Specifikace PlayStationu 5 i Xboxu Series X jsou venku. Co na ně říkáte?

Ondřej Martinů – Abych byl zcela upřímný, i kdyby měl nový Xbox větší výkon než hlavní počítač NASA, stejně si koupím jen PlayStation 5. Parametry pro mě obecně nejsou tolik důležité, i když za rychlé SSD disky, které zkrátí zírání na načítací obrazovky na minimum, jsem samozřejmě rád. Ještě radši bych ale byl, kdyby Sony už konečně ukázalo vzhled konzole a také nějaké exkluzivní tituly, na které se na PlayStationu 5 můžeme těšit.



Ondřej Zach – Pokud budeme mluvit pouze o aktuálním odhalení technických specifikací, víc se mi líbila prezentace Microsoftu, který to zvládl dříve, více vysvětloval pro laiky a Xbox Series X nakonec bude zřejmě o něco výkonnější než PlayStation 5. Skutečné možnosti obou konzolí ale odhalí až first party tituly za dva či tři roky. Hádám ale, že taková FIFA XY bude na obou platformách totožná.

Sony pro mě trochu nepochopitelně lákalo hráče, aby sledovali „představení architektury PS5 a její vliv na herní budoucnost“, aby jim nakonec pustilo velmi odbornou přednášku plánovanou pro vývojářskou konferenci. Zapůsobil na mě i předcházející hype, kdy se spekulovalo o výkonu až 13 teraflopů a mluvilo se o zpětné kompatibilitě až k prvnímu PlayStationu. Realita v podobě „bude připraveno až sto nejhranějších her z PlayStationu 4“ mě pak trochu zklamala, byť Sony samozřejmě nic takového neslibovalo. Jako milovníka retra a všech možných gimmicků mě pak ale hodně moc lákají věci jako haptická odezva na ovladači, práce s 3D audiem, ale i virtuální realita, do níž třeba Microsoft hází vidle. A jak už jsem psal ve svém lednovém komentáři, tentokrát nezačínáme v bodě nula, nerozhodnou jen plánované exkluzivity, ale i to, jak se daří oběma značkám v této generaci. A tady karty nahrávají značce PlayStation. Každopádně doufám v pořádně vyostřený souboj, který oba giganty donutí vykřesat ze svých platforem to nejlepší.

Dan Jarocký – V první řadě mě zaujala snaha obou výrobců o výrazné zkrácení či úplné vymýcení nahrávacích obrazovek. Už v tomto ohledu jsou ale specifikace obou konzolí značně odlišné. Zatímco Xbox Series X nabídne SSD disk s rychlostí 2,4 GB/s, tak PlayStation 5 operuje s číslem 5,5 GB/s a vlastní technologií. Bude zajímavé sledovat, co tento znatelný rozdíl v rychlosti obou disků reálně udělá. Xbox Series X má pro změnu čistě na papíře o něco výkonnější grafický čip. PlayStation by však měl nabídnout GPU s vyšší frekvencí. V tomto směru tedy sledujeme trochu odlišný přístup obou výrobců.



Nejednoznačně na mě zatím působí situace okolo možného rozšíření úložiště. I zde se totiž podle všeho představy Sony a Microsoftu lehce rozchází. Vzhledem k rostoucí velikosti her si myslím, že jediný disk o kapacitě 800 až 1000 GB nebude zdaleka pro všechny hráče dostatečný. Celkově však specifikace obou konzolí vypadají nadějně. Rozdíl oproti minulé generaci je značný, takže bychom se mohli opět dočkat výraznějšího skoku v technické kvalitě jednotlivých titulů. Budou to ale stejně až první gameplay ukázky čistě next gen her, které odhalí skutečný potenciál nových konzolí. Já se každopádně těším.

Specifikace: PlayStation 5 vs. Xbox Series X PlayStation 5 Xbox Series X CPU 8x Zen 2 Cores @ 3.5GHz (proměnlivé frekvence) 8x Cores @ 3.8 GHz (3.6 GHz w/ SMT) Custom Zen 2 CPU

GPU 10.28 TFLOPs, 36 CUs @ 2.23GHz (proměnlivé frekvence) 12 TFLOPS, 52 CUs @ 1.825 GHz Custom RDNA 2 GPU

Paměť 16GB GDDR6/256-bit 16 GB GDDR6 w/ 320b bus

Propustnost paměti 448GB/s 10GB @ 560 GB/s, 6GB @ 336 GB/s

Interní úložiště Custom 825GB SSD 1 TB Custom NVME SSD

I/O 5.5GB/s (Raw), Typical 8-9GB/s (Compressed) 2.4 GB/s (Raw), 4.8 GB/s (Compressed)

