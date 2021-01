Super Mario 3D World + Bowser's Fury je další hit na Switch na obzoru

V Super Mario 3D World se s Mariem, Luigim, Toadem a Peach vydáme do království Sprixie, abychom zachránili drobné víly – princezny, které Bowser uvěznil do sklenic. Hra vyšla už v roce 2013 na Wii U, kde sklízela jednu vysokou známku za druhou a po právu se s téměř šesti miliony prodanými kusy stala druhou nejprodávanější hrou na Wii U. Jen pro pořádek, první jsou závody Mario Kart 8, které opanovaly i Switch.

Struktura Super Mario 3D World je prostá. Máme tu mapu světa, z níž se vstupuje do jednotlivých úrovní. V těch jsou ukryté tři zelené hvězdy a razítko, které se používalo v dnes již nefunkční sociální síti Miiverse. Nově najdou využití ve Snapshot režimu, kdy si nastavíte scénu, vyberete filtr, aplikujete razítko a pořídíte ten nejhezčí screenshot na světě.

Důležité jsou každopádně hvězdy, které potřebujeme, abychom na konci každého světa mohli vstoupit do hradu a utkat se s bossem. Vedle toho je mapa plná různých odboček, mincí a tajných skrýší, které je zábavné prozkoumávat.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Návrh úrovní je ve většině případů naprosto špičkový. Mise jako takové nejsou dlouhé, ale objevit a získat některé hvězdy dá zabrat. Naštěstí je nepotřebujete všechny, abyste mohli postoupit dál.

Super Mario 3D World uvedl novou proměnu Maria (a jeho parťáků), kdy se po sebrání zvonečku (Super Bell) aktivuje kočičí forma. Ta propůjčuje nové schopnosti, například lezení po zdech. Vedle tradičního hopsání tu ovšem jsou i různé minihry, například jízda po řece na zádech dinosaura Plessie nebo puzzle s kapitánem Toadem, z nějž pak vznikla samostatná hra Captain Toad: Treasure Tracker.

Nejprodávanější hry na Wii U Hra Prodaných kopií 1. Mario Kart 8 8,45 milionu 2. Super Mario 3D World 5,86 milionu 3. New Super Mario Bros. U 5,81 milionu 4. Super Smash Bros. for Wii U 5,38 milionu 5. Nintendo Land 5,2 milionu

Velkou devizou je hraní s kamarády, a to až ve čtyřech lidech. Soutěživost do jisté míry podporuje i výsledková tabulka na konci každé úrovně, kdy hra každého bodově ohodnotí a tomu nejlepšímu usadí na hlavu korunku. My hráli doma ve třech a i ten nejmenší, kterému jsou tři a půl, byl schopný se zapojit. Přiznávám ale, že v některých úrovních jsme využívali záchrany v podobě boostu, který se objeví, když se vám nedaří. Hrdinové obléknou bílý kočičí oblek a většina nepřátel ani nástrah je tak nezraní.

Nová verze je tak o něco dynamičtější a přátelštější. Možná jste si při pohledu na trailer říkali, proč postavy běhají rychleji. Je to tak schválně. Kromě toho dokážou doskočit dál a v kočičí podobě vyšplhat o něco výš. Podle mě je to super, hra je tak přístupnější, aniž by vyloženě trivializovala některé těžší pasáže.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Úplná novinka, která v původní verzi nebyla, je nová kampaň Bowser’s Fury. Ta je dostupná přímo z hlavního menu a není nijak navázaná na postup v základní hře. Nintendo je tentokrát hodně přísné, co se embarga týče, takže můžu vypíchnout jen některé prvky.

Přídavek Bowser’s Fury je pojat úplně jinak než Super Mario 3D World, a to formou otevřeného světa. V něm se snažíme aktivovat kočičí oltáře, které nás promění v Giga Cat Maria, který se může postavit celkem děsivému Fury Bowserovi (to je jediný moment, kdy se mi hra trochu zacukala). Během hraní se čas od času změní počasí, kdy potemní obloha, začnou padat meteority a Fury Boswer na nás útočí. Nám nezbývá než uhýbat a chvíli vše přečkat bez ztráty kytičky.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Zatímco Super Mario 3D World nabízí hraní až ve čtyřech, Bowser’s Fury si užijí dva, a to ještě ne plnohodnotně. Veškerou práci musí obstarat Mario, zatímco jeho pomocník Bowser Jr. (!) jen přicmrndává. Bowser’s Fury se očividně inspiruje v konceptu Super Mario Odyssey a je fajn, že přináší jiný styl hraní než Super Mario 3D World. Na druhou stranu základní hra nás přeci jen bavila víc, zejména asi i proto, že můžeme hrát všichni.

Pokud jste Super Mario 3D World na Wii U nehráli, není co řešit. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury je povinnost. Toto je jedna z těch her, kvůli které máte Switch. Pro majitele původní hry už bude rozhodování složitější. Ale více už si povíme brzy v recenzi.