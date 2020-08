KOMENTÁŘ: Mírněte očekávání, next-gen konzole velký skok v grafice nepřinesou

S přechodem na novou generaci konzolí se až dosud pojily dvě zásadní věci: viditelně lepší grafika a ztráta herní knihovny. Ani jedno letos neplatí. Díky zpětně kompatibilitě si i na nových konzolích užijeme hry ze současné generace a grafika je, alespoň podle prvních ukázek, k nerozeznání od toho, co už známe.

Když Sony odhalilo nový PlayStation 5, Jim Ryan, prezident a provozní ředitel Sony Interactive Entertainment, sliboval „bezprecedentní technologický skok“. Kolega Jakub Žežule k tomu napsal, že podle prezentace to vypadá spíše na opak. Na to zareagovalo české zastoupení Sony, které se nás trochu vyčítavě ptalo, z čeho naše stanovisko vychází.

Microsoft ukázal svoji vlajkovou loď - střílečku Halo: Infinite - bez příkras. Řekli byste však, že toto je next-gen?

Když pak předvedl i Microsoft své hry, zejména pak očekávaný gameplay své vlajkové lodi Halo Infitine, potvrdilo se mi tušení, že bezprecendentní technologický skok nás, minimálně v oblasti toho, jak hry vypadají, nečeká.

Důvody vidím dva. Jednak je za námi éra překotného vývoje technologií. Sem bych zařadil přechod od 8-bitů na 16-bity, nástup 3D grafiky nebo třeba přechod k HD rozlišení. Tyto skoky byly výrazné a viditelné.

Konzole Teraflopy PlayStation 2 0,0062 PlayStation 3 0,23 Switch 1 Xbox One 1,3 PlayStation 4 1,8 PlayStation 4 Pro 4,2 Xbox One X 6 PlayStation 5 10,2 Xbox Series X 12

Druhým důvodem je vydání mezigeneračních verzí konzole, tedy Xboxu One X a PlayStationu 4 Pro. Oba výrobci tak zareagovali na rychlý nástup 4K televizí. V mnoha hrách si tak mohli hráči s výkonnější verzí konzole zvolit, zda chtějí hrát ve 4K, s bohatší grafikou, nebo zda preferují výkon.

PlayStation 5 i Xbox Series X půjdou na trh po čtyřech, respektive třech letech od vydání výkonnějších verzí staré generace. Po zveřejnění specifikací mnozí tušili, že posun nijak výrazný nebude, což ostatně potvrdily prezentace obou firem. Standardem zřejmě nebude ani dříve proklamované hraní ve 4K / 60 FPS.

PlayStation 5 Xbox Series X

Na druhou stranu musíme brát v potaz, že jde o nový hardware a nová řešení. Standardem se stane hardwarově akcelerovaný ray-tracing, který se postará o realističtější nasvícení scén. Co nové konzole umí, neuvidíme hned, ale až po dvou, třech letech, kdy vývojáři plně využijí možnosti nového hardwaru. Ostatně třeba oba díly The Last of Us vyšly vždy až na konci cyklu dané generace a vymáčkly z ní po technické stránce maximum.

Co je tedy next-gen?

Jak tedy vnímat letošní next-gen? Hlavní přínos vidím v přívětivost. Pro hráče na PC to nebudou v řadě případech žádné novinky, ale na konzolích se konečně stane standardem SSD. Už žádné pauzy na kafe, cigáro či vyčůrání se, nahrávací časy se dramaticky zlepší. Rychle se tak půjde vrátit i k některé z rozehraných her. Rozloučíme se doufejme i s hrami, které mají problém běžet stabilně ve 30 FPS.

V čem se oba konkurenti liší? PlayStation 5 láká na nové ovladače Dual Sense, které zprostředkují hmatovou odezvu (jako mají například Joy-Cony u Switche) a mají adaptivní spouště (u triggeru může hra nastavit sílu odporu). V neposlední řadě je tu také 3D audio. To všechno nám pomůže pořádně se do hry ponořit. Sony ovšem musí zapracovat na hlučnosti konzole.

Ovladač DualSense pro PS5 Xbox Series X - ovladač

Microsoft k next-genu přistupuje jinak. Co se bezdrátového ovladače týče, Microsoft tvrdí, že s funkcí DLI (Dynamic Latency Input) je ovládání přesnější a responzivnější. Navázal prý také spolupráci s HDMI forum a výrobci televizí, aby minimalizoval lag. Důležitá je pro něj i zpětná kompatibilita a funkce Smart Delivery, kdy si hru koupíte jednou a ona se v nejlepší možné verzi přehraje na dané konzoli (Xbox One / Xbox One X / Xbox Series X).

A pak samozřejmě služby, ty jsou pro Microsoft nejdůležitější. Předplatné Game Pass už známe, to zpřístupní během předplatného knihovnu her. K němu se v září připojí xCloud, který umožní streamovat hry na mobily. Ostatně šéf Xboxu Phil Spencer se nechal slyšet, že je v pořádku, pokud si hráči nekoupí novou konzoli hned, protože ty staré chtějí ještě nějakou dobu podporovat.

Oba přístupy mají něco do sebe. Éra, kdy koupě nové konzole znamenala výrazný posun v tom, co vidíme na televizi, je však zřejmě definitivně za námi. Výraznější zážitek může nakonec být, když vyměníte starou, levnou televizi nebo monitor za něco kvalitního.