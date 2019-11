RECENZE: Pokémon Sword & Shield ukazuje zdravou rivalitu i sílu přátelství

Pokud sledujete dění okolo herních Pokémonů, určitě jste kvůli leaku v Mexiku zaznamenali zdrcující kritiku namířenou zejména proti chybějícímu národnímu Pokédexu (tj. ve hře nejsou všichni dosud vydaní pokémoni), krátké herní době či grafice. Výsledkem byl day one review bombing na Metacritics.

Pokud nepočítáme loňský remake Pokémon: Let’s Go, Pokémon Sword & Shield je důležitá tranzitní hra, kdy se série přesouvá z handheldu na domácí konzoli do HD. Ještě před vydáním jsem si tak znovu zopakoval poslední díl Sun & Moon z roku 2016, abych mohl přímo porovnávat.

Pokémon Sword & Shield Pokémon Sword & Shield

Je tedy kritika zasloužená? Záleží na tom, co od hry očekáváte. Pokud se nemůžete přenést přes chybějící národní Pokédex, potom asi ano. Pokud vám to nevadí stejně jako mně, není co řešit. Zbytek kritiky je totiž hodně přehnaný. Sword & Shield jsem dohrál za 30,5 hodiny, pár hodin jsem se věnoval otevřené části Wild Area a můj Pokédex ukazuje 71 pokémonů z celkových 400. Rozhodně tak mám ve hře stále co dělat.

Ve výsledku mě Británií inspirovaný Sword & Shield bavil víc než havajský Sun & Moon, a to nejenom příběhem, ale i strukturou. Novinka je přímočařejší, nezdržuje vás víc, než je potřeba, ale zároveň umožňuje se podle chuti vyřádit ve Wild Area. Loňský remake Pokémon: Let’s Go jsem dohrál stejným tempem o několik hodin dříve. Sword & Shield je za mě lepší než obě zmíněné hry, nakonec však kvůli naší stupnici po pěti uděluji stejnou známku jako u Pokémon: Let’s Go, protože na devítku to o fous není.

Stará dobrá Anglie s fotbalovým nádechem

Sword & Shield se odehrává v regionu Galar, jehož předobrazem byla Británie. Kromě malebného venkova a fantasknějších míst jsou to především půvabné neogotické stavby. Na začátku si opět vybereme svého hrdinu či hrdinku, kteří touží po tom stát se šampionem regionu. K tomu vede cesta přes vesměs jednoduché zkoušky, které se vážou k místním osmi tělocvičnám a jejich mistrům. Druhý motiv, který prostupuje celou hrou, se týká události známé jako Darkest Day, která ohrozila celý region.

Pokémon Sword & Shield Pokémon Sword & Shield

Zpočátku hra sice navnadí mysteriózní událostí, dále se však soustředí na to, co bylo vždy jádrem hry. Budete tedy chytat pokémony, bojovat klasicky na tahy a postupně prozkoumávat herní svět. Parťákem je Hop, mladší bratr místního šampiona Leona, který funguje stejně jakou Hau v Sun & Moon. Nebál bych se ho označit jako „Hau 2.0“, ale naštěstí to není tak plochá postava.

Bitvy s mistry tělocvičen probíhají na stadionech, ostatně celá hra je nasáklá fotbalovou atmosférou. Tým Yell, což je chuligánská obdoba padouchů z předchozích her, mi zpočátku přišel nevýrazný a horší než Team Skull ze Sun & Moon, díky drobnému twistu jsem si je ale později celkem oblíbil.

Startovní pokémoni Grookey * Scorbunny * Sobble Pokémon Sword & Shield

Mysteriózní události, kolem kterých hra jen letmo bruslí, převáží až v poslední části hry. Je mi celkem jasné, že příběh budou někteří hodnotit jako slabší, protože hlavním motivem je cesta, na jejímž konci se stanete šampiony, což je podstatný rozdíl oproti Sun & Moon.

Postup hrou je lineární jako vždy. Víte, kam jít, na cestách je tráva s pokémony, čekají vás tentokrát celkem lehké zkoušky a nakonec bitva s mistrem tělocvičny. Je to léty prověřený design, který s námi zřejmě ještě chvíli pobude, protože fandové jsou celkem konzervativní.

