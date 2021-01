Pět nejočekávanějších her, které vycházejí v únoru

1. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Kdy: 12. února

Na čem: Switch

Jedna z nejlepších her z Wii U se vrací ve vylepšené podobě a se zbrusu novým přídavkem. Pokud máte rádi 3D hopsačky a hry jako Super Mario Odyssey nebo Super Mario Galaxy, není co řešit – toto je hra přesně pro vás. V Super Mario 3D World můžete hrát sólo, ovšem pokud máte po ruce další tři členy rodiny (a dostatek ovladačů), lze pořádat u jedné televize seance až ve čtyřech. Přídavek Bowser’s Fury je přitom zpracován úplně jinak, a to formou otevřeného světa. Víc čtěte v našich prvních dojmech z hraní na Bonuswebu.

2. Little Nightmares 2

Kdy: 11. února

Na čem: PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S



Z na první pohled nenápadné hororově laděné hry Little Nightmares se vyklubal nečekaný hit. Ostatně přečtěte si naši recenzi na Bonuswebu. Kombinuje hopsačku s řadou hádanek a připomene hity jako Limbo či Inside. Se stejnými ingrediencemi pracuje i druhý díl, a jestli je to hra právě pro vás, můžete otestovat hned teď v demoverzi. Konzumaci doporučuje pět z pěti věčně nenažraných otesánků.



3. Bravely Default 2

Kdy: 26. února

Na čem: Switch



Série Bravely Default se z handheldu 3DS konečně podívá i na Switch. Ale nemusíte se obávat, Bravely Default 2 pracuje s novým herním světem i hrdiny, znalost předešlých dílů nutná není. Těšíme se na hutnou hru na hrdiny s tahovými souboji a již známým mechanismem Brave Points, který umožňuje šetřit tahy nebo je naopak využít hned na dluh. Pokud vás hra zaujala, určitě vyzkoušejte demo.

4. Persona 5 Strikers

Kdy: 23. února

Na čem: PC, Switch, PlayStation 4



Persona 5 Strikers se odehrává po událostech z Persony 5, nejde ovšem o klasické pokračování. Strikers je totiž crossover mezi řežbou Dynasty Warriors a ceněným JRPG Personou 5, herní prvky tak čerpá z obou sérií. Asi není třeba dodávat, že pokud jste Personu 5 nehráli, je lepší začít právně jí a pak případně navázat Strikers.

5. Destruction AllStars

Kdy: 2. února

Na čem: PlayStation 5



Destruction AllStars je arénová akce, v níž se bojuje jak v autech, tak běhá po svých. Ale lepší je být právě v autě. Hra se bude prodávat jako exkluzivita na PlayStation 5 za dva tisíce, což hraničí s šílenstvím, ale… hned v den vydání ji mohou majitelé PS Plus získat zdarma. A tam sedne skvěle. Díky tomu by mělo být hned od začátku postaráno o dostatek hráčů. Podle posledního komentovaného videa to vypadá, že to bude skvělá zábava.



V únoru dále vychází

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood je akční hra na hrdiny, která na první pohled vypadá trochu zastarale, nicméně i tak by to mohla být zábava. Recenzi připravujeme, na gameplay se podívejte třeba zde.