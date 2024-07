Remasterovat nejlepší Wolfenstein se Bethesdě nechce, tak to udělali fanoušci

Když jsme před pár lety zvolili Return to Castle Wolfenstein z roku 2001 za nejlepšího Wolfensteina vůbec, nikdo to nerozporoval. Jde o dokonalý prototyp toho, jak má vypadat správná koridorová střílečka. Chytří nepřátelé, neustále se měnící kulisy, čas od času nějaká hádanka… Vypadá to tak jednoduše, ale podobně kvalitních her ve skutečnosti vzniklo jen málo. Ideální kandidát na remaster, obzvláště s přihlédnutím k tomu, že se dnes této péče dostává i vcelku banálním a zapomenutelným titulům, jenže vydavatelství Bethesda se k tomu nějak nemá. A tak, jak už je ostatně u této firmy zvykem, museli vzít práci do svých rukou fanoušci.

Výsledkem je totální modifikace RealRTCW, která nedávno vstoupila do své již páté verze. Na první pohled oceníte nejspíše mnohá vizuální vylepšení, jako je podpora širokoúhlých monitorů, detailnější 3D modely nebo efektní atmosférické efekty, ještě důležitější jsou ale významné zásahy do hratelnosti. Jsou tu nové zbraně i nepřátelé, chytřejší umělá inteligence, předělaný systém automatického léčení a další spousta drobných zásahů, díky nimž hra působí realističtěji (samozřejmě v rámci možností, stále jde o střílečku a ne o survival). Každopádně se takto vyplatí hru znovu zahrát i v případě, že ji znáte zpaměti.

Jak bývá příjemným zvykem, modifikace je k dispozici zdarma a to buď na stránce ModDB anebo přímo na Steamu.