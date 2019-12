Nejlepší hry roku 2019 na Switch? Zvolte vaše favority

Loňskou anketu vyhrála bojovka Super Smash Bros. Ultimate. Úspěšné tažení Nintenda pokračuje i letos: k dispozici je totiž nejenom řada špičkových exkluzivit jako Luigi’s Mansion 3, Fire Emblem: Three Houses, Super Mario Maker 2, Astral Chain, The Legend of Zelda: Link’s Awakening (2019), Yoshi’s Crafted World či noví Pokémoni. Za zmínku stojí i řada portů a definitivních edic, namátkou Zaklínač 3 či Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition.

Nintendo tak úspěšně zužitkovalo období, kdy konkurenční platformy PlayStation 4 a Xbox One už jsou na konci svého cyklu. Recept je jednoduchý: spousta skvělých her. Pokud je nabídne i v následujících měsících, neměla by se dobře promazaná prodejní mašina zadřít. Lámat chleba se však začne s příchodem nové generace konzolí koncem roku 2020. Nebo také ne. Uvidíme, čím nás Nintendo překvapí.

