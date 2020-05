RECENZE: Minecraft Dungeons je roztomilá diablovka pro děti

Původní Minecraft se řadí mezi největší herní fenomény. Čísla atakující 200 milionů prodaných kusů na všech možných platformách mluví samy za sebe. Bylo jen otázkou času, než vlastník značky Microsoft využije popularitu kostičkového světa i v dalších hrách.

Kromě různých portů původního Minecraftu byla první vlaštovkou příběhová adventura Minecraft: Story Mode od Telltale Games. Nyní se ke svému klenotu vrátili původní švédští vývojáři ze studia Mojang s přispěním týmu Double Eleven. Celý projekt samozřejmě vznikl už bez zakladatele společnosti Markuse Perssona alias Notche, jenž ve firmě od jejího prodeje nepůsobí. Očekávání i tak nebyla malá.

Minecraft Dungeons je akčním izometrickým RPG, které se částečně inspiruje u titulů z dungeon crawler žánru. Samotná hratelnost je z pochopitelných důvodů přizpůsobena i mladším a svátečním hráčům, které bude hra zajímat především díky své značce. Už v úvodu je dobré podotknout, že příznivce třeba takového Diabla nemusí Minecraft Dungeons úplně uspokojit.

Po volbě postavy, krátkém tutoriálu a úvodním příběhovém filmečku vás vývojáři bez zbytečných řečí pustí do první z celkem devíti úrovní. Jednotlivé levely působí na první pohled lineárně, po bližším zkoumání můžete objevit různé odbočky či skryté oblasti.

Primární náplní hry je eliminace různorodých nepřátel. Kromě klasické zbraně na blízko dostanete k dispozici luk na dálku a tři sloty pro speciální schopnosti. Ty vám umožní na krátký čas povolat třeba zvířecího pomocníka, vypustit speciální ohnivé šípy nebo snížit utržené poškození. Nové schopnosti, luky, brnění i různé zbraně na blízko najdete přímo při postupu jednotlivými úrovněmi. Buď vypadnou z některých zabitých nepřátel, nebo je najdete v různých bednách rozesetých po mapě.

Kromě nového vybavení a schopností sbíráte i herní měnu v podobě zelených drahokamů. Za ně lze mezi jednotlivými levely nakupovat nové vybavení i schopnosti. Vývojáři pro tyto účely vytvořili jakousi domovskou oblast. Ta je zpracovaná moc pěkně a určitě by si zasloužila citelně hlubší využití. Úplně se nabízí třeba možnost vylepšovat svůj dům nebo přidat pár miniher. Osobně mi dostatečná výbava vždy vypadla z nepřátel či truhel, takže jsem už neměl potřebu další věci nakupovat za herní měnu u obchodníků.

Soubojový systém je poměrně primitivní a snadno pochopitelný. Základní útok zbraní na blízko prokládáte střílením šípů na dálku, úskoky a občasným používání speciálních schopností v kombinaci s léčivým lektvarem, který se po určitém čase sám doplní. Na splnění každé úrovně máte pokaždé tři nové životy. První tři úmrtí v rámci levelu tudíž nejsou fatální. Bossům ani běžným nepřátelům se zdraví nedoplní. Po ztrátě jednoho ze životů proto navážete přesně v místě, kde vás protivníci přemohli, konec úrovně nastává až v případě čtvrté smrti, po které jste nuceni si celou misi zopakovat.

Minimálně první průchod hrou je pro zkušenější hráče relativně snadnou záležitostí. Větší potíže mě potkaly pouze u posledního levelu. Ten se vyznačuje velkým počtem bossů a početnými hordami běžných nepřátel. Až na tuto výjimku jde náročnost hry ruku v ruce s postupným zlepšováním vybavení. V průběhu hraní budete stále narážet na nové zbraně i silnější nepřátele. Zvyšovat se budou i jejich počty a již zmíněná frekvence boss fightů. Z pohledu různorodosti protivníků si ve výsledku nejde na nic stěžovat.

Překonání všech devíti úrovní a tutoriálu vám zabere asi čtyři až pět hodin, což se na první pohled zdá málo. Osobně jsem také očekával o něco delší zážitek. Hra by větší množství obsahu už jenom díky různorodým nepřátelům dozajista snesla. V úvahu je však potřeba vzít cenu nastavenou na příjemných 20 eur za základní edici.

Po vzoru jiných titulů spadajících pod křídla Microsoftu zaparkoval Minecraft Dungeons v den vydání i do předplatného Xbox Games Pass. Pokud byste chtěli se hrou strávit více času, tak není úplně od věci ani případný druhý průchod. Kromě samotného důkladnějšího průzkumu map vás mohou motivovat také nově odemknuté obtížnosti. Hra navíc částečně využívání procedurálního generování. Díky tomu narazíte při opakování úrovní vždy na trochu jinou skladbu nepřátel či typ bossů.

Mezi největší přednosti hry se řadí možnost offline i online kooperace pro až čtyři hráče. Celou kampaň lze sice odehrát celou i o samotě, ale v kooperací je zábava přece jen o kus větší. Minecraft Dungeons podobně jako LEGO hry od TT Games mohou zafungovat jako ideální rodinná zábava na pár večerů. Lehce zamrzí, že se do vydání vývojářům nepodařilo implementovat cross-play multiplayer. Zatím si tak musíte vystačit s klasickou gaučovou kooperací nebo online seancemi v rámci jedné platformy. Do obsahu, který by měl hru rozšířit později, spadá také nová ostrovní oblast.

Z přiložených obrázků jste si určitě všimli pro Minecraft typického kostičkovaného světa a výrazně stylizované grafiky, jež i po letech působí zajímavě a jasně rozpoznatelně. Pozornost si zaslouží především vizuálně líbivé světelné efekty a výbuchy. Mnohé hráče může překvapit, že titul běží na Unreal Enginu 4. Pochválit musím také povedené zvuky a hudební doprovod. Minimálně fanoušci Minecraftu si tedy na grafickou stránku rozhodně nemohou stěžovat a budou se ve hře cítit jako doma.

Na Minecraft Dungeons není jednoduché nalepit číselné hodnocení. Hardcore hráči a příznivci dungeon crawler žánru mohou hru snadno odsoudit jako příliš jednoduchou, dětskou a krátkou. Právě snadno přístupnou a nenáročnou hratelností však vývojáři otevřeli dveře i mladšímu publiku a svátečním hráčům.

Výsledkem je ideální rodinná zábava, která těží zejména z možností až čtyřčlenné kooperace, povedené audiovizuální stránky a zajímavého světa Minecraftu. Stále se však nemohu zbavit dojmu, že šlo z celého konceptu vytěžit přece jenom o kus víc.