Z mobilního Call of Duty bolí palce, ale vypadá a hraje se skvěle

Vedle nového dílu Modern Warfare se letos příznivci série Call of Duty dočkali také mobilní verze. Není to ovšem žádná odlehčená věc spíchnutá horkou jehlou, nýbrž vlastně docela povedená mobilní adaptace všeho podstatného, co mají hráči na této sérii rádi. Příběhovou kampaň zde ovšem nehledejte, mobilní verze je čistě multiplayerovou záležitostí.

Tvůrce hry, studio Tencent Games a Timi Studios, čekal nelehký úkol: přenést co možná nejvěrnější zážitek z multiplayerových režimů dosavadních dílů Call of Duty na mobilní obrazovky a zároveň se poprat s tím, že střílečky s pohledem z první osoby jsou na dotykových obrazovkách jen horko těžko ovladatelné. Tento žánr vyžaduje největší přesnost míření a pohotovost reakcí, čehož se palcem na dotykové ploše nedosahuje vůbec dobře. Přesto musíme uznat, že se vývojářům povedlo najít slušný kompromis.

Staré dobré Call of Duty

Příznivci této akční série se budou cítit jako doma. Hra zcela okatě chytá hráče na nostalgii z předchozích titulů mapami jako Killhouse, Crash, Raid nebo Crossfire a ikonickými herními postavami jako Price, Mason či Ghost. Přidává však také moderní prvky, jako je Battle Royale režim, takže si na své přijdou nejenom nostalgici.

Úplným základem jsou souboje týmů pět na pět (Frontline) s cílem dosáhnout určitého cíle skóre dříve než opačný tým. Mače jsou velmi svižné, stačí na ně pět až deset minut v závislosti na tom, zda je váš tým složený z ostřílených profesionálů, kteří sbírají jeden bod za druhým a bojiště zasypávají různými bojovými drony a řízenými raketami, nebo se naopak ani nedostanou k výstřelu a jen chaoticky pobíhají po mapě či zůstanou stát na startovní pozici.

Dále máte na výběr z Team Deathmatch (to samé, jen s jiným počítáním skóre a po každé smrti se objevíte na náhodné pozici na mapě), Domination (zabírání bodů na mapě) a Search and Destroy (plnění úkolů). K dispozici je i cvičný mód proti botům, za který ovšem nedostáváte prakticky žádné zkušenosti. Trochu nám chybí klasické Free for All, tedy všichni proti všem, ovšem v hodně rozsáhlém měřítku tento režim zastupuje Battle Royale.



Tento jako by z oka vypadl hře PUBG se svou velkou mapou, sbíráním nejenom zbraní, ale také třeba různých doplňků ke zbraním a výbavě, jako jsou například batohy. Tento režim nás zaujal o trochu méně zkrátka proto, že už se nám celkem okoukal a v mobilním Call of Duty skutečně nepřináší nic nového. Své příznivce si však jistě najde. Do budoucna přibude i režim Zombies, který je v tuto chvíli zamčený.



K multiplayerovému Call of Duty samozřejmě nesmí chybět ani upravování výbavy vašeho vojáka, který může nést dvě zbraně, každou s několika vylepšeními, a má také na výběr z různých perků, několika typů granátů, speciálních schopností nebo třeba specificky upravených odměn za řetězce ulovených bodů během jednoho života („killstreaks“). Musíme uznat, že tak širokému výběru nemáme co vytknout a nevzpomínáme si na nějakou zásadní věc, která by mobilní verzi oproti těm klasickým chyběla.

Výbavu si odemykáte úplně stejně jako v předchozích dílech. Používáním dané zbraně zvyšujete její level, za který se vám postupně odemykají doplňky. Nové zbraně si zase odemykáte zvyšováním levelu vaší postavy. Přesně tak to fungovalo i dříve, a ačkoliv si tentokrát můžete vypomoci předměty zakoupenými za reálné peníze, hra vás do toho nijak nenutí.

Minimálně v tuto chvíli krátce po vydání nám přijde, že Call of Duty: Mobile hráčům placený obsah nijak drasticky nevnucuje. Je tu samozřejmě prémiová měna, za kterou si můžete nakoupit nejenom kosmetické předměty, ale také rychleji dosáhnout většího výběru zbraní, ale k těm se dostanete i obyčejným hraním a levelováním vaší postavy. Nenarazíte na žádný zbytečný systém herní energie, která by vám bránila v dalším hraní, nebo nesmyslně silné placené předměty.



