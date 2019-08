ANKETA: Co vás nejvíce zaujalo a zklamalo na GamesComu?

Cyberpunk 2077

Jan Srp - Největší pecka je samozřejmě Cyberpunk 2077, čím víc toho autoři ze hry ukazují, tím víc je jasné, že to prostě zklamat nemůže.

Až překvapivě mě taky bavilo Call of Duty, a to jsem si mohl zatím vyzkoušet jen „podřadný“ mód dva na dva, který nesmírně ambiciózní hru pořádně nereprezentuje. Podle mého půjde o podobně přelomový ročník, jako byl i původní Modern Warfare z roku 2007. Z těch menších titulů se mi pak moc líbilo taktické RPG Iron Danger, o němž však teprve budu psát.

Death Stranding Death Stranding

A zklamání? Přiznám se, že už mě trochu začíná štvát ten „intelektuální hype“ kolem Death Stranding. Do vydání zbývá jen pár měsíců a já jsem ještě neviděl nic, co by mě přesvědčilo, že si to chci zahrát. Ta hra stojí čistě jen na fenoménu Hideo Kodžima a to mi nestačí. Moc se mi nelíbí ani Need for Speed a Control, které tipuji na maximálně sedmičkové hry.

Martin Zavřel - Jelikož jsem většinu her hrál už na E3, na GamesCom jsem jel s jediným cílem: Death Stranding (číst první dojmy z prezentace za zavřenými dveřmi). Největší zklamání tedy samozřejmě bylo, že jsem si hru nemohl zahrát. Ale nové ukázky mě nadchly a v Kodžimově obchodě jsem nechal 800 eur za předměty k ní.

Předměty k Death Stranding za 800 eur

Kromě toho jsem si také konečně zahrál demo Final Fantasy VII Remake, které bylo skoro nemožné vystát ve frontách na E3. GamesCom byl totiž výrazně klidnější (v den určený pro novináře) než E3, což pro mne bylo celkově nejpříjemnější překvapení.

Luigi’s Mansion 3

Jakub Žežule - Nejvíc mě potěšila forma úvodní konference jako taková. Ukázky z hraní jsou mnohonásobně zajímavější než nic neříkající CGI teasery a na pódiu chci vidět přímo lidi, kteří se na tvorbě hry podílejí. Z her pak Little Nightmares 2, první díl se mi totiž moc líbil a dvojku jsem vlastně ani nečekal. Parádně vypadá i Luigi’s Mansion 3, skákačka Shovel Knight: King of Cards a samozřejmě definitivní edice Dragon Quest XI. Momentálně si užívám její demo na Switchi. Mrzí mě, že Square Enix mlčí ohledně oznámení této verze pro hardwarově silnější PlayStation 4. Orchestrální soundtrack zní úžasně!

Zklamání jsem moc nezažil, ale smutný jsem byl z pohledu na multiplayerovou novinku The Cycle od tvůrců parádní vojenské příběhové akce Spec Ops: The Line. Možná by stálo za to kratší AAA příběhovky zkusit financovat z Kickstarteru, když se jinak nezaplatí.

Ondřej Martinů - Od letošního Gamecomu jsem neměl valné očekávání a prakticky se nenašlo nic, co by mě nějak zásadně ohromilo. Se zaujetím sleduji upoutávky ke hře Control, která však vychází už za tři dny, takže v tomto ohledu bych se bez jejich přítomnosti na veletrhu asi obešel. Na titul se každopádně hodně těším.

Asi největším překvapením pro mě bylo oznámení hry Everspace 2. Jednička mě vcelku bavila a ačkoliv jsem ji doteď nedohrál, dvojku si rád vyzkouším. Vypadá podobně, což je vlastně dobře. Do roku 2021 je však ještě hodně daleko.

Trochu zahanbeně musím přiznat, že s každou další informací o Death Stranding tak trochu ztrácím zájem. Mám rád žánr „divných her“, ovšem Death Stranding je asi už moc divné i na mě. Je to trochu škoda, ale zkrátka si uvědomuji, že mi pořád schází důvod, který by mě motivoval k případnému hraní.

Dan Jarocký - Z nově odhalených titulů musím zmínit pokračování úspěšného off-road simulátoru Spintires: MudRunner. Chystaný díl s názvem SnowRunner nás nechá vymáchat nejen v bahně, ale i ve sněhu. Zamrzí jen exkluzivita pro Epic Games Store, která pravděpodobně dočasně zavře dveře početné moderské komunitě. Dále mě potěšilo oznámení nového Kerbal Space Programu a návrat strategické série Port Royale.

Užil jsem si rovněž další várku záběrů z Death Stranding, které mě jen utvrdily v tom, že nás čeká něco opravdu neobyčejného. A to i na poměry Hidea Kodžimi. Ze zástupců nezávislé scény bych rád vypíchl českou adventuru Svoboda 1945. Minimálně příznivci historie si zde určitě přijdou na své. Nový trailer je toho ostatně důkazem.

S přehledem mě nejvíce zklamalo Need for Speed Heat. Vše nasvědčuje tomu, že se dočkáme dalšího tuctového dílu. Pomyslný radikální řez, který série nutně potřebuje, je v nedohlednu. Konkurence už dávno přeřadila na vyšší stupeň a nevypadá to, že by NFS Heat ztrátu dohnalo.

Petr Zelený - Nejpříjemnějším překvapením jsou remastery Yakuzy 3 až 5. Zatím tedy jen pro čtvrtý Playstation, který nevlastním, ale poté, co Sega portovala na PC Yakuzu 0 a první dva díly, tak věřím, že to nebude jiné. Stále mě také baví premisa i zasazení třetích Watch Dogs. Jen mám trochu obavy, jak model hraní za kohokoli ovlivní vyprávění příběhu.

Nadějně také vypadá nové Need for Speed Heat, které evokuje vzpomínky na parádní Underground. Pokud jde o zklamání, tak tím jednoznačně největším je absence hratelného dema Cyberpunku 2077, ale třeba se to ještě změní. Celkově za mě velká spokojenost.

Ondřej Zach - Největší radost mi udělala nová ukázka z Luigi’s Mansion 3. Nestává se mi příliš často, že bych si vysnil nějaké pokračování a realita byla nakonec ještě o fous lepší.

Líbil se mi i nejnovější trailer z Shenmue III, který kromě boje a města ukázal i několik kouzelně vypadajících hratelných retro automatů. Slibně vypadá i Watch Dogs Legion, který na GamesComu akcentoval možnost naverbovat kohokoliv do týmu.

Vůbec se mi nelíbila střílečka The Cycle prezentovaná během zahajovací ceremonie a příliš nevěřím ani multiplayerové akci Predator: Hunting Grounds, v níž se čtyři vojáci utkají s predátorem. Zklamán jsem i z odhalení Need for Speed Heat, kdy jsem po propadáku Payback očekával, nevím, prostě „něco“. Neříkám, že Heat bude špatná hra, jen působí obyčejně a zaměnitelně. Po zhlédnutí prezentace jsem zkrátka neměl ten pocit, wow, to chci hrát teď hned. Místo toho jsem dostal chuť zahrát si Forzu Horizon.