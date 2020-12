Nejhorší část herního průmyslu jsou toxičtí fanoušci, tvrdí šéf Xboxu

Obě konzole nové generace jsou konečně mezi námi a fanoušci mohou být spokojeni. Tedy alespoň ti, na které se při omezené nabídce dostalo. Jak Xbox One X, tak PlayStation 5 jsou tiché, výkonné a díky zpětné kompatibilitě mají už teď širokou zásobu her.

Phil Spencer je jednou z nejvíce respektovaných osobností herního průmyslu.

Nelze jednoznačně říct, která platforma je lepší. Ať si zákazník po zvážení všech pro a proti vybere kteroukoliv, zklamaný určitě nebude.

Bohužel, i tak se najdou lidé, kteří se s touto situací nemohou smířit a svůj hluboký vztah k jedné značce dávají najevo tím, že urážejí tu konkurenční. Dokud jen hledají v podstatě zbytečné argumenty a se stopkami měří, kde se o kolik sekund která hra zrovna nahrává rychleji, případně pixel po pixelu hledají rozdíly v nepodstatných grafických detailech, je to ještě v pořádku. Bohužel mnohem častěji nad objektivními fakty vyhrají emoce a proto je internet plný agresivních výkřiků, které vrhají na naši komunitu špatné světlo. Sice jde jen o zlomek publika, ovšem díky tomu jak hlasitě křičí, jsou nejvíce vidět.

Konzolové války provázejí herní průmysl od nepaměti a dlužno říct, že v minulosti byly ještě vyhrocenější. Zatímco dnes si herní společnosti bez náznaku ironie gratulují k úspěšnému vydání, dříve nebylo výjimkou, když se v reklamách navzájem shazovaly.

To samé ovšem nelze říct o fanoušcích.

Situace je tak vážná, že se k ní v rozhovoru pro magazín The Verge vyjádřil i šéf Xboxu Phil Spencer. „Svoji práci miluji. Moje žena mi říká, že je to jediná práce, na kterou mám dostatečnou kvalifikaci, ale bez pochyb ji miluji. Jestli ale je na světě nějaká věc, která by mě donutila herní průmysl opustit, tak to jsou právě tyto „kmenové války“, řekl v reakci na video, ve kterém někdo pro pobavení diváků rozbíjí zbrusu nový Xbox One Series X.

Každá platforma má svá pro a proti.

A svoji myšlenku ještě rozvedl: „Ve světě konzolí existuje tvrdé jádro, které svoje fanouškovství povýšilo na destruktivní úroveň a přeje si, aby se druhé straně vůbec nedařilo.“

V českých podmínkách není rivalita ani tak mezi značkami konzolí jako spíše averze PC hráčů vůči konzolím obecně. Princip je ale stejný. Namísto aby někteří jedinci trávili čas tím, co je baví, mají utkvělou potřebu neustále někoho na internetu přesvědčovat o svém vidění světa. Nezbývá než doufat, že z toho jednou vyrostou. Do té doby si můžeme jen smutně přitakat ke Spencerovu povzdechnutí: „Je to odpudivé. A to ještě volím mírná slova. Pro mě je to jedna z nejhorších věcí na našem průmyslu.“