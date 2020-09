Gigantická akvizice otřásla herním průmyslem, Microsoft koupil Bethesdu

Že Microsoft krouží kolem některých nezávislých herních studií, už se spekulovalo dlouho, takovouto bombu ale rozhodně nikdo nečekal.

Vydavatelé konzole Xbox se totiž na nastupující válku nové generace vyzbrojili jedním z nejzářivějších jmen herního průmyslu jako takového – společností ZeniMax.

Za neuvěřitelných 7 a půl miliard dolarů, což činí více než 170 miliard korun, získali pod svá křídla studia Bethesda (The Elder Scrolls), id Software (Doom), Arkane Studios (Dishonored), Machine Games (Wolfenstein), Tango Gameworks (Evil Within) a ještě několik vývojářských týmů méně zvučných jmen k tomu. Pro srovnání, dosud největší akvizicí Microsoftu na herním poli byly 2 a půl miliardy za značku Minecraft v roce 2014.

Neznamená to automaticky, že všechny hry od ZeniMaxu se v budoucnosti stanou exkluzivitami pro Xbox, ostatně není to ani týden, co byl Deathloop od Arkane prezentovaný jako novinka pro konzoli PlayStation 5. Co se týče předplatného Game Pass, většina her od ZeniMaxu už v jeho nabídce ve stávající chvíli je.

Každopádně jde o monumentální krok, který výrazným způsobem mění dosavadní rozvržení sil v herním průmyslu.