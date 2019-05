Nové Call of Duty: Modern Warfare se zaměří na hrůzy aktuálních válek

Vývojáři ze studia Infinity Ward se s letošním dílem Call of Duty pokusí o velký comeback. Po veleúspěšné trilogii Modern Warfare autoři nedokázali podobně oslnit s nepříliš vydařeným dílem Ghosts ani vesmírným experimentem Infinite Warfare. Jeho vydání v roce 2016 provázel na jednu stranu ohromný internetový hate, který ještě umocňoval chválu na tehdy vydávaný remaster původní Modern Warfare.

Není tedy divu, že tvůrci vyslyšeli jasné přání komunity a poslední dva a půl roku věnovali tvorbě nové hry inspirované současnými konflikty. Poněkud svérázně zvolený název letošního dílu má demonstrovat skutečnost, že příběh hry na děj původní trilogie nějak nenavazuje, přestože v něm najdete některé důvěrně známé postavy a motivy.

A skutečně, ústřední zápletka hry se klasice z roku 2007 na první pohled velmi podobá. Extrémistická frakce zlých Rusů řádí na Blízkém východě a ve spojení s arabskými teroristy ohrožuje západní velmoci. V kampani budeme hrát jak za příslušníky amerických jednotek Delta Force, tak za britské SAS, kde se opět shledáte se starým známým kapitánem Pricem. Třetí perspektivu získáte hraním za rebelskou frakci, kde by hra měla přepínat mezi bratrem a sestrou Farah a Hadirem.



Svoje nové, výrazně temnější pojetí demonstrovalo Infinity Ward na dvou úrovních, které měli možnost zhlédnout vybraní zahraniční novináři v soukromém kinosálu.

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

První mise začala brutálním teroristickým útokem na Londýn a pokračovala noční razií jednotek SAS v domě, v němž se ukrývali teroristé. Hráč mohl postupovat opatrně anebo střílet na všechno, co se pohnulo.

Na misi autoři názorně ukazují typický znak současných konfliktů. Jak poznáte civilistu od nepřítele, když nenosí uniformu? V jednu chvíli se na hráče vyřítila zoufalá matka snažící se pouze ochránit své dítě, další zdánlivě neškodná žena ale sahala po detonátoru. V misi jste mohli opatrně nakukovat do dveří, střílet přes stěnu a orientovat se podle zvuků vyděšených obyvatel.



Hra má běžet na novém enginu, který byl ve vývoji pět let. Audiovizuální stránka hry má být letos opravdu špičková a na atmosféře hry to bude znát. Například efekt noktovizoru byl od základu přepracován. Nyní funguje jako skutečný předmět v herním světě a nejde pouze o jednoduchý filtr.

Střílení z vaší zbraně je hlasitější, když zaměřujete (ADS) a díky pokročilé technologii máte slyšet dopad každé patrony. Hra ví, kde přesně v herním světě stojíte a podle toho je schopná upravit jednotlivé zvukové efekty odpovídajícím způsobem.

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Autoři tvrdí, že Modern Warfare sice není nelineární ve stylu například Black Ops 2, ale hráč má možnost volby, jak k jednotlivým situacím přistupovat. Podle rozhovoru pro Gamespot to vypadá, že můžete splnit misi i za cenu velkých ztrát na civilním obyvatelstvu. Jakým způsobem tuto skutečnost bude hra odrážet, ale zatím není jasné.

Druhá mise prezentovaná za zavřenými dveřmi působí ještě o něco zajímavěji. Soustředí se na hrůzostrašnou epizodu z dětství vůdkyně rebelů Farah. Úroveň začíná tím, že dívka je se svou matkou zavalena v troskách budovy zničené ruským náletem. Dítě se podaří vyprostit, pro její matku je však pozdě. Váš otec vás bere do náručí a utíká do zdánlivého bezpečí domova, záhy je však brutálně zavražděn jedním z Rusů, čemuž hráč v kůži Farah bezmocně přihlíží.

Společně se svým bratrem musíte utéct před vojákem prohledávajícím váš dům. Úroveň připomíná hru kočky s myší a vašim úkolem je zasadit nepříteli několik ran šroubovákem, a poté jej připravit o jeho zbraň a plynovou masku. Na úprku jsou obě děti svědky masových poprav, odvodů dětských vojáků a dalších válečných hrůz.

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Poměrně zajímavé je, že autoři hru připodobňují spíše k filmu Čelisti než krváku Saw. Tento příměr má poukazovat na skutečnost, že místo hektolitrů krve je důraz kladený na napětí, všudypřítomný pocit tísně a místy až hororovou atmosféru. Připomene tak hra ve výsledku parádní Spec Ops: The Line? Nezlobili bychom se.



Vedle kampaně byly potvrzeny i další zajímavé novinky. Call Of Duty konečně končí s tolik nepopulárním Season Passem a nahradí jej novou, zatím nespecifikovanou formou prémiového obsahu. Všechny mapy a eventy tak budou zdarma. Kolik jich však ve výsledku bude, je důležitá otázka.

Autoři také potvrdili, že jejich hra bude poprvé využívat cross-play, a spolu si tak zahrají majitelé Xboxů, PlayStationů i PC. Jak to celé bude fungovat především s ohledem na faktor myši a klávesnice, zatím není zřejmé.

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Všechny složky hry mají být také údajně nějakým blíže nespecifikovaným způsobem propojeny. Na bázi kosmetických prvků to fungovalo už v Black Ops 3, tady se možná bude jednat o něco podobného. Změn by se mohl dočkat i režim kooperace, autoři o něm mluví jako o squad coop módu. Že by se série po letech rozloučila se zombíky? Jak to bude s Battle Royale módem, také zatím nevíme.



I přes svůj poněkud nešťastně zvolený název působí nové Call of Duty zajímavě, ale na jakékoliv závěry je samozřejmě zatím ještě brzy.

Hra vyjde 25. října na Playstationu 4, Xbox One a PC

Zdroje: Easy Allies, GameSpot, IGN, Polygon, CharlieIntel