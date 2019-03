Switch slaví dva roky. Co předcházelo úspěchu a jaký je nyní?

Zúročení zkušeností i předchozího nezdaru

K pochopení toho, co vedlo k úspěšnému startu Switche, je třeba ohlédnout se o pár let zpět. Nintendo mělo na trhu dvě vlajkové lodi: handheld 3DS a domácí konzoli Wii U. Obě staví na tom, co se o Nintendu ví: že se nehoní za velkým výkonem a věcí zkrátka dělá jinak. I když to pokaždé nevyjde.

3DS z roku 2011 mělo navázat na veleúspěšný koncept DS (2004), tedy dual-screen, dvě obrazovky. Ačkoliv to zpočátku na velký hit nevypadalo, Nintendo přistoupilo k razantnímu zlevnění, které zabralo. Pokud se ke konci loňského roku prodalo téměř 75 milionů kusů, Nintendo může být spokojené. Není to sice DS, které si připsalo 154 milionů prodaných kusů, což stačí k tomu, aby to byla druhá nejprodávanější konzole všech dob, ale pořád dobré.

Nintendo 3DS V pozadí konzole Wii U, v popředí GamePad.

Naproti tomu domácí konzole Wii U, která startovala v listopadu 2012, se neprosadila. Propojení televize s netradičním ovladačem GamePad, jenž má kromě tlačítek a páček i 6.2 palcovou obrazovku, sice zprostředkovalo nové zážitky, konzoli však dolů táhly nižší výkon a cena. Pro kontext, Wii U se objevilo rok před vydáním PlayStation 4 a Xboxu One, výkonově však bylo zhruba na úrovni PlayStation 3. Model s 32 GB úložného prostoru a hrou Nintendoland se u nás prodával za 8 990 korun.

Naše představení Switche z 3. března 2017

VIDEO: Představujeme novou experimentální konzoli Switch Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Wii U se zhruba 14 miliony prodanými kusy Nintendu neprodělalo, komerční hit to ovšem také nebyl. Přesto si nakonec našlo místo v srdcích mnoha fandů, včetně mě. Jednou z výhod GamePadu byla možnost hrát některé hry i bez televize. Sám jsem například odehrál hodiny Mario Kart 8 jen na GamePadu.

Switch částečně čerpá z konceptu Wii U a zúročuje bohaté zkušenosti Nintenda s handheldy, přichází však s novým řešením, které je oproti Wii U dotažené po technické stránce do konce. Jeho podstatu vystihuje slogan „play anywhere, anytime, with anyone“, tedy „hraj kdekoliv, kdykoliv a s kýmkoliv“.

Nahoře GamePad od Wii U, dole Switch Gameboy, PS Vita, New 3DS XL, Nintendo Switch

Switch totiž funguje jako přenosný handheld na cesty a v dokovací stanici, která musí být připojená k elektrické síti, i jako domácí konzole. Zatímco v handheldovém režimu běží hry až v 720p, v doku se přepne na plný výkon a zvládne až 1080p.

Další důležitou vlastností je možnost odpojit ovladače Joy-Con a hrát ve dvou u jedné konzole, ať už u televize, nebo v tzv. tabletop režimu. Ani Switch tak přímo nekonkuruje PlayStation 4 a Xbox One, Nintendo si opět hraje svoji vlastní ligu. Na svou stranu však získalo indie vývojáře i velká studia.

O úspěchu rozhodují hry

Můžete mít sebelepší herní mašinu, jenže pokud na ní nebudete mít co hrát, moc zábavy si s ní neužijete. Nintendo mělo v tomto ohledu obrovské štěstí na novou Zeldu - celým názvem The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Ačkoliv vyšla na v té době už oficiálně odepsané Wii U, lepší launchovou hru si Switch nemohl přát. Způsob, jakým Zelda pojala otevřený svět, okouzlil hráče i odbornou kritiku, ostatně posbírala řadu ocenění i maximálních hodnocení. K tomu šlo o RPG, v němž lze strávit desítky hodin. A to se u launchové hry hodí, že?

