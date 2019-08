Jako Battlefield? První pohled na Call of Duty: Modern Warfare

Letošní Modern Warfare sice doprovázejí nemalá očekávání, zároveň ale jako by se nad tvůrci houpal pomyslný Damoklův meč. Po nepříliš úspěšných dílech Ghosts a Infinite Warfare se vývojáři nutně potřebují předvést ve své nejlepší formě. K tomu má týmu dopomoci řada navrátilců z Respawn Entertainment, kam mnozí z nich zamířili po vydání kultovního Modern Warfare 2.

O představení kampaně jsme psali již dříve na Bonuswebu zde, jak ale vypadá složka, kvůli níž má série každý rok tak vysoká prodejní čísla? První zprávy naznačují, že obezřetnost je rozhodně na místě.

Jakožto extrémně mainstreamová značka s širokým záběrem musí i letošní Call of Duty uspokojit obrovské spektrum hráčů. V Modern Warfare tak budou poněkud netypicky tři druhy map.

Ty nejmenší jsou uzpůsobené pro hraní ve čtyřech lidech v týmech po dvou. Každý hráč disponuje stejnou výzbrojí, jedním životem a kola se střídají v bleskovém (ale nepříjemně přerušovaném) tempu. Samozřejmě nechybí tradičnější zážitek šest proti šesti na mapách o standardní velikosti. Novinku pak představují nejrozlehlejší kousky, v nichž Infinity Ward zatím vybraným youtuberům a novinářům dovolili hrát až ve čtyřiceti lidech, ačkoliv interně tyto mapy prý studio testuje i s více než stovkou hráčů najednou.



Podobnost s Battlefieldem je zřejmá. Po mapě se lze pohybovat pomocí terénních vozítek a využijete zde i tanky, které však nejdříve musíte získat jakožto killstreakovou odměnu za zabití určitého počtu hráčů za jeden vlastní život. Čtete správně, z nějakého důvodu se studio rozhodlo nahradit etablované scorestreaky dávno překonaným systémem, který spočívá v tom, že hráči nemohou postupovat k odměně plněním úkolů nebo obětavým hraním ve prospěch týmu.Počítá se pouze zabití protivníka.

Mezi killstreaky vedle tanku najdete neprůstřelný oblek Juggernault s rotačním kulometem, bombardování bílým fosforem, dron, helikoptéru, účinnější munici a pozor – aktivaci klasické minimapy. Další velkou novinkou Modern Warfare totiž bude, že hra nahradí radarovou minimapu kompasem v horní části obrazovky. Minimapa má ve hře figurovat pouze coby killstreaková odměna. Důvodem změny je to, že autoři chtějí hráče donutit soustředit se pouze na to, co vidí a slyší v bezprostředním okolí. NA papíře to zní sice hezky, ti co si však mohli hru vyzkoušet na vlastní kůži, nový přístup z několika důvodů kritizují.



Známý youtuber Drift0r například tvrdí, že kombinace kompasu a velkých map vede k tomu, že hráč prý často nemá vůbec zdání, kde jsou jeho spoluhráči a kde by se měl nacházet on, aby spolupráce probíhala koordinovaně. Chvíli tak bezradně běháte po mapě a pak vás zpravidla sundá sniper ze střechy budovy. Tvůrci sice náležitě vylepšili zvuk a zbraně prý nikdy v Call of Duty (a možná ani v Battlefieldu) nezněly tak přesvědčivě jako v letošním Modern Warfare, objevují se však kritické ohlasy, že přes vlastní hlasitou střelbu prý není možné odhadnout blížícího se nepřítele. Na druhou stranu je to ale logické.



Kritiku od zmíněného veterána z CoD komunity sklízí i velké mapy. Příliš prý nahrávají camperům a nejlepšího skóre člověk dosáhne při hraní na jednom místě. A opravdu, pokud si kritiku spojíme s těžko pochopitelným krokem zpět, který představuje návrat ke killstreakům, obavy o smysluplné plynutí hry jsou jistě na místě. Tvůrci se již prý nechali slyšet, že nejsou vůči námitkám hluší a testují siluety hráčů, které by měly přímo na obrazovce naznačovat, kde se nacházejí vaši spojenci. Zamýšlené imerzi však toto opatření příliš nepomůže.



K mapám se váže jedna klíčová změna designové filozofie, totiž návrat ke stylu původních dílů Modern Warfare, které kladly důraz na zabírání strategických pozic, z nichž bylo možné kontrolovat bojiště. Oproti tomu novější díly často vyznávají přístup třech paralelních závodních drah, v nichž na sebe hráči neustále narážejí. Tvůrci tajuplně hovoří o odměnách pro hráče, kteří objeví skryté cesty a vyvýšená místa na mapě. Čekají nás zajímavé easter eggy? Mimochodem, bojovat se bude i u Černobylu.

Podobně jako v Battlefieldu na mapách půjdou otevírat a zavírat dveře, zde to však budete moci dělat různým způsobem. Rozrazíte dveře za sprintování, anebo do nich jenom nakouknete a pošlete nic netušícímu nepříteli granát?

Kromě dveří budou interaktivní i světla, což souvisí se zvýšenou rolí noktovizorů. Infinity Ward předvedli realistický mód s vypnutým HUDem. Na prezentované mapě hráči bojovali ve tmavých koridorech a při zacílení odkryli svou pozici lehce viditelným laserem. Realističtější pojetí není v CoDu tak úplně nové, podobný zážitek totiž už léta nabízí neprávem opomíjený Hardcore režim.

Výzbroj dělá člověka

Modern Warfare nabídne i upravený systém výběru postavy. Postavy specialistů slouží pouze kosmetickým účelům, hlavní důraz je však kladen na systematické vylepšování a úpravu vaší zbraně. Na každou totiž bude existovat třicet až šedesát možných součástek, mezi kterými si hráč bude moci volně vybírat. Důležitá je přitom skutečnost, že jednotlivé prvky mají své klady i zápory. Některé sice zrychlí vaše zaměřování, zbraň ale bude více kopat. S jiným „zlepšovákem“ zase utrpí vaše celková rychlost, případně dostřel.

Kromě podobných prvků nebudou samozřejmě chybět ani tradiční perky a vybavení. Celkově působí aktuální podoba výběru výzbroje spíše jako tradiční „Create-a-Class“ z Modern Warfare než jako progresivnější „Pick 10“ systém poprvé představený v Black Ops 2. Osobně z podobných věcí příliš nadšený nejsem a ve střílečkách upřednostňuji spíše jasně profilované typy zbraní s klady a zápory, které nabídla třeba loňská Black Ops 4. Mnozí si nový systém ale naopak pochvalují.



Neraduji se ani z návratu automatického uzdravování. V Black Ops 4 se hráč rozhodoval, zda v hektické chvíli přebije, nebo doplní zdraví, což vedlo k adrenalinovým momentům. Přednosti klasického auto-healu v této souvislosti moc nevidím. Zajímavě působí možnost utlumit kopání vaší zbraně tím, že ji při zacílení podložíte na libovolný povrch před vámi. Z Ghosts se vrátila i možnost vykukování zpoza rohů. Opět jasná úlitba směrem k pozičnímu hraní. Bude ale využívaná?

Závěrem možná to nejdůležitější. Letošní Call of Duty: Modern Warfare nabídne cross-play napříč všemi platformami, což znamená, že si spolu zahrají majitelé Xboxu One, PlayStationu 4 a PC. Rozhodující přitom bude, zda hráči při hraní používají ovladač anebo myš a klávesnici. Bude systém odolný vůči hackerům? Doufejme.



Radost všem udělalo zrušení Season Passu. Veškeré nové mapy a mnoho dalšího tak budou k dispozici zcela zdarma, byť samozřejmě nikdo nepochybuje o tom, že Activision do hry tradičně pár týdnů po prvních recenzích přidá mikrotransakce. Je velkou otázkou, zda se bude jednat ryze o kosmetické doplňky, anebo zda si za reálné peníze půjde koupit i součástky pro vaše zbraně. Black Ops 4 se přes excesivní množství mikrotransakcí zuby nehty drží kosmetických nesmyslů, ale nechvalně proslulá Infinite Warfare svého času nabídla lootboxy s variantami zbraní.

Těžko se také odhaduje vizuální podoba hry po pár měsících. Autoři slibují realističtější pojetí, na druhou stranu GameInformer čerstvě přinesl zprávu, že hodinky na ruce vaší postavy mohou obsahovat Tamagotchi, které bude ragovat na vaše hraní. Ačkoliv podobná věc není povinná, je to přesně onen do očí bijící „cool“ prvek přidaný do hry pouze za účelem jeho možné budoucí modifikace za nějakou tu korunu navíc. Důraz na kosmetické prvky může vizuál a celkový tón hry zdevastovat zcela zásadním způsobem. Kdo hrál předloňské CoD: WW2 o tom ví své.

Zatímco v případě kampaně působí letošní CoD zatím nadmíru slibně, dosavadní informace, videa a dojmy mě zatím příliš nepřesvědčily. Dodávám, že k remasterované verzi původního Modern Warfare se dodnes rád vracím a větší důraz na poziční hraní a především slibované složitější mapy vnímám rozhodně pozitivně. Jestli ale dokáží v Infinty Ward svoji vizi správně uchopit, vybalancovat a hlavně uchránit od požadavků nenažraného vydavatele, na to si sázet rozhodně netroufám.

Hra vyjde 25. října na PlayStationu 4, Xbox One a PC. Otevřená beta proběhne od 12. září na PlayStationu 4, o dva dny později i na ostatních platformách.