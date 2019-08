Vyzkoušeli jsme si Call of Duty a už se nemůžeme dočkat plné verze

Gamescom ještě nezačal, ale už jsme si mohli zahrát jednu z nejočekávanějších her letošního roku. Vývojáři Call of Duty nejsou zrovna jedni z těch, co by byli skoupí a informace, a Jakub měl tak dostatek podkladů, aby vám před pár dny mohl nabídnout opravdu bohaté preview. Ale vyzkoušet si všechno na vlastní ruce je přeci jenom to nejlepší.

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Prezentačka Modern Warfare se konala na akci nVidie, která se vehementně snaží protlačit svoji technologii Ray-Tracingu (RTX). Ta spočívá v maximálně realistickém vymodelování dopadu světelných paprsků na okolí, a to v reálném čase.

Situace došla až tak daleko, že jsme první kolo zápasu 2 na 2 měli přísně zakázáno po sobě střílet, jen abychom si prý mohli dostatečně vychutnat nový druh stínování. Na rovinu: výsledný efekt je sice hezký, ale že bych kvůli tomu hned vytáhl z peněženky 10 000 korun, abych to mohl mít doma taky, tak to tedy určitě ne. Časem se z RTX zřejmě stane norma a bude to další krok k tomu, aby hry vypadaly k nerozeznání od reality, ale aktuálně je to záležitost jen pro úzkou partu vyvolených, která se navíc týká jen několika málo vybraných her.

Ovšem zpátky ke hře. Ačkoli se celý restart Modern Warfare snaží být mnohem vážnější záležitostí než několik předchozích dílů, tento mód 2vs2 tomu odporuje. Jde totiž jen o krátkou rychlovku, v níž každé kolo zabere maximálně 40 sekund. Pokud se do té doby dva týmy o dvou hráčích nestačí navzájem zlikvidovat, nastupuje „náhlá smrt“.

Celkem jedna partie zabere asi tolik času jako jeden balónek ve stolním fotbálku a vypustí do žil podobnou dávku adrenalinu. Jde vlastně o ryzí esenci kompetitivního hraní vměstnanou do krátkého časového úseku.

Popravdě řečeno, moc nechápu, proč Infinity Ward jako prezentaci zvolili tento režim. Jasně, je to po všech stránkách super, ale samotná značka Call of Duty je nesmírně ambiciózní a nabízí toho daleko více. Za tu půlhodinku jsme stihli dvě kola, klidně bych si dal třetí, a možná se nechal přemluvit i na čtvrté, ale že bych se tím bavil celý večer? To asi ne.

Každopádně co se týče kvalit plné verze, určitě se nemusíte bát o: grafiku, zvuky zbraní, kosmetické doplňky a mikrotransakce. Na co se však skutečně můžete těšit, to vám zatím neřekneme.