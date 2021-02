Nintendo oznámilo nový Mario Golf, Zeldu: Skyward Sword HD a Splatoon 3

Prezentace začala vtipně záběry z JRPG Xenoblade Chronicles 2, v nichž Rex hledal Pyru. Ta o sobě nedala vědět, protože... dostala pozvánku do bojovky Super Smash Bros. Ultimate. A není jediná. Spolu s Mythrou se tam objeví už v březnu.

Direct byl pojat jako rychlý sled velkého množství trailerů proměnlivé kvality, vybírám tedy nejprve ta nejzajímavější oznámení.

Velkou radost mám z Mario Golf: Super Rush, což je tak trochu akčnější golf, který vás bude bavit, i když vás tento sport vůbec nezajímá (ale netroufám si tvrdit, že to bude platit i opačně). Počítá se s příběhovým režimem v RPG stylu i s možností využít pohybové ovládání. Hrát půjde až ve čtyřech, a to lokálně i online. Vychází 25. června.

Co se Zeldy týče, z Breath of the Wild 2 jsme bohužel neviděli nic, nicméně producent série Eiji Aonuma nás ujistil, že vývoj postupuje podle plánů a na nové informace se můžeme těšit později tento rok.

U Zeldy ovšem ještě zůstaneme. V červenci vyjde The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, což je HD verze dílu původem z Wii. Ovládání samozřejmě bude ušité na míru pro Switch, počítá se jak s pohybovým, tak tlačítky. Ve stejný den vyjde i speciální tematická edice ovladačů Joy-Con.

Radost mám i ze závěrečného oznámení, z nějž se vyklubala multiplayerová akce Splatoon 3. Ta ovšem vyjde až v roce 2022. Zatím se podívejte na trailer.

Za rohem je naopak další update pro simulátor života na ostrově Animal Crossing: New Horizons. Ten vyjde 25. února, přičemž nové předměty s tematikou Super Mario se začnou ve hře objevovat od 1. března. A s ní i potrubí pro rychlý přesun.

Na Switch se brzy podívají i hity z jiných platforem. V březnu to bude free 2 play akce Apex Legends s dvojnásobným ziskem zkušeností během 14 dnů od startu a v létě hit Fall Guys. Na Switch 19. března zamíří také střílečka Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville.

Outer Wilds a Samurai Warriors 5 vyjdou na Switch v létě, adventury Famicom Detective Club: The Missing Heir a The Girl Who Stands Behind 14. května. Legend of Mana vyjde v HD remasteru 24. června, Tales from the Borderlands 24. března a kolekce Capcom Arcade Classics už by měla být na eShopu.

V šílenosti No More Heroes 3 se utkáme s mimozemšťany 27. srpna, příšerně vypadající DC Super Hero Girls: Teen Power bude k mání 4. června. Překvapivý je návrat Miitopie z 3DS v přeleštěné podobě, a to 21. května.

Zajímavě vypadá taktické RPG od Square-Enixu, které prozatím má pracovní název Project Triangle Strategy. Hra sice vyjde až příští rok, nicméně demo by se mělo každou chvíli objevit na eShopu.

Nic moc vyhlížející Knockout City od EA vyjde 21. května, a to i na další platformy. Rocket League se asi bát nemusí. V květnu vyjde ještě World’s End Club, který můžete znát z Apple Arcade.

Nového obsahu se dočká povedená rubanice Hyrule Warriors: Age of Calamity, více prozradil odhalený expansion pass. Málem bych zapomněl na free 2 play arénovou akci Star Wars: Hunters, u které svítilo logo Zynga. No nic. V létě vyjde Ninja Gaiden: Master Collection, což je sada, která zahrnuje první tři hry, v dubnu remaster SaGa Frontier.

Připomnělo se také slibné JRPG Bravely Default II, které vychází na konci února a březnový Monster Hunter Rise. V Directu naopak nepadlo ani slovo o Pokémonech, nicméně 27. února se slaví Pokémon Day, takže nějaký stream očekávám v tento den.

A celý Direct je k vidění zde: