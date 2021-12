Pět špatných herních zpráv letošního roku

Příšerné GTA Trilogy a Take Two

Ačkoliv ne každý má rád remaky a remastery, pravdou je, že hráči na ně slyší. Je to v podstatě win – win situace. Hráči si připomenou, jaké to tehdy bylo, zatímco vydavatel si na nostalgii snadno namastí kapsu. Co by se mohlo pokazit? Překvapivě celkem dost. Své o tom vědí fandové strategie Warcraft 3, jehož přeleštěná verze Reforged je pomník velkým slibům a manažerským rozhodnutím.

Podržet Blizzardu pivo se letos rozhodl Rockstar, pod jehož jménem vyšla „definitivní edice“ Grand Theft Auto: The Trilogy. Určitým varováním byl fakt, že hru nezískalo žádné médium v předstihu, aby mohlo připravit recenzi. Po vydání už bylo jasné proč. Něco tak odfláknutého už jsme dlouho neviděli.

Bugy a glitche

Rockstar, respektive Take-Two Interactive měly drzost říct si za nové verze plnou palbu. Špatně toho přitom bylo víc než dost. Když pomineme větší než malé množství bugů a glitchů, těžko odpustitelná je absence řady drobných detailů, na nichž si Rockstar vždy zakládal. Boxovací pytle v tělocvičně najednou nejsou interaktivní, hezkou šmouhu za pneumatikou a kouř z výfuku nahradil podivný černý mrak atd.

Aby toho nebylo málo, PC verze byla dokonce dočasně stažena z prodeje, protože build obsahovat původní již nelicencovanou hudbu, jen vypnutou, ale i nezkompilované soubory se všemi herními skripty, interními poznámkami, vtípky a vystřiženým obsahem. Během té doby nefungoval Rockstar Games Launcher, takže nešlo hrát například ani western Red Dead Redemption 2 či Grand Theft Auto 5.

Proč je původní verze lepší. Tady je důkaz:

Jistě, trilogii zpackalo jiné studio, nicméně Rockstar měl dohlédnout, jak je s jejich dítkem nakládáno. A pak je tu management, který musel vědět, že hra není ve stavu, aby mohla vyjít, a přesto nařídil, aby vyšla. Bude za to někdo zodpovědný? O tom lze jen pochybovat, tak jednoduše to v korporátu nefunguje. Take Two Interactive přitom bylo v komfortní situaci, protože trilogie mohla vyjít prakticky kdykoliv. A pokud by byla opravdu dobrá, šla by a dračku bez řečí i za plnou cenu.

Ale je to jen další střípek, který vzbuzuje obavy. Nezkolabuje Rockstar po odchodu Dana Housera stejně jako Blizzard po odchodu Mika Morhaima? Take Two totiž začíná čím dál tím víc připomínat Activision. Mimochodem, bylo to právě Take Two, které letos na herní akci E3 neukázalo žádné hry. Namísto toho mu přišlo jako dobrý nápad trapně poučovat hráče o diverzitě a inkluzi, aniž by se o to někdo prosil. Nezájem.