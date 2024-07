Fanoušek ArcheAge cestoval tisíc kilometrů, aby umlátil spoluhráče kladivem

„Jsou věci, které prostě nevymyslíte. Pak jsou takové, u nichž si říkáte: „co si pachatel proboha myslel?“ A existují i případy, kdy vás napadá, že tomu nikdo neuvěří. Tento zločin splňuje všechny tyto kategorie.“

Obžalovanému Edwardu Kangovi je teprve 20 let.

Tímto neobvyklým způsobem začal šerif Bill Leeper z amerického okresu Nassau ve státě New York tiskovou konferenci, během níž informoval veřejnost o zatčení dvacetiletého Edwarda Kanga. A nutno říct, že nijak nepřeháněl.

Nenápadný mladík se totiž vydal na zhruba 1 200 kilometrů dlouhou cestu z New Jersey do floridského města Jacksonville, aby tam navštívil spoluhráče z korejského MMORPG ArcheAge, se kterým se do té doby nikdy osobně neviděl. Ne, není to jeden z mnoha příkladů, kdy virtuální přátelství přerostlo i do toho skutečného, naopak. Kang si cestou z letiště koupil kladivo, pod rouškou noci se mu vplížil do domu a brutálně na něj zaútočil.

Korejské MMORPG ArcheAge přitom vypadá docela mírumilovně.

Napadenému se naštěstí s pomocí nevlastního otce podařilo ubránit a násilníka zadrželi do příjezdu policie, která ho následně obžalovala z pokusu o vraždu druhého stupně. Útočník s policií prý spolupracuje a jako důvod svého činu uvádí, že oběť se v online prostoru chovala jako zlý člověk.

Paradoxní na tom je, že provoz ArcheAge byl na amerických (a také evropských) serverech na konci června oficiálně ukončen. To už Kanga trápit nemusí, několik let si totiž nejspíše pobude ve vězení.

Ještě před pár lety by takováto zpráva vyvolala dlouhé debaty o vlivu násilí ve hrách na lidskou psychiku, žádná studie však tuto spojitost jednoznačně neprokázala. Pohádkově laděný ArcheAge rozhodně není typickým prototypem násilné hry, to tu máme daleko horší kousky (viz třeba Callisto Protocol).