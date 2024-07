Resident Evil bude pokračovat dalším dílem, chystá se i remaster Dead Rising

Období letních konferencí je za námi a nastalo klasické „sucho“, kdy nevycházejí ani nové hry, ani žádná zajímavá oznámení. Stojaté vody alespoň trochu zčeřila firma Capcom, která v noci na úterý představila, na co se od nich hráči mohou těšit v nejbližší době.

Již 19. července vychází akční strategie s poněkud krkolomným názvem Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. Její příběh je založen na japonském folkloru, svojí náplní pak trochu připomíná Minecraft. I tady se pravidelně střídá denní cyklus, kdy za světla budujete obranu své vesnice a v noci čelíte náporům děsivých příšer. Hra má celkem efektní soubojový systém, ale více než máchat mečem budete velet svým poddaným. K dispozici už je dokonce i demo a to na PC i konzolích posledních dvou generací.

Jak se na zombie značku sluší a patří, vrátí se i dlouho pohřbená série Dead Rising, byť tedy zatím pouze jen remasterem prvního dílu z roku 2006 (naše dobová recenze). Nutno ovšem podotknout, že po vizuální stránce se vývojáři vskutku vyznamenali a DRDR (Dead Rising Deluxe Remaster) tak vypadá solidně i v kontextu dnešní doby. Kromě hezčí grafiky na hráče čeká i spousta méně viditelných vylepšení, jako je plné namluvení, automatické ukládání, vylepšené ovládání i uživatelské rozhraní. Hra vyjde 19. září na PC a poslední generaci konzolí.

Závěrečné oznámení konverze Resident Evil 7: Biohazard na telefony od Applu bylo spíše zklamáním, ostatně první průzkumy ukazují, že lidé takto „veliké“ hry jednoduše hrát nechtějí (viz náš článek). Jenže během jeho nezajímavé prezentace jen tak mezi řečí režisér Koši Nakaniši odpálil bombu, když poprvé oficiálně potvrdil, že už se pilně pracuje na devátém díle. Ne tedy, že by to bylo příliš překvapivé, ale je příjemné to mít oficiálně, ostatně zatím poslední „osmička“ je podle našich čtenářů nejlepší hra roku 2021. Vydání je ovšem v tuto chvíli ještě daleko.