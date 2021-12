Pět dobrých herních zpráv letošního roku

1. Velkolepý návrat Xboxu

Díky Game Passu je hraní videoher cenově dostupné prakticky pro každého.

Tradiční válka platforem v minulé generaci dopadla jednoznačně a i když to můžeme okecávat jak chceme, PlayStation si Xbox jednoznačně namazal na chleba. Byť konzole řady Xbox One v žádném případě nebyly horší (a rozhodně byla tišší), především díky luxusním exkluzivitám lidé daleko častěji sahali po PlayStationu 4. Tak nějak automaticky jsme předpokládali, že tomu tak bude i v aktuální generaci, v Microsoftu se ovšem tentokrát opravdu vytáhli. Co se týče hrubého výpočetního výkonu jsou na tom Series X a PS5 tak nějak obdobně, jejich filosofie je ovšem odlišná.

Zatímco PS5 sází na dokonale propracované zážitky, které se ovšem i po roce od uvedení do prodeje dají spočítat na prstech jedné ruky, Xbox se svým předplatným Game Pass (viz náš článek) láká především na nekonečnou variabilitu. Series S je vynikajícím kusem hardwaru pro sváteční hráče, kterým za pár korun umožní po následující roky hrát nejnovější pecky ve slušné kvalitě, Series X pak nabízí to samé co PC za trojnásobnou pořizovací hodnotu, i tu klávesnici a myš dnes není problém připojit. Skvělé Halo a Forza už jsou pak jen třešinkou na dortu.

2. Filmové a seriálové adaptace her už nejsou jen pro ostudu

Seriál Arcane není prostě jen dobrý, je vyloženě vynikající.

Až na čestné výjimky (Mortáááál Kombat!!!) byly vždy filmové adaptace herních trháků absolutními braky, které bylo utrpení sledovat i pro největší fanoušky značky, nyní to začíná vypadat, že producenti berou zdrojový materiál konečně vážně. Do kolen nás dostal lahůdkový seriál Arcane ze světa League of Legends, který snese ty nejpřísnější měřítka kvality (viz naše recenze), pohled do budoucnosti pak vzbuzuje spoustu nadějí. Chystá se Uncharted, Borderlands, The Division, druhé díly Sonica a Detektiva Pikaču, Super Mario, Tomb Raider a seriály The Last of Us, Halo, Splinter Cell, Cuphead a další. To by bylo, aby se alespoň něco z toho nepovedlo.

3. Skvělý rok pro milovníky stříleček

Originalitu v těchto hrách nečekejte, spoustu adrenalinové zábavy však ano.

I když byla spousta na letošek slibovaných titulů odložena, milovníci klasických FPS dostali pořádnou nálož nových titulů. V rámci několika měsíců vyšly nové díly zavedených sérií Far Cry, Call of Duty, Halo a Battlefield, až na tu poslední značku musí být jejich fanoušci jednoznačně spokojení. A vlastně i Battlefield má v sobě jistý potenciál, který by se mohl v následujících měsících plně projevit.

Ani v jednom případě nejde o žádnou revoluci, ba naopak všechny novinky jsou až zbaběle usedlé, na druhou stranu je příjemné mít v dnešním světě nějakou jistotu. Z celé té skupině poměrně nečekaně nejvíce obstálo Halo Infinite (naše recenze), kterému rozhodně pomohl roční odklad a jehož free 2 play multiplayerová část už nám stačila vzít pořádnou porci z našich životů.

4. Návrat k normálu

Letošní předávání The Game Awards bylo jako za starých dobrých časů.

Zatímco loni byla kvůli Covidu většina herních akcí zrušena, letos už se pomalu začal vracet život do starých kolejí. Největší herní akce roku E3 a Gamescom se sice znovu odehrály jen v digitální podobě, jejich pořadatelé se však dušují, že to tak bylo naposled. Předávání „herních Oscarů“ Game Awards ukázalo směr, kterým se veliké akce budou nejspíše ubírat do budoucna a i když jsou roušky a očkování otravné, je to jen malá cena za to, abychom se s vývojáři mohli setkávat osobně. Trailery, rozhovory i samotné ukázky z her sice v praxi fungují i skrze sociální sítě, mezilidský kontakt je ovšem nenahraditelný.

5. Být sexy není proti pravidlům Twitche

Kdo chce sledovat jak hezké holky olizují mikrofony, nemusí chodit na pornografické servery.

Nejpopulárnější streamovací platforma Twitch se po letech přešlapování (viz náš článek) rozhoupala a svým uživatelům konečně nastavila srozumitelná a snadno vymahatelná pravidla. Vedle samotného hraní her na ní můžeme oficiálně sledovat i polonahé dívky cachtající se u bazénků a olizující mikrofony, jen na to teď mají svojí vlastní kategorii. Sexuální ikona hráčů streamerka Amouranth může nadále v poklidu koexistovat vedle zapálených gamerů i vážných politických komentátorů a nikdo s tím vlastně nemá větší problém. A tak je to správně.