VIDEO: První ukázka z The Legend of Zelda: Breath of the Wild Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Druhým kouskem byla kolekce hříček 1-2 Switch, která demonstrovala technologické možnosti konzole. Kromě pohybového ovládání zde našlo využití měření vzdáleností přes infra či pokročilé vibrace, nazvané HD Rumble.

Hráč například sevře ovladač v ruce, jemně s ním třese a na základě vibrační odezvy má poznat, kolik je v krabičce kuliček. Funguje to vážně dobře, nicméně kolekce jako taková za moc nestojí. Láká vás třeba uspávat kojence? Ani náhodou! S odstupem dvou let mohu jen zopakovat svá původní slova, že ji mělo Nintendo přibalit ke každému Switchi zdarma.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 1-2 Switch

Do launch window, tedy období po zahájení prodejů konzole, se však vešly další těžké váhy, a to závody Mario Kart 8 Deluxe, bojovka ARMS a týmovka Splatoon 2. Zastavme se na chvíli u Mario Kart 8 Deluxe. Mario Kart 8 je nejprodávanější hra na Wii U. Deluxe verze zahrnuje všechna DLC, nové postavy, předměty a několik systémových změn.

Mario Kart 8 Deluxe Testování periferie Joy-Con Wheels Testování periferie Joy-Con Wheels

Jenže pokud hru máte na Wii U, koupili byste si ji znovu na Switch? Ti nejvěrnější stáli v průběhu dvou let před podobnou obtížnou volbou ještě několikrát, protože Nintendo si při šíření slávy Switche jednoduše vypomáhá těmi největšími peckami z Wii U, samozřejmě taktéž ve vylepšené podobě. Naposledy letos v lednu vyšla hopsačka New Super Mario Bros. U Deluxe a prodává se výborně. Co z toho plyne? Že takový Super Mario 3D World na Switchi je zřejmě jen otázkou času (druhá nejprodávanější hra na Wii U). Ti odvážnější mohou doufat v HD verzi Super Mario Galaxy 1 & 2 z Wii.

Ale zpět k tématu. V druhé polovině roku 2017 se vytáhl Ubisoft, když vydal překvapivě velmi kvalitní strategii Mario + Rabbids: Kingdom Battle. To je jiná káva než nízkorozpočtový horor Zombi U, s nímž se Ubisoft vytasil při startu Wii U. Závěr roku ovšem ovládla famózní 3D hopsačka Super Mario Odyssey. To byla trefa do černého a hra, kterou chcete mít ve svém portfoliu na vánoční sezonu.

ARMS Splatoon 2 Mario + Rabbids: Kingdom Battle

Stejnou úlohu tzv. system selleru sehrála o rok později bojovka Super Smash Bros. Ultimate. Právě díky této hře se stal Switch ve Spojených státech nejprodávanější konzolí roku 2018. Nesmíme však zapomenou ani na Pokémon: Let’s Go, povedený remake Pokémon Yellow z Game Boye, sportovní Mario Tennis Aces či rodinnou kolekci Super Mario Party.

Kromě nezávislých her, které se na Switchi prodávají velmi dobře, to zkusila i velká vydavatelství například s Doomem, Skyrimem či velmi dobrým Diablem III: Eternal Collection.

Na své si přišli i fandové žánru RPG. Kromě zmíněných zasluhují čestnou zmínku exkluzivity Xenoblade Chronicles 2 a hlavně Octopath Traveler. Jsou tu i Dark Souls, Undertale a spousta dalších. Na letošek se chystá Fire Emblem.

Super Mario Odyssey Super Smash Bros. Ultimate

Ve správný čas na správném místě

Nintendu hrála do karet i situace na konzolovém trhu. Obě konkurenční konzole, tedy PlayStation 4 i Xbox One, už ztratily punc novoty, do nové generace však bylo a stále je daleko.

