KOMENTÁŘ: Předplatné Game Pass je to nejlepší, co herní průmysl potřeboval

Neznám hráče, který by neměl rád drahé vysokorozpočtové hry. Technologie už jsou dnes na takové úrovni, že vás herní mašinka za pár tisíc korun dokáže spolehlivě připoutat do křesla a donutit zapomenout na okolní realitu. Jenže výroba mainstreamových her stojí miliardy a podílejí se na ní tisíce lidí, proto jich vzniká relativně málo.