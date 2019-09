Minecraft hraje každý měsíc 112 milionů hráčů

Ačkoliv se to nemusí na první pohled zdát, popularita Minecraftu i nadále roste. A platí to i po pět let staré akvizici, kdy švédské studio Mojang, které Minecraft vytvořilo, koupil za více než 53 miliard korun Microsoft. Potvrdila to Helen Chiangová, která šéfuje divizi Minecraft. V rozhovoru s Business Insiderem dále prozradila, že Minecraft si každý měsíc zahraje 112 milionů hráčů.

Minecraft - zapnutý ray tracing