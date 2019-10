Mobilní Mario Kart Tour pobaví, kromě jednoho velkého přešlapu

Na začátku si jasně řekněme, že pokud bychom Mario Kart Tour hodnotili jako běžný díl, je to samozřejmě propadák. Porovnávat ho s geniálním Mario Kart 8 Deluxe nejde. Je to stejné jako přijít do přestřelky vyzbrojen nožem. Nebo spíš rybičkou. Jenže jako mobilní hra, přesněji řečeno zjednodušená mobilní hra, jejíž stažení není nijak zpoplatněno, špatná není. Naopak. Plán Nintenda je jasný: vydělat miliony dolarů i na mobilech a přilákat další hráče k plnohodnotným Mario Kart.

Pokud jste Tour už vyzkoušeli, pravděpodobně jste se také zhrozili ovládání. Hraje se na výšku, přičemž celá hra se ovládá jen jedním prstem. Sklouznutím prstu doleva či doprava se zatáčí, sklouznutím nahoru či dolu se v daném směru použije předmět. Tapnutím vozítko poskočí. A to je vše.

Zpočátku mi ovládání nesedlo a dobrou hodinu jsem si zvykal, než jsem našel potřebný grif. Ale pak to přišlo. Zatáčkami jsem stejně jako v originálu projížděl efektně ve skluzech a užíval si návrat řady předmětů, jimiž lze během jízdy uškodit soupeřům. V rychlostní třídě 150cc začíná zábava. Každopádně se ujistěte, že v menu máte zapnutou položku Manual Drift a vypnutou Smart Steering.

Za první problém považuji fakt, že hra je zpočátku směšně snadná a později už jen snadná. Jezdí se poháry po třech tratích s tím, že čtvrtou disciplínou je nějaká výzva, například projíždění kruhy či jízda se třemi balonky, které nesmí prasknout.

Pohárů je šestnáct, nicméně tratě se s obměnami opakují, ať už jízdou v opačném směru, přidáním dalších skokánků či alternativních cest. Kromě tradičních závodišť se jezdí i ve známých městech, která po čtrnácti dnech rotují. Jako první jsme si zazávodili v New Yorku, který mě příjemně překvapil a rád bych ho viděl i v hlavním dílu série.

Asi největší obavy vzbuzoval způsob monetizace. Naštěstí se nepotvrdilo, že ke vstupu do závodů bude potřeba energie, závodit je možné podle libosti, jak dlouho chcete. Do hry jsem neinvestoval ani korunu, zpřístupnil a dokončil jsem všechny poháry a z dvaceti dostupných závodníků jsem jich otevřel šestnáct. Nejkontroverznější je tak přítomnost takzvaného Gold Passu, jenž funguje jako měsíční předplatné.

Gold Pass stojí 139 korun měsíčně, což je nesmysl. Za stejnou cenu můžete mít například hry bez reklam a mikrotransakcí v rámci Apple Arcade (je tam třeba i Sonic Racing). Ale k tématu. Gold Pass zajistí při výhrách v pohárech bonusové předměty, měnu a další odznaky, které si můžete zobrazit u jména. Klasika.

Jenže v Gold Passu je i nejrychlejší rychlostní třída 200cc! Jistě, bodů generuje stejně jako 150cc, nicméně to vnímám jako obrovský přešlap, schovat něco takového za předplatné. Každopádně Gold Pass je na vyzkoušení na 14 dní zdarma, jen ho pak nezapomeňte zrušit.

Předplatné ovšem není jediný způsob, jak vytáhnout z hráčů peníze. Druhým je klasická gacha, kdy si za prémiovou měnu taháte náhodné předměty: kromě závodníků sbíráte vozítka a kluzáky, všechno se samozřejmě vylepšuje. Ne, nejezdí pak rychleji, ale pomohou získat další body za absolvování závodu. Stanovený limit, abyste získali maximálních pět hvězd, zajezdíte víceméně snadno. Když však přijde na porovnání bodů s ostatními hráči v rámci týdenního žebříčku, od čehož se odvíjí i zisk bonusové měny, smrdí to pay 2 win.

Ve hře přitom prozatím chybí klasický multiplayer (ikonka ve hře naznačuje, že bude), jezdí se proti botům se jmény hráčů a jejich časy. Otázkou samozřejmě je, jak bude plnohodnotný multiplayer řešen – zda tvůrci dokážou připravit v podmínkách hry férový režim.

Pokud si chcete jen tak zajezdit, nemusíte monetizaci vůbec řešit. Za relativně krátkou dobu si zpřístupníte slušnou část obsahu a závody jako takové jsou fajn. Hra mě baví a na poměry free 2 play je Nintendo štědré. Jen ten pocit, že musíte být ve střehu, je nepříjemný. Pokud by vás však napadlo hrát na body proti ostatním, raději to vzdejte.

Je to nekonečná spirála, na níž platící závodník bude mít vždy lepší podmínky. Mám dojem, že po pohodovém prvním týdnu začínají být vidět rozdíly. A pokud by vás napadlo, že ve hře nějaké peníze utratíte, v žádném případě to nedělejte. Kupte si Switch a Mario Kart 8 Deluxe, které jsou lepší ve všech směrech, včetně propracovaného multiplayeru.