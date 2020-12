RECENZE: Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise zlepší vaši kondici

Pokud chcete konzoli Switch využít jako svého osobního trenéra, vaše možnosti se postupně rozrůstají. Nechme stranou různé pohybové doplňky u her (Arms, Mario Tennis Aces...) či jednoduché hry (Jump Rope Challenge, Just Dance...) a podívejme se na kousky, které nabízejí skutečný tréninkový program.

Na trůnu i nadále zůstává fantastická záležitost Ring Fit Adventure, která umně kombinuje cvičení s kruhovou periferií a hru na hrdiny. Pokud ovšem hledáte nějakou alternativu nebo zkrátka něco, jak si cvičení zpestřit, Fitness Boxing 2 je dobrá volba. Má to ovšem háček.

Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise se už podle názvu tváří jako úplně nová hra, nicméně není to tak úplně pravda. Ve skutečnosti je to jen trochu rozšířený a upravený první díl, čímž se vysvětluje, proč do jedničky nevyšel po vydání žádný nový obsah. Dvojka láká na trojici nových instruktorů, nové kosmetické doplňky, možnost vyhnout se některým pohybům, které nemáte rádi, a pocitově je i o něco plynulejší než první díl.

Pokud máte jedničku, nemyslím si, že nutně potřebujete druhý díl. Dvojka klidně mohla vyjít formou DLC, tvůrci ovšem doufají, že marketingově lépe zafunguje prodávat celek rovnou jako novou hru. Cílí tak hlavně na hráče, kteří necvičili s jedničkou.

Základ je naprosto stejný a můžu jen zopakovat svá slova z původní recenze. Na začátku zadáte svoji výšku, hmotnost a cíl, kterého chcete cvičením dosáhnout. Na výběr je kardio, kardio spojené se silovým tréninkem a udržovací režim. U všech si lze ještě nastavit, které části těla se mají primárně procvičovat.

Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise

Vybrat si můžete také ze tří nových instruktorů, a to dvou krasavic (Kraen a Janice) a jednoho krasavce (Hiro). Cvičením plníte různé achievementy, za což dostáváte body, které pak utrácíte za kosmetické doplňky pro své instruktory.

Dále si vyberete, jestli má vaše sestava zahrnovat i strečink a jak dlouho má seance trvat. Doporučuje se alespoň půlhodina. Pak už jen boxujete v rytmu hudby. Základní úder je direkt, k němuž se brzy přidá hák a zvedák. Hra pak přidává i různé úhyby, nicméně pro začátek bohatě stačí základní sada úderů.

Funguje to tak, že uprostřed obrazovky stojí instruktor a po levé i pravé straně jsou kolejnice. Na každé kolejnici je v horní části čtverec. Když začne tréning, po kolejnicích jezdí různě barevné čtverce s piktogramy. Po vás se chce, abyste provedli požadovaný úder v okamžiku, kdy daný čtverec vyplní prázdný čtverec na kolejnicích.

Respektive takto, cílem je, aby se překrývaly v okamžiku dopadu úderu. Všiml jsem si právě u členů rodiny, že zpočátku jejich ruka vystřelila v okamžiku překrytí, což je pozdě. Samozřejmě také záleží na odezvě vaší televize. Malý test si můžete udělat sami, když hru vyzkoušíte i v tabletop módu a výsledky pak porovnáte.

Základní údery se pak spojují do různých komb, což dobře znají ti, kteří praktikují nějaké bojové umění, nicméně pro začátečníky to může být zpočátku hodně náročně. Takže ještě předtím bych doporučoval se naučit pořádně všechny údery. Důležitá je výbušnost. Častá chyba je, že lidé ruku křečovitě tlačí. To je nejenom špatně, ale hra takový pohyb samozřejmě ani nezaregistruje.

Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise

Už u jedničky si někteří stěžovali na fórech, že hra vyhodnocuje špatně údery, ale není to pravda. Neříkám, že je dokonalá, ale pokud budete provádět údery správně, nebudete mít problém. Týká se to právě i komb, kdy máte například sadu pěti pohybů, ale lidé už ten čtvrtý a pátý provádějí vlažně. Pokud se bojovému umění nevěnujete, určitě není od věci nechat si od někoho provádění úderů zkontrolovat.

Kvalitu doprovodné hudby posoudit nedokážu, k cvičení ovšem celkem padne. Uživatelé mají k dispozici podrobné statistiky, které zahrnují i úspěšnost jednotlivých úderů a pohybů. Dle libosti se lze vyřádit i ve volném tréninku, fajn je cvičení ve dvou, kdy můžete jeden druhého povzbuzovat.

S hodnocením je to těžké. Pro majitele jedničky, a vlastně ty největší fandy, je nefér, že mají platit znovu za vylepšení a obsah, který mohl vyjít formou DLC. Alespoň si můžou převést uložená data. Jenže pro ty, kteří nemají jedničku, je Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise kvalitní cvičební program ve stylu boxu. Pokud byste se měli rozhodovat mezi jedničkou a dvojkou, dvojka je rozhodně lepší. I když obsahu, případně nějakých dalších rozptýlení či gamifikace, mohlo být víc.

A jako vždy doporučuji nejdříve vyzkoušet demo.