Tvůrci přesto zkouší hledat nové cesty a jednou z nich je ve Sword & Shield otevřený prostor nazvaný Wild Area. První změna se týká kamery, která není fixní, ale ovládáme si ji sami analogem. To je funkce, kterou bych ocenil asi v celé hře.

Wild Area funguje tak, že pokud se připojíte k internetu, setkáte se zde i s ostatními hráči. Důležité je také aktuální počasí, které ovlivní, na jaké pokémony narazíte. Ti v trávě jsou slabší, ti, kteří putují jen tak mimo, silnější. A pak jsou tu doupata. Z prázdných si odnesete trochu měny nazvané Watts. V těch, z nichž k obloze vede červený sloup světla, na vás čeká více měny a také bitvy s obrovským pokémonem nazvané Max Raid Battle.

Pokémon Sword & Shield Pokémon Sword & Shield

V Max Raid Battle se spojí čtveřice hráčů (lze hrát i offline s počítačem řízenými parťáky), kteří nejprve uvidí siluetu protivníka a typ. Na základě toho musí každý vhodně zvolit svého pokémona. Následuje bitva, během níž je třeba myslet na podmínky (například bitva skončí prohrou po deseti kolech). Pokud se vám podaří gigantického pokémona porazit, objeví se šance na chycení. Zábava to rozhodně je.

Mechanismus, který umožní pokémonům vyrůst do závratných rozměrů, se jmenuje Dynamax. Použít ho lze jen v Max Raid Battle a na stadionech. Kromě velikosti se zvýší i síla všech vašich pohybů, chce to tak vychytat správný moment, kdy Dynamax použít. Je podle mého zábavnější a efektnější než minulé Z-Moves, protože se nepoužívá tak často.

Wild Area je výborný nápad a doufám, že tvůrci budou tímto směrem pokračovat. K zóně se však váže několik problémů. V prvé řadě není tak graficky atraktivní jako zbytek hry. To bych ještě přešel. Chtělo by to však vyřešit problémy, kdy se hra po připojení k internetu začne místy sekat a hráči podivně doskakovat. Neděje se to vždy, ale je zřejmé, že je to odfláknuté a odladit by to potřebovalo. Ocenil bych i lepší interface při výměnně pokémonů s jinými hráči.

Pokémon Sword & Shield Pokémon Sword & Shield

Co se grafiky týče, z kombinace malebného venkova a viktoriánské architektury jsem nadšený. Jasně, najdete slabší místa a sem tam nějaký drobný nedostatek, ale zároveň také dost míst, která jsou skutečně nádherná. A vlastní bitvy jsou detailní, ostré a pokud pominu problémy s Wild Area, Sword & Shield vypadá moc hezky. Spokojen jsem i s návrhem nových pokémonů, ačkoliv Pikachu v mé partě samozřejmě nemohl chybět.

Výrazně lepší je i přizpůsobení postavy. Měnit lze nejenom oblečení, ale i účesy či líčení. Další nadstavbou je možnost rozložit stan, hrát si s pokémony a z ingrediencí vařit curry.

Pokémon Sword & Shield Pokémon Sword & Shield

Mnohem lépe je vyřešená i systémová vrstva. Zatímco v minulých dílech jsem oponenty bez větší snahy (trochu jsem chytal) hodně přeleveloval a až na výjimky používal prakticky jen jednoho pokémona, tady už to tak snadné není. Neříkám, že je to výrazně jinak, ale pokémony jsem musel střídat o něco víc a úroveň protivníků byla čím dál blíže mé úrovni, ve finále dokonce vyšší.

Sword & Shield je skvělá hra určená pro mládež, což je také cílová skupina Pokémonů. Onu kritiku od vokální minority, která má však nulový dopad na prodeje, vnímám více jako generační problém. Jsou to fandové, kteří se zlobí, že hra nestárne s nimi, nenabízí hloubku, která odpovídá jejich zkušenostem a i nadále cílí zase na mladé. Sword & Shield je přitom věrný kořenům a ukazuje nejenom zdravou rivalitu, ale také sílu přátelství. A to není špatné poselství v žádné době.

Který startovní pokémon se vám líbí nejvíc? celkem hlasů: 1