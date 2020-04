Hrát si a zároveň hubnout? S těmito tituly to jde

Jako spojení příjemného s užitečným by se daly klasifikovat různé pohybové hry, které jsou specificky navrženy tak, aby vám „daly do těla“, případně rovnou sloužily jako osobní trenéři. Není to vůbec nic nového, už v minulosti hráči cvičili u titulů jako Wii Fit pro Nintendo Wii nebo Shape Up s Kinect senzorem u Xboxu.



Společným jmenovatelem pro takové tituly je samozřejmě nutnost vlastnit nějaké speciální příslušenství, které dovede sledovat vaše pohyby a zakomponovat je do dané hry. Ať už to byly právě ovladače pro Nintendo Wii nebo senzor Kinect, vždy bylo potřeba něco extra. Ani dnes tomu není jinak, ovšem zejména jedno herní odvětví se vyprofilovalo jako pohybově založené: virtuální realita (VR).

Je nutné poznamenat, že z principu se můžete zapotit a pořádně protáhnout třeba i u nového Half-Lifu: Alyx, protože virtuální realita je zkrátka ze svojí podstaty založena na tom, že se hýbete tak, jako kdybyste byli přímo účastníky dané hry – chodíte (byť v omezeném prostoru), uskakujete, krčíte se, natahujete ruce, máváte virtuálními předměty apod.



Mezi hrami ve virtuální realitě ovšem přece jen jde rozlišovat, nakolik jsou ideální jako alternativa ke cvičení. Dokonce existují i statistiky, ve kterých odborníci měří, kolik spálíte v různých VR titulech za minutu hraní kalorií. Lze si tak udělat celkem jasný obrázek, jaká hra bude na cvičení vhodná a jaká naopak potěší ty, kteří se neměli v úmyslu moc hýbat.

PowerBeatsVR Beat Saber

My v poslední době využíváme zejména možností dvou povedených VR her, které jsou schopnými alternativami k běžnému cvičení: Beat Saber a PowerBeatsVR. Jsou to v zásadě velmi podobné hry, ovšem zatímco první jmenovaná je spíše mainstreamovou záležitostí, která se dá hrát v případě potřeby i celkem zlehka, druhá vás příliš nešetří.



Přesto se ale najde jeden schopný vyzyvatel virtuální reality, a to je opět Nintendo, které taktéž dbá na pohybové možnosti s odepínatelnými ovladači konzole Switch. Na cvičení je aktuálně nejlepší titul Ring Fit Adventure, který dokonce přidává extra příslušenství, aby bylo cvičení co nejefektivnější. Pojďme si nyní tyto soupeře porovnat.

Virtuální realita je hlavně o fyzičce a postřehu

Cvičení ve virtuální realitě má řadu úskalí i výhod. Pokud si odmyslíme poměrně vysokou finanční náročnost (pořízení brýlí plus výkonného PC), asi nejvíce může zájemce odrazovat fakt, že musíte mít na hlavě poměrně neforemnou helmu, která může na různých místech tlačit, potí se v ní obličej a vede do ní po vašich zádech kabel, který může rozptylovat.

Výhodou naopak je, že pohyb vyvíjíte prakticky u každého titulu a těch, které se zaměřují na to, aby vám opravdu „daly do těla“, je celé řada. Pohyb je sledován zejména pomocí ovladačů, které držíte v rukách, a pozice brýlí, což ovšem neznamená, že cvičení je tak omezené jen na pohyb rukou a krku. Nohy zapojíte zejména v případě, že vás daná hra nějakým způsobem donutí se přikrčit, tedy že vám do cesty postaví nějakou překážku, kdy je potřeba dát hlavu níže, tedy ideálně si dřepnout.

Beat Saber

VR se zaměřuje nejvíce na celkovou fyzičku, čehož využívají zejména různé rytmické hry, které vás nutí rychle pohyby ovladači i celým tělem reagovat na určité podněty po dobu několika minut. Asi nejlepším příkladem je právě poměrně mainstreamový Beat Saber, kde jsou jednotlivá „cvičení“ úměrná délce hudby, která v dané úrovni hraje.

Ačkoliv Beat Saber někdo ani nemusí považovat tolik za fitness hru jako spíše cvičení postřehu, nedávno do hry přibyla skladba Fitbeat, která je podle nás zatím asi nejlépe řešený „cvičící“ level, ve kterém vedle běžného sekání kostek meči pravidelně děláte dřepy a úkroky stranou. Zkuste si ji třikrát po sobě na nějakou náročnější obtížnost a pak můžete rovnou zamířit do sprchy.

