Budete si hrát a dostanete se do formy. Recenze Ring Fit Adventure

Nintendo má za sebou řadu různých produktů, které měly za úkol hráče dostat z pohodlí gauče a rozpohybovat je. Jednoznačně nejznámějším je hra Wii Fit. Tedy fenomén, který prostřednictvím ovladačů Wii Remote a balanční podložky přiblížil řadě hráčů cvičení a udělal jim z toho vcelku zábavnou aktivitu.

Ring Fit Adventure

U Switche se o něco podobného snažil titul Fitness Boxing, který prostřednictvím ovladačů Joy-Con hráče motivoval k posilování hlavně rukou formou písniček – hra funguje na bázi Just Dance, ale je více cvičební než taneční. Nejnovějším přírůstkem je skutečné RPG dobrodružství Ring Fit Adventure. Na rozdíl od Wii Fit není jen „trénovací aplikací“, ale zábavnou formou v ní budete nejen formovat a posilovat své tělo, ale i herní postavu v herním světě. Tak vytáhněte ze skříně cvičební úbor a vydejte se vstříc novému dobrodružství!



Na rozdíl od ostatních klasických her na vás v balení kromě cartridge vykouknou i nová herní příslušenství: Ring-Con a pásek na nohu. Ring-Con je posilovací kruh, jenž funguje na bázi odporu, čímž posiluje paže, prsní svaly, břišní svaly, a když si ho stejně jako ve hře dáte i mezi nohy, posílíte i vnitřní strany stehen. Můžete ho mačkat, roztahovat, otáčet s ním… chová se tak trochu jako volant (a dokázal bych si představit jeho použití v závodních hrách).

Ring Fit Adventure

Data snímá pomocí pravého ovladače Joy-Con, který do něj zasunete, a kruh používáte i pro navigaci. Je vyroben z nějakého gumovo-plastového materiálu, a i když jsem se snažil sebevíc, vypadá opravdu robustně a odolává extrémům. Nedal na sobě nic znát, ani když jsem si z něj udělal posilovací kleště. Když to porovnám s ovládáním Wii Fit a balanční podložkou, tak mi Ring-Con vyhovuje mnohem více, protože se nemusím pohybovat po té prapodivné věci a soustředit se, abych nešlápl vedle.



Kromě ovladače Ring-Con je pás na nohu další důležitou součástí Ring Fit Adventure. Zasunete do něj levý Joy-Con, připevníte na levé stehno a snímá vaši spodní půlku těla. Podle frekvence, rychlosti a úhlu rozpozná, jestli běháte, sprintujete, zvedáte kolena, správně provádíte cviky a podobně.

Ring Fit Adventure

Pásek má na délku asi 50 centimetrů, a pokud jste stejně jako já trochu objemnější, jedinou možností, jak zajistit, aby nepadal, bude ho pořádně utáhnout k noze. Jestli se zbrkle pohybujete a hodně potíte, sucháč má tendenci se rozepínat a během hraní se může stát, že vám prostě spadne na podlahu. Občas ani přiškrcení stehna nepomáhá a myslím, že by to určitě šlo vyřešit lépe.

Abyste si tento husarský kousek mohli užít naplno, neobejdete se bez hraní v handheld nebo TV módu, což značně znevýhodňuje majitele Switche Lite (nové kompaktnější konzole určené jen pro hraní na cestách). Switch Lite dokonce nedisponuje ani odnímatelnými Joy-Con ovladači. Pokud si však pořídíte pár navíc a záhadným způsobem upevníte konzoli „do stojánku“, budete mít i tak možnost si hru zahrát.

Další názor Ondřej Zach Ring Fit Adventure kombinuje hru i fitness a musím uznat, že cvičení je celkem intenzivní a namáhavé. Dobré je, že u kruhu si lze nastavit citlivost, kdy má systém zaregistrovat „stisk“. Díky tomu si seanci může užít každý nezávisle na svých schopnostech. Ocenit musím i fakt, že hra umí opravdu dobře motivovat, podobně jako při posilování parťák v posilovně. Stejnou funkci plní i další lidé v online žebříčcích. Můžete mlít z posledního, ale když uvidíte, že vám zbývají další dva stisky k překonání rekordu či nějakého známého, zkrátka to dáte. Jediné, s čím trochu zápasím, je pás na nohu. Po oblečení sklouzává dolů, je lepší ho připnout přímo na kůži. Samozřejmě platí, že cvičení je intenzivní tak, jak si ho sami nastavíte, ale v porovnaní s dřívější konkurencí, kterou Honza zmiňuje v článku, mi Ring Fit Adventure přijde nejnáročnější.

Celou hrou vás provází genderově neutrální postava Tipp – virtuální asistent, který vás na základě údajů motivuje, vysvětluje správné zásady při cvičení, rozcvičuje. Během samotného hraní v příběhovém režimu vlastně funguje jako trenér, který na vás však na rozdíl od klasické návštěvy v posilovně nebude řvát. Se vším všudy zde najdete 4 herní režimy.

Ring Fit Adventure

Režim Quick Play funguje jako jednoduchý odrazový můstek, pokud se chcete pustit do krátkého cvičení, vyzkoušet nějaké minihry a vyzvat v nich kamarády nebo posilovat specifické skupiny svalů. Režim Custom slouží pro vytváření cvičebních sestav o libovolných délkách, sériích a opakováních. Multitask Mode funguje dokonce když hru nemáte zapnutou. V tomto módu totiž můžete roztahovat a stlačovat Ring-Con při sledování televize nebo učení, a počty jednotlivých pohybů se následně uloží do pravého Joy-Con ovladače. Při dalším spuštění hry se data načtou a odmění vás různými herními bonusy, případně je můžete poslat jinému hráči, a motivovat ho tím k lepším výsledkům. Největším a zároveň posledním režimem je ten příběhový, který mě jednoduše okouzlil.

