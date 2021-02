RECENZE: Super Mario 3D World + Bowser's Fury je hra, kvůli níž máte Switch

V Super Mario 3D World se s Mariem, Luigim, Toadem a Peach vydáme do království Sprixie, abychom zachránili drobné víly – princezny, které Bowser uvěznil do sklenic. Hra vyšla už v roce 2013 na Wii U, kde sklízela jednu vysokou známku za druhou a po právu se s téměř šesti miliony prodanými kusy stala druhou nejprodávanější hrou na Wii U. Jen pro pořádek, první jsou závody Mario Kart 8, které opanovaly i Switch.

Struktura Super Mario 3D World je prostá. Máme tu mapu světa, z níž se vstupuje do jednotlivých úrovní. V těch jsou ukryté tři zelené hvězdy a razítko, které se používalo v dnes již nefunkční sociální síti Miiverse. Nově najdou využití ve Snapshot režimu, kdy si nastavíte scénu, vyberete filtr, aplikujete razítko a pořídíte ten nejhezčí screenshot na světě.

Důležité jsou každopádně hvězdy, které potřebujeme, abychom na konci každého světa mohli vstoupit do hradu a utkat se s bossem. Vedle toho je mapa plná různých odboček, mincí a tajných skrýší, které je zábavné prozkoumávat.

Návrh úrovní je ve většině případů naprosto špičkový. Každá má nějaké téma a myšlenku. Jednou to mohou být otočné plošinky reagující na skok, jindy hrajeme pod vodou či se obraz automaticky posunuje a na nás je, abychom doslova nevypadli z dění. Nebo strašidelná sídla - ta jsou plná duchů, nástrah či iluzí. V jedné z variant se například proměníme v lucerny, abychom si poradili s větším množstvím duchů. Pokaždé se tak těšíte, co si na vás hra připravila.

Toto je zkrátka první třída a důvod, proč mám sérii Super Mario tolik rád. Pak jsou tu mini-bossové po cestě a samozřejmě regulérní bossové na konci každého světa. Boss fighty nejsou nějak krvavě obtížné, spíš zábavně pojaté. Když přijdete na to, co dělat, máte skoro vyhráno.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Mise jako takové nejsou dlouhé, ale objevit a získat některé hvězdy dá zabrat. Naštěstí je nepotřebujete všechny. Tedy alespoň ne hned. Do sedmého světa je hra poměrně benevolentní, nicméně právě na jeho konci jich je třeba mít 130. Stejně jako v původní verzi. Ani to není nějak drastické, každopádně pokud jste na hvězdy dosud kašlali, je to bariéra. Takže určitě hrajte na pohodu, ale zároveň, když uvidíte hvězdu, neváhejte a běžte si pro ni.

My jsme si doma užili další legraci i při opětovném průchodu některých úrovní právě za účelem zisku hvězd. Vždy vidíte, které ze tří hvězd vám chybějí. Podle toho můžete zhruba určit, ve které části úrovně se nacházejí. A vzhledem k tomu, že hra je celkem návodná, většinou není takový problém všechny posbírat. V každém světě je ještě mysteriózní domek, který obsahuje v rychlém sledu minimálně pět výzev. A za každou splněnou je hvězda. Herní dobu ještě slušně prodlužují bonusové světy.

Jak je to s dotykovým ovládáním? V původní hře našel využití Wii U GamePad, přes který se aktivovaly různé prvky. Foukat už není třeba, ale dotykové prvky zůstaly. V handheldovém režimu není co řešit. Potřebujete aktivovat plošinku? Stačí se jí dotknout na displeji. Při hraní v doku je to trochu komplikovanější, protože nejprve stiskem tlačítka aktivujete ukazatel, namíříte ho na požadované místo a dalším stiskem provedete aktivaci. Ale nemusíte se bát, je to jen zábavný gimmick než mechanismus, na který byste naráželi v každé druhé úrovni.

Super Mario 3D World uvedl novou proměnu Maria (a jeho parťáků), kdy se po sebrání zvonečku (Super Bell) aktivuje kočičí forma. Ta propůjčuje nové schopnosti, například lezení po zdech. Vedle tradičního hopsání tu ovšem jsou i různé minihry, například jízda po řece na zádech dinosaura Plessie nebo puzzle s kapitánem Toadem, z nějž pak vznikla samostatná hra Captain Toad: Treasure Tracker.