Po vzoru ostatních moderních akčních titulů zde však naleznete Battle Pass, tedy placený mechanismus, který vám ke každému dosaženému „tieru“ (neplést s levelem, „tier“ se na konci herní sezony resetuje na nulu, level zůstává) přihodí pár věcí navíc. Vedle toho zde také existuje ještě druhá herní měna – kredity, které směňujete v obchodu za další předměty. Hra vás jimi odměňuje za dosažení různých výzev.



Skvěle vypadá, ovládání příjemně překvapilo

Jak už jsme na úvod zmínili, kamenem úrazu je u stříleček na obrazovkách mobilů právě ona obrazovka, přes kterou musíte pohyby palců mířit, pohybovat se a provádět spoustu dalších úkonů. Minulý rok jsme na mobilu zkoumali hratelnost populárního Fortnitu, jehož ovladatelnost nás vyloženě zklamala (více viz Herní hit Fortnite dorazil na Android. Na dotykové obrazovce je to bída). Call of Duty: Mobile se i přes společný žánr hraje výrazně lépe.

Důvodem je zejména zjednodušený režim, ve kterém vaše postava sama střílí ve chvíli, kdy hledáček namíříte na nepřítele. Někomu se to může zdát jako podvádění nebo až příliš velké zjednodušování, ovšem mobilní hry to zkrátka vyžadují. Tím, že odpadne při nalezení nepřítele nutnost pustit palec, kterým ovládáte míření, na krátký moment z obrazovky a najít příslušné tlačítko pro palbu, se hra zdá být přece jen o dost přívětivější. Nikoho samozřejmě do tohoto stylu ovládání hra nenutí, a kdo ji chce ovládat tím starším stylem a střílet si po svém, tu možnost má také. Nám však zkrátka automatická střelba sedla lépe a přijde nám pro mobilní žánr lépe uzpůsobená.

Oceňujeme také možnost aktivovat míření pomocí gyroskopu, takže jemnější pohyby při míření můžete provádět i pohybem samotného telefonu v ruce. Ozývají se však připomínky, že ne na každém telefonu to funguje tak, jak má, některé modely zkrátka nemají tak kvalitní gyroskopy.



Ne že by nás ovšem palce nebolely už po pár minutách hraní. Mobilní telefony ani zdaleka neoplývají tak příjemnou ergonomií jako gamepady či myši a klávesnice a hraní bychom rozhodně neoznačili za pohodlné. Stále bychom radši viděli možnost připojit gamepad, ovšem autoři se rozhodli na poslední chvíli tuto funkci odstranit. Asi proto, aby prsty po displeji šourali bez rozdílu všichni a nikdo tak nebyl v nevýhodě proti ostříleným hráčům s gamepady.

Co se grafiky týče, na malé obrazovce vypadá hra famózně, skoro bychom si troufali tvrdit, že je na úrovni původních her série Modern Warfare. Samozřejmě že pokud si na počítači zvětšíte pořízené obrázky ze hry, všimnete si nízké kvality textur a prakticky neexistujícího vyhlazování hran, ovšem během samotného hraní tyto starosti nemáte. Závisí také na výkonu vašeho mobilu, protože plynulost hraje velkou roli. My jsme hru testovali na modelu Samsung Galaxy Note 10+, tedy vysoce výkonném smartphonu, na kterém hra vypadá skutečně famózně a zároveň se velice svižně hýbe.



Ovšem pozor, hra je zároveň veliký žrout baterie a úplně bychom nedoporučovali pouštět se do dlouhé hry, pokud sedíte někde v autobuse bez powerbanky a váš mobil má už třeba jen posledních dvacet procent baterie. To budete za chvíli zírat jen na černou obrazovku.

Call of Duty: Mobile můžete stahovat na systémech Android a iOS. Připravte se při tom na poměrně velký objem dat – hra si vyžádá asi 1,5 GB prostoru. Hra v tuto chvíli zcela dominuje žebříčku oblíbenosti na obou platformách, na Androidu už má od úterního vydání přes milion stažení.