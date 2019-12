Šest dobrých herních zpráv letošního roku

1. PC euforie

Letošní rok byl pro PC hráče mimořádně příznivý. Kde jen začít? Splněný sen představoval pro mnohé ohlášený návrat značek v podobě Diabla 4, Baldur’s Gate 3, Vampire the Masquerade: Bloodlines 2, Path of Exile 2 nebo Half-Life: Alyx.

Ta poslední sice zůstává exkluzivní pro hraní ve virtuální realitě, vypadá však naprosto výborně a nikde není dáno, že to tak musí navždy zůstat. Co víc, s Half-Life: Alyx se sen o regulérním Half-Life 3 o něco přiblížil realitě.

Smutnit nemusí ani konzolisté, existence konzolových verzí ostatních her byla buď potvrzená, nebo je v budoucnu vysoce pravděpodobná (Baldur‘s Gate 3). Milovníky leteckých simulátorů na PC potěšil i úchvatně vypadající Flight Simulator a konečně jsme mohli zhlédnout první trailer k Age of Empires 4. Třešničkou na dortu bylo vydání fantastické hry Disco Elysium.

Tím dobré zprávy pro PCčkáře nekončí. Od listopadu si i oni mohou zahrát loňský superhit Red Dead Redemption 2, na PC dále dorazily tři hry od Quantic Dream, které byly dlouho vyhrazeny jen majitelům PlayStationu (Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls a Heavy Rain). Příští rok pak na jejich monitory přijde také novinka Death Stranding.



Z opačného pólu potěší PC verze mimořádně výhodné služby Xbox Game Pass, kde jsou takové hity jako kompletní Halo: Master Chief Collection nebo Gears 5 (obě jsou i na Steamu). Na lepší časy se blýská i za hranicemi, kde streamovací služba Playstation Now nabízela předplatitelům dočasně možnost zahrát si na PC hry jako God of War, Uncharted 4 či Bloodborne.

Pokud patříte k těm, kterým „ta hnusná krabice do obýváku prostě nesmí“, tak kdo ví, třeba se jednou dočkáte i u nás.

2. Skvělý rok pro fanoušky Nintenda

Slavit mohli letos i majitelé Switche. Zažili mimořádně štědrý rok plný exkluzivit a kvalitních her od řady studií. Nášup odstartovala pohodová oddechovka Yoshi’s Crafted World, po níž následoval vynikající Mario Maker 2, pak přišel epický mix tahové strategie a příběhového RPG Fire Emblem: Three Houses, týmovka Marvel: Ultimate Alliance 3, akční nářez Astral Chain, remake klasiky The Legend of Zelda: Links Awakening a k tomu perfektní duchařina Luigi’s Mansion 3. Štědrý rok zakončil dlouho vyhlížený Pokémon: Sword & Shield, který se stal nejrychleji prodávanou hrou v historii konzole.

Aby toho nebylo málo, díky gentlemanské spolupráci s Microsoftem se na Nintendo podíval parádní Cuphead a Ori and the Blind Forest. Nintendo se s Microsoftem dohodlo i na použití dvojice hlavních postav Banjo & Kazooie ve hře Super Smash Bros.

Majitelé Switche se dále dočkali i kolekce klasických her z éry Super Nintenda, které si mohou do konzole streamovat, pokud si předplatí online hraní.



Ani budoucnost nevypadá vůbec špatně. Z exkluzivit je na příští rok potvrzen nový Animal Crossing, Deadly Premonition 2, No More Heroes 3, Tokyo Mirrage Sessions #FE: Encore, Bravely Default 2 a definitivní edice kultovního japonského RPG Xenoblade Chronicles. Dočkat bychom se ovšem mohli i potvrzené Bayonetty 3 či nového Maria. A to nemusí být vše. Ohlášené pokračování The Legend of Zelda: Breath of the Wild se však přece jen jeví reálněji až v roce 2021.

3. Star Wars jsou konečně zpět v plné síle. Respawn jede.

Čekání na další, kontroverzemi nějak nestiženou hru ze světa Hvězdných válek se zdálo jako celá věčnost, letos jsem se přeci jen dočkali. Star Wars: Jedi Fallen Order od studia Respawn naplnil vysoká očekávání a nabídl povedený příběh, bombastickou výpravu i vyladěnou hratelnost. Studio Respawn tak zažilo nejlepší rok své existence, neboť kromě Star Wars se na ně snesla chvála i za jejich povedenou free 2 play střílečku Apex Legends.

V tomto kontextu proto působí velmi nadějně i oznámení nového Medal of Honor pro virtuální realitu, na kterém se ve studiu momentálně pracuje. Nezbývá než doufat, že vydavatel a majitel Electronic Arts ponechá Respawnu tvůrčí svobodu a nezaklekne na ně takovým způsobem, jako jsme to v případě EA viděli už mnohokrát. Byla by to velká škoda.



4. Nové konzole potvrzeny na příští rok

Rokem 2019 končí spekulace o tom, kdy oficiálně začne nová konzolová generace. PlayStation 5 i nový Xbox ze Série X vtrhnou na trh na konci příštího roku. Ačkoliv zůstává spoustu otazníků a v případě Xboxu se neustále objevují spekulace o dvou zařízeních lišících se cenou, výkonem a možností přehrávat fyzické nosiče, z několika informací se můžeme radovat již nyní.

Obě konzole mají být tentokrát zpětně kompatibilní s aktuální generací, slibují drasticky zkrácené nahrávací časy, využití ray-tracingu i dalších moderních technologií. V případě PlayStatinu 5 zní zajímavě informace o ovladači nahrazujícím tradiční vibrace haptickou odezvou.



5. From Software chystají titul ve spolupráci s autorem Hry o trůny

Jedním z nejzajímavějších oznámení letošního roku je bezesporu společný projekt autorů Dark Souls a George R.R. Martina. Novinka nese název Elden Ring a má se odehrávat v otevřeném fantasy světě inspirovaném dobou vikingů. Zatímco Martin má být zodpovědný především za lore hry, zkušený tým pod vedením mistra Hidetaki Miyazaikiho se postará o vše ostatní.

Bombastické oznámení bohužel zkazilo jeho vyzrazení těsně před samotnou E3. Kdy hra vyjde, zatím není známo.

6. Apple Arcade nabízí kultivované hraní na mobilech

Že se mobilní hraní jednou dostane na seznam nejlepších herních zpráv roku, bychom netipovali, nicméně je třeba být fér. Na předplatném založená služba Apple Arcade je totiž rozhodně zajímavá. Za 139 korun měsíčně mohou její předplatitelé hrát kteroukoliv z víc než stovky her, kterou služba nabízí. Nejde přitom o žádné nekvalitní streamování s nutností být online, ale o regulérní stažení omezené dobou trvání předplatného.

A teď to nejlepší: aby se hra kvalifikovala do nabídky Apple Arcade, nesmí obsahovat vůbec žádné reklamy ani mikrotransakce. Apple se evidentně snaží reputaci mobilních her vylepšit a za to si zaslouží palec nahoru.