Rozšiřitelnost úložiště NVMe SSD Slot 1 TB Expansion Card

Externí úložiště USB HDD Support USB 3.2 External HDD Support

Optická mechanika 4K UHD Blu-ray Drive 4K UHD Blu-Ray Drive



Jakub Žežule – Potvrdily se spekulace, že Xbox bude mít celkově o něco lepší parametry hardwaru. Je tedy možné, že bude i dražší. U Sony vidím trošku větší vizi a odvážnější nápady. V tomto ohledu se tedy zatím vlastně nic moc nemění. Potencionál SSD disku zní ohromně. Podle všeho s ním dojde nejen k minimalizaci loadingů, ale zásadně uvolní ruce při tvorbě level designu budoucích her. SSD mají sice obě konzole, Playstation 5 by měl mít ale v tomto ohledu navrch. U Sony se mi také líbí důraz na výrazně vylepšený prostorový zvuk a haptická odezva nového ovladače. S velkými nadějemi vyhlížím i novou generaci virtuální reality.

Pokud se některá z předností PS5 ale opravdu uchytí, tak věřím, že Microsoft časem srovná krok. Otázka je, jak velké budou reálné rozdíly v grafice a plynulosti her. Xbox může mít sice opticky lepší parametry, to v reálu ale nemusí znamenat tolik, co vychytávky Playstationu. Podle zdrojů respektovaného insidera Jasona Schreiera z Kotaku má být Playstation 5 fantasticky navrženou konzolí a stejný člověk varuje před přeceňováním specifikací ve prospěch Xboxu. Naopak u Sony bych zatím raději nespoléhal na zpětnou kompatibilitu a počkal, u čeho a jak nakonec (ne)bude fungovat. Je velká škoda, že se nepotvrdil sen o kompatibilitě s hrami pro PS1,PS2 a PS3. Tady vede jednoznačně Xbox.

Jan Kouba – Zatím těžko soudit. Sice známe specifikace, ale pořád je toho mnoho skryto. Výhody nových SSD jsou zcela bez debat, i použití RTX technologie. Konference o PS5 nebyla zrovna vrcholem pompéznosti, takže jsem u ní párkrát usnul, ale určitě mě potěšila zpětná kompatibilita většiny velkých titulů z PS4. Jinak pokud bychom měli srovnávat jen podle čísel, tak Xbox papírově vede. Zda tomu tak bude doopravdy a kolik toho ještě Sony tutlá, to je ve hvězdách. Stále PS5 fandím, exkluzivity Sony byly doposud bezkonkurenční, ale Microsoft se do toho obul vážně zostra, třeba to vybičuje oba titány k tomu vymáčknout ze sebe to nejlepší.

Jan Lysý - Upřímně řečeno hardware až tolik neřeším. Ostatně, Nintendo je jasným důkazem toho, že není potřeba mít v konzoli nejnabušenější součástky, aby se člověk dobře pobavil. Pro mě je podstatnější nabídka her a funkcí, ne to, zda má konzole nejlepší procesor. Asi nejdůležitějším faktorem, pokud jde o hardware, je pro mě kapacita disku, protože asi nejsem sám, kdo se v případě PS4 (do doby, než bylo možné připojit externí disk) pral s neustálým nedostatkem místa. V tomto ohledu vítězí Xbox, ale ne o moc. Ale ani pár GB navíc a o trochu lepší specifikace ve většině kategoriích mě nepřesvědčí, abych přešel k Microsoftu. Sice už roky to dělám jednoduše tak, že férově střídám konzole od Sony a od Microsoftu, ale tentokrát to asi neudělám, protože Sony nabídne zpětnou kompatibilitu titulů a já mám ještě hodně herních restů z PS4.



Petr Zelený – Musím říct, že opravdu nejsem žádný technický guru, kutil, hračička ani montér, takže technické specifikace nových konzolí jsou pro mě nedůležité a podružné. Nezajímají mě technické detaily, zajímá mě, jaké hry dokážou Sony, Microsoft a další vytvořit. A tak je na nějaké hodnocení ještě brzy. Ale rád si počkám, s čím se vyvojáři vytasí. Třeba mě to konečně donutí strčit PC do kouta a po letech si pořídím konzoli. Kdoví.

Honza Srp - Na papírových hodnotách absolutně nezáleží. Microsoft je lepší, ale jelikož mám herní PC tak pod televizí stejně bude PlayStation 5. Pro mě je asi nejdůležitější zprávou, že Sony chce něco dělat s tím příšerným hlukem, který PS4 vydává. Zbytek jsou marketingové žvásty, žádná revoluce nebude, jen postupná evoluce. Což je za mě super.