Xbox hry jdou už hrát i na mobilu, a to překvapivě dobře

Xbox Game Pass Ultimate jsme doteď znali jako nejvyšší stupeň herního předplatného od Microsoftu, který spojuje služby Xbox Live Gold (online multiplayer), Xbox Game Pass (knihovna her zdarma na Xboxu) a Xbox Game Pass for PC (knihovna her zdarma na PC). Teď se do „ultimátního Xbox předplatného“ připojuje služba xCloud, která vám dovolí streamovat hry do vašeho mobilu s Androidem.

Streaming her sám o sobě není nic nového, ovšem ne každý jej umí správně. Takže zatímco služba Stadia od Googlu zatím dost pokulhává (cenově nevýhodná plus problémy se stabilitou), GeForce Now od Nvidie je naopak ukázkou toho, jak se to má dělat správně (více viz Budoucnost je tu? Služba GeForce Now je tak dobrá, jaké máte připojení). No a nyní to vypadá, že i Microsoft směřuje tím správným směrem.

Co je k tomu všechno potřeba? V první řadě jednak mobil či tablet s Androidem, na iOS bohužel služba nefunguje. Ideálně abyste měli něco na úrovni střední třídy nebo lepší, aby mobil streaming vůbec udýchal. Dále předplatné Xbox Game Pass Ultimate, které stojí 339 korun na měsíc. No a nakonec vhodný bluetooth gamepad, ať už ten oficiální od Xboxu, nebo jiný a k němu ideálně i nějaké držátko, které spojí gamepad a mobil.

Zde ovšem výčet podmínek nekončí. Důležité je mít také stabilní a rychlé internetové připojení. Microsoft uvádí jako podmínku 10Mb/s, ovšem zde bychom se řídili spíše pravidlem „čím víc, tím líp“, a nespoléhali se na nutné minimum. Hodně důležitá je také odezva a stabilita, troufáme si říci, že možná ještě více než rychlost připojení.

Mobil či tablet můžete k internetu připojit vícero způsoby a možná dost z vás využije domácí síť wi-fi. Zde je ovšem poměrně zásadní problém, a sice že spousta domácností bude využívat starších modemů s pouze pomalejším pásmem 2,4 GHz. A na tom se streamování setkává s problémy, často se zasekává a zhoršuje se kvalita obrazu. 5GHz wi-fi už tyto problémy nemá, a pokud ano, tak to je dáno spíše kvalitou samotného připojení.

Další možností je využití mobilních dat, které je v místech s dobrým LTE připojením celkem zárukou stability a maximálně kvalitního obrazu, ovšem je potřeba počítat s rychlou a hlavně objemnou konzumací dat. Nám například při hraní titulu Forza Horizon 4 aplikace vysála přes 400 MB dat během 10 minut hraní, takže pokud nejste jeden z mála vyvolených, co si dovolí a obstará neomezený datový tarif (bez rychlostního limitu), použití mobilních dat je spíše chvilkou luxusu, která se cenově moc nevyplatí.

Do budoucna se samozřejmě vše může změnit: 5G připojení výrazně zlepší odezvu a zvýší maximální rychlosti, pokrytí signálem se zlepší, operátoři se zbaví limitů čerpání dat (i když na našem „specifickém trhu“ kdo ví) a streamovací služba si díky tomu dovolí i přenos vyššího rozlišení. V současnosti je maximální streamované rozlišení 720p při 60 snímcích za sekundu. To sice není na malé obrazovce mobilů žádná tragédie, ale slušelo by službě výhledově 1080p.

Na samotném rozhraní aplikace Xbox Game Pass je znát, že je ještě ve vývoji a třeba do české lokalizace se sem tam přimíchá nějaký německý nápis. Občas se nám také stalo, že ačkoliv je aplikace navržena na ovládání pomocí gamepadu (a třeba po připojení toho oficiálního aplikaci vyvoláte stisknutím centrálního tlačítka), občas se zasekla tak, že vůbec nezvýrazňovala vybírané položky v menu, takže člověk musel jen hádat, co zrovna potvrzuje.

Ohromnou výhodou služby Game Pass Ultimate je fakt, že hry nemusíte fyzicky vlastnit, ale vybíráte si ze všech, které jsou v knihovně dostupné. Ovšem pozor, ne každá hra, která je součástí knihovny Game Pass pro Xbox, je dostupná i pro streamování. I tak je jich poměrně hodně a nechybí mezi nimi ani velké tituly jako Halo, Doom Eternal, Witcher 3, Gears 5, Forza Horizon 4 a další.



Když hru spustíte, zpravidla chvíli trvá, než se načte (v řádu pár desítek sekund). Poté bude asi největším překvapením fakt, že se zatím hry neumí roztáhnout do poměru stran obrazovky vašeho telefonu, nýbrž si zachovávají standardní poměr 16:9. To znamená, že třeba u mobilu s poměrem stran displeje 20:9 jsou po stranách poměrně nepěkně silné černé okraje. Zeptali jsme se přímo Microsoftu, zda se s tím dá něco dělat a dostalo se nám odpovědi, že zatím není jasné, kdy či zda vůbec se tento problém vyřeší.

Teď už k samotným dojmům z hraní. V první řadě musíme Microsoft pochválit, že odezva ovládání je velice dobrá a ačkoliv se stane, že občas vám zkrátka hrdina/automobil/husa zareagují na pokyn o znatelnou chvilku později, povětšinou je to skoro, jako byste hráli přímo na domácí konzoli. Alespoň tedy pocitově. Reálně měřená data by zcela jistě prokázala, že odezva k fyzické konzoli je znatelně lepší. Ale i tak jsme chvílemi opravdu zapomínali, že jde o stream přes internet.

Občas nám to samozřejmě připomnělo chvilkové „rozkostičkování“ obrazu nebo drobný zásek, ale jinak musíme potvrdit, že spousta her je opravdu skrze xCloud pohodlně hratelná. A pokud se to všechno bude do budoucna ještě zlepšovat, pak začínáme mít pocit, že ve streamování je to, co jednou nahradí fyzický hardware. Do té doby budeme mít radši vlastní konzoli, ale i tak si hlavně na cestách rádi xCloud zapneme.

Přesně z toho důvodu koneckonců Microsoft tuto službu uvolnil pro mobily přednostně: nespustíte ji zatím ani v počítači, ani v chytré televizi a jinde. V oné přenosnosti je hlavní kouzlo xCloudu: doma hrajete třeba Forzu na konzoli, ale už musíte běžet na cestu třeba do MHD, kde ovšem máte další čas. No a tak si na mobilu zapnete xCloud a odjedete si ještě další závod. Nebo si v Dead Cells projdete ještě jeden level. Nebo si v Doomu postřílíte dalších pár pekelníků.



Streamování Xbox her ještě asi není na úrovni, že by klasické hraní vytlačilo ze scény, ovšem už je dost dobré na to, abyste mu alespoň dali šanci ve chvíli, kdy není vaše konzole po ruce. A nebo abyste si zkusili hru, kterou by váš mobil s Androidem normálně nespustil. Koneckonců Xbox Game Pass Ultimate není zdaleka jen na to a streamování je tak dalším velice příjemným bonusem.