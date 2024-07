Lidé utrácejí miliardy za hry, které pak ani jednou nespustí

Asi každý hráč někdy podlehl nutkání pořídit si nějakou lákavou novinku ve chvíli, kdy má ještě rozehranou jinou hru, kterou by rád dokončil. Ne, samozřejmě že to není racionální, beztak máme všichni narvané digitální knihovny tak, že je nestačíme dohrát do konce života, a pomyslné sbírání na důchod je nesmysl.

Je na čase si přiznat, že v životě nelze stihnout vyzkoušet všechny skvělé hry. O jiných zábavách ani nemluvě.

Jednak hry rychle ztrácejí na hodnotě a tak později půjdou pořídit daleko levněji, jednak tou dobou půjde o retro kousky, které vůči budoucím novinkám budou působit zastarale. O tom, jak (a jestli vůbec) další generace nějaký důchod vůbec zažijí, by se také dalo polemizovat.

Na druhou stranu, jsou daleko škodlivější zlozvyky než křečkování her, navíc vás možná uklidní, že v tom nejste sami. Magazín PCGamesN vypočítal, že se lidem takto „válí“ v knihovnách nikdy nehrané hry v hodnotě 19 miliard dolarů, tedy cca 440 miliard korun, což prý odpovídá ročnímu HDP Nikaraguy.

Přesto spousta lidí tráví čas „hejtováním“ titulů, které se jim nelíbí, než aby ho věnovali těm, které se jim líbí.

Nutno říct, že jde jen o hodně hrubý odhad, většina uživatelů má totiž své steamové profily neveřejné, analytický nástroj SteamIDFinder tak mohl pracovat jen se 73 miliony knihoven. Na kolik je tento vzorek reprezentativní pro extrapolaci na celou víc než miliardovou uživatelskou základu Steamu, je tedy diskutabilní, stejně jako metoda výpočtu ceny her, která nebere v úvahu, že většina lidí nakupuje ve výrazných slevách.

I tak ale můžeme s jistotou prohlásit, že hráči utratili miliardy za hry, které nikdy ani nespustili. A dost možná ani nespustí. Nástroj na výpočet ceny vaší „hromádky hanby“ (Pile of shame) si můžete vyzkoušet tady, dozvíte se tam mimo jiné i to, která z vašich her byla z hlediska „cena / doba zábavy“ naopak nejlepší investicí. U mě je to mimochodem Kingdom Come: Deliverance.