A zatímco u konzolí od Sony a Microsoftu je to pro hráče buď a nebo, Switch mnozí vnímají jako doplněk k tomu, co už mají. Ostatně Nintendo rádo zkouší strategii modrého oceánu, tj. prosadit se i mimo své přirozené kolbiště. Naposledy se mu to povedlo u Wii, které oslovilo i nehráče. Vzpomínáte na zprávy, kterak Wii pomáhalo například při rehabilitacích?

Je to jen herní zařízení

Uživatelské rozhraní Switche je minimalistické a svižné. Home menu využívá méně než 200 KB paměti a animace jsou co možná nejkratší. I v tomto se Nintendo poučilo u Wii U, které zpočátku bylo velmi pomalé. Switch také prozatím drží linii čistě herního zařízení.

Uživatelské rozhraní Switche je minimalistické a svižné.

Možná by vás lákalo spustit si internetový prohlížeč nebo film přes Netflix, ale nic takového Switch prozatím neumí a dost možná umět ani nebude. Během dvou let jsme se nedočkali žádné aktualizace s výraznými novinkami. Jedinou výjimkou je aplikace pro sledování videí na YouTube (a Hulu ve Spojených státech).

Další návrat pohybového ovládání a gaučového koopu?

Co se pohybového ovládání týče, není to žádná sláva. O kolekci 1-2 Switch už byla řeč, pokusy jako Carnival Games a Go Vacation dopadly neslavně. Důležité bylo jen rychle využít popularity Switche a hráče podojit.

Za zmínku tak stojí pohybový režim v Mario Tennis Aces, ale hlavně v bojovce ARMS, kde to funguje bezvadně. Cvičicí aplikace jako Wii Fit mají prozatím jediného následovníka, a to celkem slušný Fitness Boxing. Jednoznačným vítězem je však rodinná hra Super Mario Party, v níž lze vynechat deskovou hru a věnovat se jen desítkám miniher. Ty kombinují tradiční ovládaní s pohybovým, včetně vibrací a je to vážně paráda.

Mario Kart 8 Deluxe Fitness Boxing

Naopak hraní s více lidmi u jedné konzole je jedním z pilířů Switche. Ať už se chopíte zmíněné Super Mario Party, závodů Mario Kart 8 Deluxe či hříčky Snipperclips, užijete si spoustu zábavy. Těch her je hromada. Ve dvou přitom obvykle stačí odepnout oba ovladače, každý se chopí jednoho a můžete hrát. Doma i mimo televizi v tabletop režimu. Ve třech či čtyřech už je třeba dokoupit další ovladače.

Placený online: za málo peněz málo muziky, ale...

Podobně jako konkurence, také Nintendo po čase spustilo svoji placenou online službu, která je potřeba k online hraní. Dalšími benefity Nintendo Switch Online jsou ukládání uložených pozic do cloudu, knihovna her z NESu, slevy a v neposlední řadě aplikace pro chytré mobilní telefony a tablety. Právě přes ni Nintendo vyřešilo voice chat ve hrách, což je poněkud nešťastné řešení. Roční předplatné vyjde na zhruba 550 korun, což se dá, ale chtělo by to ještě nějakou drobnost navíc.

Zálohování do cloudu Hry z konzole NES Hry z konzole NES Nintendo Switch Online

A tou se letos v únoru stala hra Tetris 99, kterou získali předplatitelé zdarma. Má to svůj důvod. Známá klasika se skládáním kostiček je totiž říznutá žánrem battle royale, kdy mezi sebou zápasí 99 hráčů. Proto Tetris 99. Jak to funguje?

Zjednodušeně řečeno, skládáním kostiček posíláte odpad nepřátelům. Svůj cíl si můžete vybrat, nebo vše necháte na náhodě. Když vám chystají ostatní nálož, nestane se tak hned, spojením vlastních kostiček můžete zahlcení zabránit. Právě další rovina dodává hře hloubku a umožňuje taktizovat, byť samozřejmě stále hraje roli i náhoda.

