Krása i hnus. Xbox předvedl první várku her nové generace v pohybu

Jak Microsoft avizoval, dnešní várka videí měla za úkol seznámit fanoušky s hrami, které pro nadcházející Xbox Series X vyvíjejí jeho externí partneři. První ukázky z her jako Hellblade 2 nebo Halo: Infinite nás proto čekají až v červenci.

První prezentovaný titul překvapivě může nést nálepku Made in China. Je jím parkurová střílečka Bright Memory Infinite a jednoduše by se dala popsat jako mix Shadow Warriora, Bulletstormu a Killzone: Shadowfall s nebezpečnou dívkou v hlavní roli. Ukázka dala vyniknout především efektnímu počasí.

Následovalo oznámení pokračování rally závodů Dirt 5 od Codemasters. Nevypadaly špatně, ale next-gen z této hry cítit zrovna nebyl. Mluvit raději nebudeme o Maddenu 21, jehož křečovitě falešná předváděčka byla jednoznačně nejtrapnějším momentem streamu.



Výborně naopak působí hororová hra Scorn, která už je ve vývoji mnoho let. Fanoušci H.R. Gigera a Vetřelců si budou připadat jako v ráji, zbytek z nás spíše jako v pekle. Vizuální stránka je opravdu hnusná v tom nejlepším možném slova smyslu. Zároveň také šokující, úchylná a provokativní. No, posuďte sami.



U hororů zůstaňme, fanoušky Silent Hillu potěší zajímavě vypadající hra The Medium. Za hrou stojí polský tým Bloober Team, tedy autoři her Layers of Fear, Observer nebo loňského Blair Witche.

Tvůrci inspiraci japonskou klasikou nějak nezastírají, ba naopak – hudbu k novince složí legendární skladatel Akira Yamaoka, jenž složil hudbu právě k Silent Hillu. The Medium bude taktéž psychologický horor. Samotná ukázka naznačuje, že mezi děsivá témata bude patřit i těhotenství.



Velmi pěkně vypadá také novinka Call of the Sea zasazená na opuštěný ostrov v jižním Pacifiku ve třicátých letech. Graficky pohledný walking simulator nám dá za úkol zkoumat prostředí, řešit hádanky a hledat ztraceného manžela.



Chorus bude vesmírná sci-fi střílečka v raketě s drsnou pilotkou v hlavní roli. Hru vydá Deep Silver a slibuje přinést svěží vítr do archaického žánru vesmírných akcí.



Tesknící fanoušky dinosauří střílečky Turok, jenž se více než dekádu modlí za úctyhodný návrat značky, možná potěší oznámení hry Second Extinction. Střílečka od autorů Rage 2 sice Turok není, zato v něm střílíte spoustu dinosaurů. Hra bude orientovaná na kooperativní hraní ve třech hráčích. A nevypadá nic moc.



Za zmínku stojí i kyberpunková novinka The Ascent, která jako by vypadla ze starého dobrého Blade Runnera. Půjde o akční RPG z izometrického pohledu, které si vychutnáme sami nebo s parťákem. Neonová světla, výbuchy a efekty vám ukážou, co to je ten ray-tracing.



Microsoft nezapomněl naznačit, že by se v nadcházející generaci rád ucházel i o přízeň fanoušků japonské produkce. Nadcházející Yakuza: Like a Dragon tak na Xboxu nevyjde se zpožděním jako dosavadní díly stále populárnějšího mafiánského eposu.



Anime novinka Scarlet Nexus od Bandai Namco zase jako by z oka vypadla loňské akci Astral Chain od Platinum Games. Nechybí našlápnutý soundtrack, bizarní monstra, velké zbraně a efektní souboje. Jen ta originalita.



Jedním z nejlepších momentů streamu pak byla náramně povedená předváděčka hry Vampire Masquerade: Bloodlines 2. Ukázka se nese v rytmu písně Danke Schön od Waynea Newtona a představuje temný svět upírského undergroundu. Danke Schön!



Lehkým zklamáním byla naopak avizovaná upoutávka na Assassin’s Creed Valhalla. Moc jsme se toho z ní totiž nedozvěděli. Grafika bude nejspíš na úrovni předchozích her, což ale tolik nepřekvapí. Hra vyjde i pro aktuální generaci, využije však vlastnosti novějšího hardwaru, zejména co se rychlejších loadingů týče. Zajímavě zní informace, že Valhalla bude kratší než předchozí Odyssey (děkujeme).



Dnešní stream Inside Xbox patřil k nejlepším předváděčkám minimálně posledních dvanácti měsíců. Microsoft se pochlubil skvěle namíchaným koktejlem ukázek, z nichž si každý může udělat obrázek o tom, jak budou první hry na novou generaci zpočátku vypadat. V případě first party titulů čekáme ještě hezčí věci. A co vy, jste spokojení?