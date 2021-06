Take Two hráče zklamalo, místo GTA VI poučovalo o toleranci a diverzitě

Výstava E3 je pro hráče počítačových her každoročním svátkem, právě během ní totiž bývají oznamovány nadcházející pecky pro příští měsíce a roky. Největší společnosti zábavního průmyslu pořádají vlastní tiskové konference, během nichž se snaží hráče přesvědčit, že právě u nich mají utratit své peníze.

V drtivě většině jde o pečlivě zrežírované show snažící se chystané novinky předvést v co nejlepším světle. Například včerejší hodinu a půl trvající tiskovka Microsoftu byla tak zábavná, že jsme při ní občas zapomínali i polykat (viz náš článek).

Samozřejmě ne každá společnost má podobně našlapané portfolio, a tak třeba prezentace společností Gearbox nebo Square Enix působily mírně rozpačitě. Oproti tomu, co v pondělí večer hráčům předvedlo americké Take Two, ovšem šlo o adrenalinovou podívanou.

Vydavatelství, které prokazatelně pracuje například na dalších dílech milionových sérií Grand Theft Auto nebo Bioshock, totiž neukázalo jedinou hru a svůj panel pojalo jako diskusi o diverzitě, rovnosti a inkluzi ve videoherním průmyslu.

Téma diverzity a tolerance počítačových hráčů je pro mnohé lidi určitě zajímavé. Zvolená forma jeho prezentace byla ovšem poněkud nešťastná.

Ano, ukázku z Grand Theft Auta VI mohli očekávat asi jen ti největší snílci a ze strany pořadatelů bylo dopředu oznámeno, že se žádná zásadní oznámení nechystají. Jenže ne každý divák má čas a chuť se dopředu pídit po každém oznámení, které vpluje do mediálního prostoru, a od večerních konferencí v průběhu E3 očekává nové informace a zábavu. A tak se komentářová sekce pod přednáškou rychle plnila zmatenými komentáři, které se v průběhu času stávaly čím dál tím naštvanějšími. „Je to jako pozvat kámoše na grilovačku, a pak jim místo toho uspořádat přednášku o výhodách veganství,“ trefně glosoval jeden z těch slušnějších diskutujících.

Samozřejmě, nechceme nijak snižovat význam tématu, některé z projevů anonymních hráčů na internetu jsou tak odporné, že se téměř stydíme za to, že s takovými jedinci sdílíme koníček (viz náš článek o fyzických výhrůžkách vývojářům). Ovšem zvolená forma „mluvících hlav“ se do hlavního panelu tak mainstreamové události jednoduše nehodí.

Jakkoliv tak byly pohnutky pro vyvolání této diskuse bohulibé, naštvaní a zklamaní hráči to autorům tvrdě omlátili o hlavu. Drtivá většina světových médií, která jinak informují o každém pšouku, co se na E3 stane, pak celé vysílání kompletně odignorovala.

Alespoň v tomto ohledu však autoři uspěli, v nadávkách se proti nim spojili hráči všech pohlaví, barev kůže a sexuálních preferencí. Nezbývá než doufat, že E3 nedopadne jako předávání Oscarů, a namísto tlačení politických agitací zůstane i do budoucna u her.