Co bych si přál víc? Určitě hry ze SNESu, které Nintendo zpočátku samo zmiňovalo. A pak návrat virtual console, konkrétně her z Nintenda 64 a GameCubu, ale to už je jiný příběh.

Je to skvělá konzole

Nintendo DS

Pokud budu víc osobní, jako fanda herních handheldů jsem ze Switche nadšený. Mrzí mě, že to Sony nevyšlo s Vitou a že 3DS už se zřejmě následovníka nedočká. DS je pro mě nejlepší konzole všech dob a za ní hned v závěsu PlayStation 2.

Pokud Switch nepoleví, skončí na mém osobním žebříčku hodně vysoko. Jsou na ní hardcore hry, ale bez problémů zastane i roli rodinné konzole. Mobilita přitom neznamená jen hraní venku, na cestách, ale i doma, když je třeba obsazená televize, nebo ji ani nechcete zapínat.

Ačkoliv u nás doma běží Switch téměř každý den, konzole není prohnutá a nemá ani žádné škrábnutí od vkládání do doku. Joy-Cony drží dobře přichycené. Jediné, co zlobí, a to až v posledních týdnech, je jeden z Joy-Conů. I když je analogová páčka v klidovém stavu, do konzole občas vyšle signál směrem nahoru. Těžko říct, zda je to výrobní vada, nebo se jen projevilo řádění dětí u Super Mario Party.

Výhled do budoucna

Switch si připsal výborný start. Je nasnadě, že až ztratí punc novoty, klesnou pozvolna i prodeje. Následující dva roky tak budou kritické. Nintendo si musí dát pozor, aby se neopakoval scénář s Wii. To nejprve zaznamenalo raketový start, ale v druhé polovině cyklu mu došel dech a konkurence se mu výrazně přiblížila.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening Super Mario Maker 2

Že se chystá hardwarová revize, už víme. Aktuálně existují dvě hlavní teorie. První (loňská a věrohodnější) říká, že letos vyjde výkonnější verze Switche s novými funkcemi. To by mohlo probudit nový zájem o konzoli (je to nové) a zároveň usnadnit práci vývojářům (většina portů je otázkou kompromisů). Výkon navíc by se zkrátka hodil. Nešlo by o žádný krok do neznáma, vzpomeňme například na New 3DS nebo u Microsoftu na Xbox One X.

Druhá (letošní) teorie říká, že se dočkáme levnějšího modelu, který bude fungovat pouze v handheldovém režimu. Nezní to ovšem příliš pravděpodobně, protože to už by přece nebyl Switch.

Kartami mohou zamíchat i nové konzole od Sony a Microsoftu, kterých se můžeme teoreticky dočkat už příští rok. O funkcích není známo nic, jisté však je, že výkonově budou výrazně dál. Na to sice Nintendo nehraje, nicméně i tak by mohla klesnout ochota vývojářů a vydavatelů vydávat verze po Switch. Rozdíl v kvalitě může být velký.

VIDEO: Pokémon Sword a Pokémon Shield - první trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na druhou stranu se herní giganti připravují na streamování her. V Japonsku už si mohou takto na Switchi zahrát Assassin’s Creed Odyssey či Resident Evil 7. A objevují se zvěsti, že Xbox Game Pass, tedy knihovna her dostupná v rámci předplatného, se přes cloud podívá na Switch také.

Ať už to bude jakkoliv, myslím, že pokud nepoleví příval kvalitních her, není se čeho bát. Letošek totiž působí slibně. Ledacos prozradil poslední Nintendo Direct, noví Pokémoni vypadají jako přesně to, co si fandové přáli a mimo to se chystá i Luigi’s Mansion 3 či Animal Crossing.