Lepším příkladem pro ty, kteří chtějí cvičení ve VR vzít opravdu vážně je podle nás hra PowerBeatsVR. Ta funguje na velice podobném principu jako Beat Saber, tedy opět na principu hudebních levelů, ve kterých musíte ovladači do rytmu trefovat blížící se předměty, ovšem ty jsou znatelně navrženy tak, aby připomínaly různé sestavy cviků. Rukama tak nejenom máváte, ale držíte je i na daných místech (takže posilujete hodně ramena i břišní svaly) a hra vás daleko víc nutí dělat různé úkroky a dřepy.

PowerBeatsVR

Výhodou PowerBeatsVR je také fakt, že lze generovat vlastní levely na základě hudby, kterou máte v počítači. Hra také nabízí i propojení s náramky, které vám měří tepovou frekvenci. Obecně se podle nás hodí na cvičení ve VR více než právě Beat Saber, který je ovšem zase zábavnější pro ty, kteří cvičení zase nechtějí brát tolik vážně. PowerBeatsVR je navíc součástí předplatného Viveport Infinity, které například majitelé nových headsetů od HTC dostanou na půl roku zdarma. Beat Saber oproti tomu nabízí v Oculus aplikačním obchodě demoverzi na vyzkoušení.

VR trénink jsme v redakci zkoušeli na headsetu HTC Vive Cosmos Elite, u kterého oceňujeme zejména externí sledování pohybu ovladačů, takže se při cvičení nestane, že by hra ztratila přehled o pozici ovladačů v případě, že je vykroutíte do nějakého „slepého úhlu“, jako se může stát u modelů s integrovaným sledováním. U her jako právě Beat Saber či PowerBeatsVR, které jsou zpravidla staticky orientované jedním směrem (vyjma 360stupňových levelů v Beat Saberu), by však taková situace neměla nastat a bát se tak nemusíte ani s modely Windows Mixed Reality či Oculus.

Nintendo z vás udělá kulturisty

Trochu jiný typ cvičení nabídne Nintendo ve formě hry Ring Fit Adventure. Celou naši recenzi si můžete přečíst zde, nicméně nyní se zaměřme na to, jak se vyrovná mávání ovladači ve virtuální realitě. V první řadě je nutné podotknout, že komplet Nintendo Switch + hra Ring Fit Adventure vyjde výrazně levněji než sestava výkonného PC a headsetu pro VR, ovšem za předpokladu, že Ring Fit seženete. Aktuálně je totiž hra beznadějně vyprodaná a vzhledem k tomu, že je ke hraní třeba další příslušenství, které najdete v balení, nejde pochopitelně koupit v digitálním obchodě.

Ring Fit Adventure Ring Fit Adventure

Ring Fit Adventure je na jednu stranu celkem obyčejná RPG hra, která nemusí svými mechanismy zaujmout každého. Jenže právě díky přibalenému kruhu a řemínku na nohu, do kterých připnete ovladače joy-con, bojujete s virtuálními nepřáteli pomocí cviků zaměřených jak na ruce a břišní svaly, tak i na nohy. Vedle toho také podle instrukcí hry cvičíte jógu, běháte na místě a dokonce v poslední aktualizaci nechybí ani hudební režim tak trochu kopírující to, co známe právě z VR od Beat Saberu a podobných.

Zážitek z cvičení s Nintendem nám přijde ucelenější a hlavně se u něj specificky lze zaměřit na to, na co zrovna máte náladu. Stejně jako si můžete na koberci před televizí zaběhat, tak můžete cvičit jen sestavu jógy, nebo naopak pořádně potrénovat bicepsy mačkáním ovládacího kruhu. Příběhová linie hry je nicméně trošku repetitivní a hlavně svádí k tomu hru podvádět tím, že záměrně využíváte cviky, které jsou lehčí, ale stejně silné jako ostatní.



Své si zde však najde každý, ovšem jen pokud chce skutečně cvičit a posilovat. V tom tak tkví největší nevýhoda Ring Fit Adventure, že zatímco Beat Saber či PowerBeatsVR lze brát vlastně i jako zábavnou činnost bez účelu potrápit svaly či fyzičku, Ring Fit staví celý svůj princip na tom, že si jdete cíleně zacvičit. Pouze výše zmíněný hudební režim lze využít i jako pomyslnou „párty hru“, ale jinak mu zkrátka chybí pocit, že se u pocení chcete také trochu pobavit.

Když ale Ring Fit Adventure pojmete čistě jako osobního trenéra, odmění vás pravidelnými statistikami, povzbudí a hlavně posílí celé tělo. Je to opravdu výjimečná hra, kterou lze doporučit právě hlavně seriózním zájemcům o domácí cvičení, kteří ale zároveň chtějí mít volnou ruku nad tím, co přesně chtějí daný den dělat.