Nintendo slaví a chystá Mario Kart v reálu či novou digihru Game & Watch

Pamatujete si ještě na digihry? Zatímco Nintendo kralovalo v osmdesátých letech s Game & Watch, v Česku jsme se museli spokojit s ruskými kopiemi. A právě Game & Watch se 13. listopadu vrátí opět na scénu. Limitovaná edice bude mít barevný displej a obsáhne hry Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels a Ball. Zařízení bude fungovat také jako hodiny a na fandy čeká 35 tajemství k odhalení.

Na Switch míří vylepšená verze Super Mario 3D World, která vyšla původně na Wii U. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury láká na lokální i online multiplayer, další podobnosti budou teprve odhaleny. Času je ještě dost, protože vydání je plánováno až na 12. února 2021. Počítá se i s novými figurkami Amiibo, a to Cat Mariem a Cat Peach.

Předplatitelé Nintenda Switch Online si brzy zahrají multiplayerovou verzi Super Mario Bros., která se inspiruje Tetrisem 99. Jen proti sobě bude stát 35 hráčů, kteří poražené nepřátele posílají ostatním. Škodit ostatním půjde i různými předměty. A vyhrát může jen jeden. K mání bude od 1. října do 31. března. Tetris 99 je pecka, takže nepochybuji, že vyřádit se půjde i u této verze.

Nečekanou novinkou jsou závody Mario Kart Live: Home Circuit, které se hrají s využitím Switche v reálném světě. Funguje to tak, že si v obýváku postavíte dráhu, rozmístíte brány a pomocí konzole ovládáte autíčka. Na displeji Switche se pak zobrazují dodatečné předměty, které ovlivňují chování vozu. Sada se začne prodávat 16. října za 100 dolarů.

S oslavami se pojí různé eventy, jako mise na stránkách My Nintendo, které skončí v březnu přidáním nábytku v motivech Super Mario do Animal Crossingu: New Horizons. A samozřejmě přijde řada i na hry. Super Mario All-Stars právě rozšířil katalog her, který se zpřístupní předplatitelům Nintenda Switch Online. Obsahuje vylepšené retro hry Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels, Super Mario Bros. 2 a Super Mario Bros. 3.

Chystá se ovšem i návrat legend v balíčku Super Mario 3D All-Stars. Ten obsáhne megahity Super Mario 64 (z Nintenda 64), Super Mario Sunshine (z GameCubu) a Super Mario Galaxy (z Wii). Půjde o původní hry ve vyšším rozlišení a přizpůsobené pro hraní na Switchi. K mání bude digitálně a v omezené míře i krabicově, a to od 18. září, ovšem jen do 31. března.

Těžko říct, co k tomu Nintendo vede, možná bude po tomto datu prodávat zmíněné hry samostatně? Zajímavé také je, že kolekce neobsahuje geniální Super Mario Galaxy 2, který si Nintendo zřejmě ještě schovává pro strýčka Příhodu.

Na celý Direct se můžete podívat zde.