S kruhem zachránit svět

Příběhový režim skýtá neuvěřitelné množství světů a možností, o kterých se jiným hrám může jenom zdát. Jako ve všech hrách od Nintenda, i tady hrajete za nemluvného hrdinu, jenž jednoho krásného odpoledne objeví magický kruh a omylem z něj vypustí obřího dračího kulturistu Dragauxe, který okamžitě začne sužovat všechny obyvatele. Personifikovaný kruh najednou začne k hlavnímu hrdinovi mluvit a společně se vydávají na záchranu celého světa.

Ring Fit Adventure

Možná to zpočátku zní trochu šíleně, ale funguje to ve výsledku naprosto dokonale. Hratelnost si zakládá na cestování mezi levely a světy, kde pomocí reálných cviků bojujete s příšerami, získáváte zkušenostní body, sbíráte mince a zvyšujete svou herní úroveň. Souboje s nepřáteli fungují na tahy, kde ale místo meče a štítu budete používat své tělo. Cviky jsou rozdělené do několika kategorií – červené posilují ruce a paže, žluté tělo, záda a břicho, modré se zaměřují na nohy, zelené jsou inspirované ásanami z jógy a růžové vás protáhnou a doplní pár životů.

Při tahu nepřítele zase stlačujete Ring-Con na své břicho, a tím vytvoříte štít, který zmírní poškození. Nepřátelé zaujmou hlavně svým vtipným vzezřením, ve hře totiž nabývají podobu činek, kettlebellu, žíněnky nebo třeba cvičební podložky. Pokud si tedy nesete nějaké trauma z hodin tělocviku ze základní školy, víte, na kom se pořádně vybít!



Cesta mezi herními světy je víceméně lineární, resp. nemůžete se jen tak proběhnout po krajince a někam se podívat, protože svým reálným během ovlivňujete pouze rychlost již dříve „naskriptovaného“ běhu postavičky. To je trochu škoda a ve výsledku to může, stejně jako mě, některé hráče odrazovat. Taktéž u většiny světů nemůžete různě přeskakovat úrovně, protože je většinou spojuje jen jedna přímá cesta.

Oficiální zdroje tvrdí, že na fanoušky čeká přes 100 levelů uspořádaných do více než 20 světů. Já osobně si dennodenně vyhrazuji zhruba hodinu na hraní, pečlivě se snažím všechno prozkoumávat, a přesto nejsem ani ve čtvrtině hry! Nintendo říká, že pokud si z cvičení uděláme návyk a budeme se mu věnovat zhruba tu půlhodinu denně, hlavní příběh dokončíme za 3 měsíce. Wow!

Ring Fit Adventure

Během příběhu sbíráte kromě mincí i suroviny, které později uplatníte ve výrobě vlastních zdravých smoothies. Ty si poctivě sami vyrobíte stlačením Ring-Conu. Smoothies ve hře fungují jako lektvary: některé přidávají životy, některé dočasně zvyšují útok nebo obranu. Postupně si odemykáte různé recepty, a pokud by vám zrovna nějaké ingredience chyběly, tak je pořídíte v obchodu, který je součástí téměř každého světa. Tam zároveň zakoupíte i lepší „výzbroj“, jež je rozdělená na tři části – tričko, kalhoty a boty. Každá z částí má své specifické statistiky a některé šatní kousky mohou mít i různé schopnosti. Korunu téhle komplexní hříčce nasazuje strom dovedností, kde si za krystaly odemykáte různá vylepšení, nové cviky nebo dokonce další životy.

Mysleli jste si, že vás už ničím Nintendo nemůže překvapit? Opak je pravdou a japonský gigant jde technologicky ještě dál. Díky využití infračervené kamerky v pravém Joy-Con ovladači hra umožňuje po splnění levelů si nechat změřit tep a na základě dalších údajů, jako jsou třeba věk, váha a počet spálených kalorií, ohodnotí intenzitu cvičení. Obzvlášť z toho jsem neskutečně nadšený! Nenosím totiž žádné chytré hodinky, které by mi měřily tep, takže je super, že mi to může hra pohlídat sama.

Ring Fit Adventure

Líbí se mi, že Nintendo po sérii Labo nezahálí a snaží se stále inovovat a přinášet nové a zajímavé funkce. Vývojáři dokonce mysleli i na tělesně postižené, takže pokud máte nějaký handicap, který by vám znemožnil nějaký cvik udělat, dá se odklikat na tlačítkách. Dokonce se jimi dá odehrát celá hra, ale nedoporučuji se k tomu uchylovat, protože tím ztratí celé cvičení své kouzlo. Nicméně pokud jste hodně unavení nebo jste si ukousli moc velké sousto, tak vás pro jednou asi nikdo nepráskne.



Závěrečný verdikt

Ring Fit Adventure mi přirostl k srdci a doufám, že u něj ještě nějakou chvíli vydržím. Díky výbornému propojení dvou světů, toho fiktivního a skutečného, Nintendo opět pobízí k tomu, aby hráči neseděli jen u obrazovek a hráli aktivně. Zatím s cvičením nehodlám přestat – i z osobních důvodů – jsem totiž zvědavý, jak a kam se za ty tři měsíce posunu. Ušetřím dokonce i nějaké peníze oproti chození do tělocvičen a fitek, a zároveň mě to baví daleko více, než se půl hodiny potit běháním na pásu jako křeček v kouli.

Text vyšel zároveň na fanouškovské stránce NBase.