Velkou devízou je hraní s kamarády, a to až ve čtyřech lidech (nově i online). Soutěživost do jisté míry podporuje i výsledková tabulka na konci každé úrovně, kdy hra každého bodově ohodnotí a tomu nejlepšímu usadí na hlavu korunku. My jsme hráli doma ve třech a i ten nejmenší, kterému jsou tři a půl, byl schopný se zapojit. Přiznávám ale, že v některých úrovních jsme využívali záchrany v podobě boostu, který se objeví, když se vám nedaří. Hrdinové obléknou bílý kočičí oblek a většina nepřátel ani nástrah je tak nezraní. Důležité je jen nespadnout.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Nová verze je tak o něco dynamičtější a přátelštější. Možná jste si při pohledu na trailer říkali, proč postavy běhají rychleji. Je to tak schválně. Kromě toho dokážou doskočit dál a v kočičí podobě vyšplhat o něco výš. Podle mě je to super, hra je tak přístupnější, aniž by trivializovala některé těžší pasáže. Hlavně to rychlejší běhání. Možná to zní jako drobnost, ale hře to v mých očích prospělo.

Když Bowser zuří

Úplná novinka, která v původní verzi nebyla, je nová kampaň Bowser’s Fury. Ta je dostupná přímo z hlavního menu a není nijak navázaná na postup v základní hře. Síly zde spojí Mario a Bowser Jr., jehož tatínek je poněkud zlejší než obvykle. Ano, je to nečekané spojenectví, ale ledacos prozrazuje Bowserova zlověstná vizáž.

Přídavek je pojat úplně jinak než Super Mario 3D World, a to formou otevřeného světa. V něm se snažíme aktivovat kočičí oltáře, které nás promění v Giga Cat Maria, který se může postavit celkem děsivému Fury Bowserovi (to je jediný moment, kdy se mi hra trochu zacukala). Během hraní se čas od času změní počasí, kdy potemní obloha, začnou padat meteority a Fury Boswer na nás útočí. To působí zpočátku dost děsivě. Nám nezbývá než uhýbat a chvíli vše přečkat bez ztráty kytičky. Nebo ještě lépe, zuřivost Boswera nasměrovat na bedny, které může rozbít jen on.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Zatímco Super Mario 3D World nabízí hraní až ve čtyřech, Bowser’s Fury si užijí dva, a to ještě ne plnohodnotně. Veškerou práci musí obstarat Mario, zatímco jeho pomocník Bowser Jr. jen přicmrndává. Když hrajete sólo, můžete si nastavit, jak moc vám má Bowser Jr. pomáhat. Největší tvrďáci samozřejmě hrají bez pomoci. Juniora se může chopit i druhý hráč, který poletuje okolo a vypomáhá, ale taková zábava to není. Všechno musí stejně oddřít Mario.

Bowser’s Fury se očividně inspiruje v konceptu Super Mario Odyssey a je fajn, že přináší jiný styl hraní než Super Mario 3D World. Funguje to tak, že se před vámi postupně otvírá ostrov, respektive zpřístupňují další jeho části. A s tím i další možnosti. Na mapě si můžete ověřit, kde vám co chybí. Některé části ostrova jsou takové mini-levely, v nichž musíte sesbírat například pět tokenů.

Je to takový zábavný slepenec všeho možného a byť i zde jsou hodně dobré pasáže, teď už můžu napsat, že Bowser’s Fury kvalit základní hry nedosahuje. 3D World nás doma zkrátka bavil víc a není to jen kvůli tomu, že tam můžeme hrát všichni. Na druhou stranu pořád se tu bavíme o slušném bonusovém přídavku ke špičkové hře. Je to dalších pár hodin zábavy navíc, což se počítá.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Pokud jste Super Mario 3D World na Wii U nehráli, není co řešit. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury je povinnost. Toto je jedna z těch esenciálních her (stejně jako třeba Super Mario Odyssey), kvůli které máte Switch. Navíc k tomu získáte fajn přídavek zdarma. Můžu mluvit i za děti, které hrou posledních čtrnáct dní úplně žily. A majitelé původní hry? Pokud zvažujete koupi jen kvůli Bowser’s Fury, tak to podle mě za to nestojí. Ale možná si budete chtít zahrát znovu, protože Wii U už dávno nemáte, kdo ví. To už si musíte rozhodnout sami. Já jsem každopádně rád, že Super Mario 3D World na Switch vyšel, protože se tak tento skvost dostane k mnohem většímu počtu hráčů.