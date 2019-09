Moc jsme tomu nevěřili, ale půjčovna PC her od Microsoftu je skvělá

Zatímco služba Game Pass pro konzoli Xbox funguje už přes dva roky, na PC se hráči dočkali teprve letos v červenci. Její princip je totožný, zaplatíte měsíční poplatek a dostanete přístup ke knihově více než stovky titulů, které můžete podle libosti v zaplaceném období stahovat a hrát. Jakmile placené období vyprší, Microsoft vám do her zablokuje přístup do té doby, dokud opět nezaplatíte.

Na tomto principu už fungují roky zejména služby na streamování seriálů a filmů jako Netflix, HBO GO, Amazon Prime a další. V herní oblasti jsme se na PC dočkali rozmachu podobných služeb až letos v podobě Uplay+ (Ubisoft) nebo právě Xbox Game Pass pro PC, pouze Origin Access (Electronic Arts) už funguje delší dobu. Na stejném principu pak také stojí nový Apple Arcade, ten se však týká počítačů a mobilních zařízení v ekosystému Applu.

Každá z výše zmíněných služeb sází zejména na tituly vlastní produkce, ovšem Microsoft je na tom v poměru rozmanitosti a ceny zdaleka nejlépe. Zatímco Ubisoft skrze svůj Uplay+ nabízí výhradně vlastní tituly a ještě je k tomu ze všech nejdražší, Origin Access naopak má v nabídce i několik menších her, které vydavateli nepatří (Abzu, Oxenfree, FTL apod.) a cenou je Xbox Game Passu schopný konkurovat. Jeho klient a veškeré autorizační procesy s ním spjaté nás však moc neuchvátily, spíše naopak. Zato Microsoft válí i v této oblasti.

Nabídka Xbox Game Passu na PC není vůbec špatná. Jistě, primárně zde také nejdete hry od Microsoftu jako Forza Horizon, Gears 5 nebo Age of Emipres, ale z něj jediného nemáme pocit, že by je nějak výrazněji protěžoval. Knihovna této služby tak působí daleko rozmanitěji, nenuceněji a ze zde dostupných žánrů si vybere svých pár favoritů snad každý. Jsou tu jak velké tituly od jiných vydavatelů, jako například Metro Exodus, Kingdom Come: Deliverance nebo Wolfenstein II, tak i velice zajímavé hry s nižšími rozpočty jako Dead Cells, Hollow Knight nebo třeba Slay the Spire.

Forza Horizon 4 Gears 5

A právě o tom podle nás má celý koncept „online půjčovny her“ být. Zaujmout širokou nabídkou a zároveň vybrat takové hry, které budou přesně fungovat v režimu „měsíc nebo dva budu hrát, pak už nemám potřebu se vracet“. Takže zatímco na Uplay+ najdete třeba celou sérii Assassin’s Creed, na jejíž kompletování by byl i rok málo, nebo Rainbow Six, které zase spoléhá zejména na dlouhodobější pilování taktických schopností v multiplayeru, Xbox Game Pass se spoléhá spíše na krátkodobější herní zážitky, kterých můžete vyzkoušet co nejvíce.

Ceník herních služeb s měsíčním předplatným Služba Cena Xbox Game Pass pro PC

26 korun první měsíc, poté 119 korun

Origin Access

103 korun na měsíc (Basic) / 388 korun (Premier)

Uplay+ 351 korun na měsíc

Apple Arcade

První měsíc zdarma, pak 139 korun na měsíc



Přesně to nás na službě zaujalo. Minuli jste druhý Wolfenstein? Za týden máte dohráno a ušetřených pět stovek za plnou hru na disku nebo v digitální distribuci k tomu v kapse. Stejně tak Metro: Exodus. Na návykovou karetní hru Slay the Spire měsíc také stačí, pokud se neženete za odemknutím každé kartičky ve hře. Chcete pár večerů zavzpomínat na staré dobré Worms? Také tu jsou. Kingdom Come sice za měsíc nedohrajete, ale tím se dostáváme k bodu číslo dva: ceně předplatného. Počítačový Xbox Game Pass vám díru do rozpočtu neudělá ani po několika měsících.



Vedle toho, že Microsoft ještě nedávno rozdával předplatné na čtvrt roku zdarma ke koupi různých PC komponentů, dává na vyzkoušení prvního měsíce symbolických 26 korun. Ani po jeho uplynutí však není cena této služby nijak drastická, další měsíce jsou za 119 korun (Microsoft tuto cenu uvádí jako „zaváděcí“, ovšem není jasné, kdy ji hodlá upravit).

I tato cena se nám zdá poměrně fér za nabídku, která se navíc každým měsícem rozrůstá. Do budoucna bychom se měli mít na pozoru před tím, že některé hry mohou zase po nějaké době zmizet. To je ovšem známá věc i ze streamovacích služeb jako jsou Netflix a další, obvykle jsou na vině prošlé licence či neshody mezi vydavateli.



Herní klienti na PC

Pro mnohé PC hráče bude problém, že je k němu potřeba další launcher, kterých je dnes už tak víc než dost. Chápeme, že pro někoho je jedna jediná ikonka pro Steam na ploše více než dost a instalovat si dalšího (jednoho, nedejbože dva nebo tři) klienta je ekvivalentem totálního zaplevelení disku, ale nám to příliš nevadí. Navíc právě Xbox Game Pass klient se umí hezky schovat do rozhraní Windows a vlastně ani nevíte, že ho máte. Přihlásit se navíc stačí vaším Microsoft účtem, tedy tím, který už stejně používáte pro Windows.

V ideální situaci by takto měla v budoucnu fungovat jedna vybraná služba, která by nabídla co možná nejširší knihovnu titulů. A tam má podle nás Microsoft našlápnuto ze všech současných uchazečů nejlépe. Problém samozřejmě nastává ve chvíli, kdy se bude nabídka naopak tříštit mezi mnoho jednotlivých klientů různých vydavatelů (to se už děje ve větší míře u streamování filmů a seriálů) a každý bude nabízet knihovnu vlastních titulů.

Je tak naopak možné, že brzo budeme mít spíše něco jako „herní kabelovku“, kde si budeme skládat balíčky jednotlivých služeb podle toho, jaká herní studia nám toho mohou nabídnout podle našich preferencí nejvíce. Což je od ideální situace hodně daleko.



Microsoftu na jednu stranu věříme, ale pokud klopýtne, asi nejlepší „půjčovnou“ bude stejně Steam, kde si můžete jakoukoliv hru vyzkoušet a do dvou hodin herní doby požádat o vrácení peněz. Tedy pokud se mu herní vydavatelé nerozutečou do vlastních služeb nebo na konkurenční Epic, což už se také děje.

A pokud by si Epic, který vysává exkluzivní tituly všude, kde může (plus k němu přešel ze Steamu Ubisoft), rozhodl otevřít vlastní půjčovnu, bude mít možná problém nejenom Steam, ale i Microsoft. Budoucnost nás může ještě hodně překvapit.