Kdo letos získá herního Oscara? Podívejte se na šestici nominovaných

Jubilejní desáté předávání nejprestižnějších herních cen Game Awards se uskuteční 7. prosince. Celkem se bude hlasovat v jednatřiceti kategoriích, najdeme ovšem mezi nimi i vyloženě okrajové jako třeba „Hra s největším sociálním dopadem“ nebo „Nejlepší podpora komunity.“ Nejsledovanější kategorií samozřejmě bude prestižní ocenění „Hra roku,“ kterou si loni odneslo akční RPG Elden Ring (viz náš článek).

Baldur’s Gate 3 má všechny atributy, aby se mohla stát hrou roku.

A které tituly se o „herního Oscara“ poperou letos? Největším favoritem je třetí díl legendární značky Baldur’s Gate 3 (naše recenze), který navzdory všem předpokladům neoslovil jen hardcore komunitu, ale dokázal učarovat i svátečnímu publiku. Jeho největším vyzyvatelem je asi pokračování hororové střílečky Alan Wake (naše recenze), které nabízí fantastické technologické zpracování i hluboký příběh. Bez šance určitě není ani druhý Spider-Man (naše recenze), patrně nejlepší komiksová hra všech dob.

Dokáže Zelda obhájt svůj triumf z roku 2017?

Dále v seznamu najdeme dvě nintenďácké exkluzivity Super Mario Bros. Wonder (naše recenze) a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (naše recenze), jejíž předchůdce mimochodem prestižní anketu vyhrál v roce 2017. Šestici uzavírá povedený horor Resident Evil 4 (naše recenze), něco nám však říká, že „pouhý“ remake nemá v tomto mimořádně silném roce šanci.

Kromě samotného předáván od hlavního ceremoniálu očekáváme i pořádný příval nových trailerů a oznámení, dokonce jsme zaznamenali i spekulaci, že si Rockstar schovává představení Grand Theft Auta 6 na tuto příležitost.