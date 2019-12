Nejstahovanějšími hrami roku u Applu jsou Mario Kart Tour a Minecraft

Hra roku - iPhone

Hrou roku na iPhony je až meditativní hříčka Sky: Children of Light, založená na průzkumu herního světa. Stojí za ní studio, která známe díky hitům jako Journey či Flower, takže minimálně za vyzkoušení určitě stojí.



Hra roku - iPad

V kategorii tabletů skórovala 2D akční hra na hrdiny Hyper Light Drifter, která vzdává hold éře 16-bitů. Titul bodoval již dříve na PC, Macu, PlayStation 4, Xboxu One, Switchi a letos se podíval i na iOS.

Hra roku - Mac

GRIS

Hrou roku na Mac je umělecké hra Gris, která beze slov, za pomoci hudby, obrazů a interakce vypráví příběh mladé dívky jménem Gris. Ta se potýká s bolestivou životní zkušeností. „Hra si umí najít způsob, jak audiovizuálně i mechanicky znázornit duševní rozpoložení člověka v takové situaci a všechny nálady, situace i kroky, které s tím souvisí,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu. K dispozici je i na PC a konzolích.

Hra roku - Apple TV

V kategorii Apple TV zvítězila 2D akce Wonder Boy: The Dragon’s Trap. Je to remake kousku Wonder Boy III: The Dragon’s Trap z roku 1989, přičemž v nové verzi je možné přepínat mezi moderní a retro grafikou.

Hra roku - Apple Arcade

Herní kategorie uzavírají akční závody Sayonara Wild Hearts, které jsou na iOS dostupné v rámci služby Apple Arcade. Ta v rámci měsíčního poplatku zpřístupní knihovnu her, které neobsahují žádné reklamy ani dodatečné platby. Více jsme na Bonuswebu psali zde. Sayonara Wild Hearts je možné si zahrát i na Swicthi a PlayStationu 4.

Nejstahovanější hry na App Store

Hry, které bezesporu stojí za pozornost, máme za sebou. Zajímavý a více vypovídající je však pohled na nejstahovanější hry, tedy mainstream. Celý seznam i s odkazy naleznete zde.

Kategorii free 2 play ovládly závody Mario Kart Tour (více čtěte na Bonuswebu zde), které přinášejí ceněnou značku Nintenda poprvé na telefony a tablety. Je to zjednodušená verze, která se v oblasti monetizace opírá o gachu a volitelné předplatné. Na druhou stranu je lze bez problémů hrát i v bezplatném režimu, aniž by vás otravovaly různé energie a podobná svinstva. Mimochodem, Mario Kart Tour mají po prvním měsíci závratných 123,9 milionu stažení.

Mario Kart Tour Call of Duty: Mobile

Ze známých značek si vede skvěle střílečka Call of Duty: Mobile (čtvrté místo) či battle royale Fortnite (osmé místo).

V kategorii placených her zvítězil Minecraft. Následuje party hra Heads Up!, strategie Plague Inc. a tower defense Bloons TD 6.