, nebo oddělené korytem řeky, se nedostanete. Z plánků se naučíte vyrábět první nářadí, ale záhy zjistíte, že nic nevydrží a rychle se rozbíjí. A pak je tu málo místa v inventáři.

Pokud jsem vás teď vystrašil a říkáte si, co je na tom zábavného, věřte, že situace se brzy obrátí k lepšímu. Naučíte se vyrábět kvalitnější nářadí, které si namapujete na rychle přístupné výběrové kolečko. Odpadne tedy nutnost chodit stále do inventáře. Stan si přestavíte na domek, Tim Nook si na ostrově otevře obchod, prakticky všechno tu lze vylepšit. Jen to není hned a některé části se vylepší až přes noc.

Hra nás tedy nechá na vlastní kůži prožít úvodní nepohodlí a zároveň postupně zpřístupňuje další a další možnosti. Budete chytat motýly, brouky, pavouky, rybařit a kutat ze země vykopávky. Vším tím se pak pokocháte v muzeu – samozřejmě až si ho postavíte. Budete sbírat suroviny potřebné pro craft, vyrábět nejenom nástroje, ale i nábytek, dekorační předměty, měnit jejich vzhled. A správně, ke všemu nejprve potřebujete najít návod, který vás danou věc naučí vyrábět.

Budete mít radost, až postavíte první most a protočí se vám panenky, když zjistíte, kolik stojí další. Budete podnikat výpravy i na další opuštěné ostrovy s jediným cílem: kompletně je vyrabovat. Na craft potřebujete opravdu hodně různých materiálů a ostrůvek je fajn bonus, jak přijít k dalším. Posbíráte dřevo, rudu, možná chytíte nějakého motýla či rybu, kterou ještě nemáte v kolekci, objevíte nový druh stromu. A také zde občas narazíte na další zvířátko, které pozvete bydlet k vám na ostrov.

Různá překvapení vás čekají i na vašem ostrově. Tam, kde ještě včera nic nebylo, najdete dnes zakopané peníze. Moře vyplaví láhev se vzkazem, který obsahuje nový výrobní plánek. Večer narazíte na ducha. Po obloze občas poletuje balíček přivázaný k balonku, který sestřelíte prakem. Nejdříve jste skoro sami, ale postupně také více komunikujete se svými sousedy.

Jste přitom naprostým pánem svého ostrova. K úpravě terénu vede dlouhá cesta, ale proč nezačít třeba výzdobou svého domu. Můžete měnit podlahy, tapety, dát si tam krb, knihovnu, ale i řadu výstředních věcí. Záleží jen na vás. Ale stále platí, že vše si musíte buď koupit, nebo sami vyrobit. Venku si svůj domek obeženete plotem, zasadíte záhony květin, které pak musíte zalévat, či si přistavíte zahradní krb.

Limitka Switche v motivech New Horizons Dokovací stanice obsahuje obrázek s ostrůvkem, na němž jsou Tom Nook, Timmy a Tommy. K němu krásně ladí i pastelové barvy ovladačů Joy-Con, kdy levý je zelený a pravý modrý. Speciální edice půjde do prodeje stejně jako hra 20. března. Switch v motivech hry Animal Crossing: New Horizons

Měnit lze i hudbu, vlajku u letiště a samozřejmě i váš vzhled. Je tu habaděj triček, kalhot, klobouků či bot, ale vlastní designy si můžete navrhnout i sami v jednoduchém pixel artovém editoru. Dostanete se i k novým účesům, ale opět, než ho v zrcadle změníte, musíte si nějakou sadu nejprve pořídit.

Po pozvolném startu se vám hra postupně otevře a je jen na vás, na který z herních prvků kladete důraz. Je zde například studio, kde si aranžujete nábytek i postavy, abyste si pořídili co nejhezčí fotografii. Tu pak můžete sdílet s rodinou či na sociálních sítích.

Samozřejmě, co baví jednoho, druhý vůbec nevyužije. Asi není třeba dodávat, že Animal Crossing cílí na podobný typ hráčů, které v MMORPG uklidňuje sběr bylinek, rádi vozí zboží kamionem po Evropě nebo Spojených státech, či farmaří ve Farming Simulatoru. Dnes už je to trochu nadužívaný slogan, ale v těchto hrách zkrátka platí, že cesta je cíl.

To ovšem neznamená, že chybí nějaké výzvy. Prostřednictvím svého telefonu (ve hře) máte rychlý přístup k řadě věcí, jako mapa či fotoaparát, a mezi nimi je i položka Nook Miles+. Je to v podstatě druhá měna (nebojte, ve hře nejsou žádné mikrotransakce), k níž se váže vlastní obchod. V něm pořídíte vše od nábytku přes plánky až po letenku, s níž se dostanete na další ostrov.

První část Nook Miles jsou vlastně achievementy. Odsekali jste ze stromů dvacet kusů dřeva? Výborně, tady máte odměnu. A stovku? Zase odměna. Některé mají více stupňů, ale všechny jsou jednorázové. Druhá část se jmenuje Nook Miles+, což jsou denní úkoly. První nabízená pětice vás odmění dvojnásobkem (a výjimečně jeden kousek i pětinásobkem), další, které se objeví po splnění, už standardně. Zisk není tak velký jako u achievementů, ale i podmínky jsou značně odlehčené. Stačí například promluvit se třemi sousedy, chytit rybu, vysadit ovocný strom, prodat deset mušlí a podobně.

Co bude s Animal Crossing: Pocket Camp? Bude zajímavé sledovat, jak vydání New Horizons ovlivní mobilní a značně zjednodušený free 2 play titul Pocket Camp. Přiznám se, že Pocket Camp mám stále nainstalovaný, ale každý den už ho nehraji. S příchodem New Horizons jsem hru nespustil a aktuálně si ani nedovedu představit, že bych se věnoval oběma titulům zároveň.

Kouzlo Animal Crossingu je v tom, že můžete hrát (a postupovat) podle svého tempa. Review verze mi bohužel neumožnila připojit se online a navštívit ostrovy ostatních recenzentů, nicméně je zřejmé, že hra s touto nadstavbou jasně počítá. Váš pas obsahuje fotografii, jméno ostrova, titul a hlášku, komunikovat lze nejen grimasami, ale i psaným textem. Z pořadu Direct také víme, že ostatní návštěvníci nemohou nijak zasahovat do vašeho ostrova, pokud jim to v nastavení neumožníme.

Pokud na jedné konzoli plánujete hrát ve více lidech, sdílíte stejný ostrov. Další postava tak naskočí do rozjetého vlaku, tj. má okamžitě přístup ke všem budovám, nicméně procedurami jako je vylepšení domova či inventáře, si musí projít sama. A samozřejmě si plní i svoje Nook Miles. Hrát můžete i společně naráz, kamaráda nebo kamarádku k sobě přivoláte pomocí telefonu. Funguje to tak, že kamera sleduje vůdce skupiny. Pokud další hráč zmizí z obrazu, za chvilku se k vám zase automaticky teleportuje.

Štvala mě jen jedna věc, a to nahrávací obrazovka při přechodu zvenku dovnitř jakékoliv budovy. Přechod trvá jen pár sekund, přesto jsem se párkrát přistihl, jak mě to rozčiluje.

Co říci závěrem? Animal Crossing: New Horizons je nádherná, relaxační hra, kterou budete hrát po troškách každý den. Až překonáte úvodní záměrné nepohodlí a rozkoukáte se, je jen na vás, v jakém tempu budete pokračovat. Každopádně, čekání se vyplatilo.