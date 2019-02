RECENZE: Fitness Boxing je váš osobní trenér doma i na cestách

Je trochu škoda, že na Switch zatím nevyšla pokračování kousků jako Wii Fit, Wii Sports či Your Shape. Jasně, máme tu Just Dance a pohybové režimy u her jako ARMS či Mario Tennis Aces, ale teprve Fitness Boxing přináší komplexní cvičební program.

Fitness Boxing

Na začátku zadáte svoji výšku, hmotnost a cíl, kterého chcete cvičením dosáhnout. Na výběr je kardio, kardio spojené se silovým tréninkem a udržovací režim. U všech si lze ještě nastavit, které části těla se mají primárně procvičovat – tady jsem ponechal položku „celé tělo“. Dále si zaškrtnete, zda má být součástí programu strečink a hlavně kolik minut má vaše cvičení každý den zhruba trvat. Dostupné jsou čtyři hodnoty: 10, 20, 30 a 40 minut.

Je nasnadě, že desetiminutovka denně vám zhubnout nepomůže, na druhou stranu, pokud aktuálně nijak nesportujete, doporučoval bych začít opatrně. Trénink je celkem intenzivní a po prvním cvičení jsem byl druhý den celkem rozlámaný.

Vlastní aktivita nijak objevná není. Ve středu obrazovky sledujete instruktora, který vám říká, co dělat a všechny pohyby demonstruje. Vlevo a vpravo jsou pásy, po nichž se pohybují různé ikonky úderů či pohybů. V okamžiku, kdy ikonka po pásu doputuje do zeleného čtverečku v horní části, musí dopadnout i váš odpovídající úder či pohyb. Pokud jste někdy hráli nějakou rytmickou akci, jste doma.

Fitness Boxing

Začíná se zlehka předním a zadním direktem. K těm se záhy přidají hák a zvedák. Následují různé kombinace, které po zvládnutí rozšíří obrana v podobě úhybů a podobně. Hra vás boduje a pokud daný trénink nezvládnete alespoň na dvě hvězdy ze tří, neodemkne se další.

Aplikace nedokáže rozeznat typ úderu, čili pokud na místě direktu provedete zvedák, nejste penalizováni. Ale vlastně to vůbec nevadí. Co totiž hra registruje, je výbušnost, respektive dopad úderu.

Fitness Boxing

Zaznamenal jsem stížnosti, že hra nepřesně registruje údery a některé vynechá. To je v pravda, ale chyba je na straně cvičícího. Nějakou dobu jsem se boxu věnoval i ve skutečnosti, takže vím, že při základním nacvičování kombinací, pro ilustraci třeba přední direkt - zadní direkt – zvedák, provádí část začátečníků třetí pohyb v sekvenci už vlažně, a to nemluvím o těch, které mají třeba následovat dál.

A to je chyba: takový polovičatý úder už hra samozřejmě neregistruje. Je třeba, aby ruka vždy vystřelila, rychle se stáhla a následoval další, pečlivě provedený úder. Nesmí to být slepenec vágně prováděných tažených pohybů. Poproste při cvičení někoho z rodiny, aby vás natočil na mobil. Možná budete překvapeni, jak moc se liší to, co se po vás chce, od toho, co děláte. Berte to jako motivaci se zlepšit.

Fitness Boxing

Když úder dopadne přesně ve čtverci, jak má, ozve se efektní plesknutí. Když budete rychlejší nebo pomalejší, zvuk je slabší. Kromě vizuálního hodnocení jste motivováni i zvukově a funguje to. Boxuje se na hudbu, kterou jako takovou jsem ani nevnímal, je třeba dostat se do rytmu. Jak z něj vypadnete, budete složitější komba kazit. Hudbu posoudit nedokážu, protože nic z track listu neposlouchám / neznám a během civčení ani nevnímám, ale seznam naleznete níže.

Fitness Boxing - hudba

Fitness Boxing vnímám pozitivně, protože to, co hra slibuje, v jádru funguje. A funguje to dobře. Hopsat můžete sami, ale i ve dvojici, a to jak spolu, tak proti sobě. Postačí vám dvojice Joy-Conů, ale lepší samozřejmě je, pokud každý má svůj pár. Oproti hraní na Wii i Wii U jsou Joy-Cony v ruce samozřejmě mnohem pohodlnější než Wii Remote. Fajn také je, že nejste odkázaní jen na televizi. Boxování v handheldovém režimu sice není tak pohodlné, ale je použitelné, když jedete třeba na chatu nebo jste mimo domov a nechcete přerušit cvičební šňůru. Svoje pokroky pak sledujete v několika grafech.

Fitness Boxing

Horší už je to s onou omáčkou okolo. Trochu mě překvapilo, že hra není vždy plynulá. Ne že by měla vyloženě záseky, ale občas se viditelně na sekundu dvě zpomalí. To bych vůbec nečekal, protože na obrazovce se žádné grafické orgie nekonají.

Bída je to z herního pohledu. Postupně si vlastně jen odemykáte nové oblečky pro instruktory, kterých je celkem šest (čtyři ženy a dva muži). Zaboxovat si můžete třeba s rasta svalovcem Bernardem či spoře oděnou kráskou Martinou. Když už se naučíme základní pohyby v boxu, škoda, že ve hře není jednoduchý boxerský zápas nebo dvě tři minihry. Prostě něco trochu hravého. Ono celkově obsahu mohlo být více. Přesto, pokud vám cvičení na Switchi chybí, Fitness Boxing lze doporučit. Před koupí doporučuji vyzkoušet demo.