Vývojář vytvořil generační hit na laciném počítači z bazaru, ale zůstal skromný

Eric Barone, kterého zná dnes celý herní svět pod přezdívkou ConcernedApe (něco jako Starostlivý opičák), vyrůstal na předměstí Seattlu a stejně jako mnoho jeho vrstevníků našel zálibu v hudbě a počítačových hrách. Nejvíce mu učarovala japonská série Bokujō Monogatari, kterou západní hráči znají pod názvem Harvest Moon (poslední díl se moc nepovedl, viz naše recenze). V ní se hráč stává dědicem zanedbané farmy a musí ji postupně zušlechťovat.

Eric Stardew Valley nejen vymyslel a naprogramoval, ale i stvořil veškerou grafiku, hudbu i scénář.

Barone absolvoval obor počítačové vědy na univerzitě v Tacomě, ovšem ani tak se mu nedařilo najít práci. Rozhodl se proto naučit se pořádně v programovacím jazyku C# a aby to nebylo tak nudné, za první projektem si vybral tvorbu hry. Práce na „vylepšeném Harvest Moon“ ho ovšem tak pohltila, že místo hledání zaměstnání trávil její výrobou deset hodin denně, sedm dní v týdnu po více než 4 roky. Barone je totiž maximalista, a tak chtěl mít pod palcem nejen vymýšlení herních mechanismů a psaní zdrojového kódu, ale sám vytvořil i veškerou grafiku, hudbu, animace a scénář. To vše na laciném počítači z druhé ruky, který mu ještě koupil otec.

Eric Barone, tvůrce hry Stardew Valley

Aby omezil náklady, zpočátku žil u rodičů, až později se sestěhoval s přítelkyní. Ta ho po celou dobu finančně podporovala, on sám si přivydělával jako uvaděč v divadle. „Pracoval celý den až do půl dvanácté a já mu říkala: Hele, musíš taky někdy vstát od počítače. Musíš něco dělat i se mnou. Musíme jít na večeři. Musíme se podívat na epizodu Star Treku. Potřeboval jsem s ním víc komunikovat,“ cituje její vzpomínky na nelehkou server Amardeep.

Tak jako mnoho jiných, kteří se až příliš nechali pohltit touhou udělat vysněnou hru na vlastní pěst Barone, vyhořel. Na rozdíl od podobných příběhů strategie At the Gates (o jejím problematickém vzniku jsme psali tady) nebo vesmírného simulátoru Limit Theory (viz náš článek) měl obrovské štěstí, že nepadl až na úplné dno. Naopak, Stardew Valley se stalo generačním hitem, kterého se prodalo přes 30 milionů kopií napříč mnoha platformami a odhaduje se, že přinesla zisk zhruba 300 milionů dolarů (cca 7 miliard korun). I kdyby to byla jen půlka, tak tato mírumilovná simulace farmářského života, která se prodává jen za cca čtvrtinovou částku oproti dnešním hitům, vydělala více než celá série Harvest Moon. Navíc se Barone nemusí s nikým příliš dělit, protože se obešel bez distributora.

Příští jeho hrou bude Haunted Chocolatier, která si chce zachovat hravost Stardew Valley.

Kdo ovšem čekal, že si dnes šestatřicetiletý sympaťák bude už jen užívat svého vydřeného bohatství, nemohl se víc mýlit. Eric si sice najal člověka, který mu pomohl s portováním na jiné platformy, ale sám Stardew Valley dál neustále vylepšuje. Kromě toho má už rozpracováno několik návrhů na další hry, tou první bude patrně Haunted Chocolatier o majiteli malé čokoládovny, který při honu za vzácnými ingrediencemi musí opakovaně vstupovat do strašidelného zámku zabydleného nebezpečnými monstry. Přestože námět zní jako z hororu, Barone slibuje, že si hra udrží odlehčený tón a nebude klást výrazné překážky ani úplným nováčkům.

Hvězdný vývojář tak zůstává skromný, na sociálních sítích nemachruje fotografiemi drahých bentleyů ani „kostek ve skluzu,“ ale se svými fanoušky naopak otevřeně komunikuje o své hře. „Mým životním cílem není vydělávat peníze. Chci vytvářet věci a sdílet je se světem,“ cituje ho magazín Games Radar.

A za co tedy nabité jmění utrácí? Podle nedávného rozhovoru s podcastem My Perfect Console si nic extravagantního nekupuje a stále tráví většinu času u počítače. Tak se rozšoupl alespoň v tomto ohledu a bazarový počítač od táty vyměnil za pořádné „dělo.“