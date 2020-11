ANKETA: Předsudky stranou, která nová konzole se vám líbí nejvíc?

Ondřej Zach – Nejvíc se mi líbí ta, kterou bych chtěl nejméně, a to Xbox Series S. Měl jsem to štěstí, že už mi všechny tři konzole prošly rukama, a Series S je sympatická, malá krabička, kterou položíte všude a ona splyne s prostředím. I když vypadá jako reprák nebo plotýnka. Navíc se mi líbí i ta bílá barva. Xbox Series X klame tělem, ve skutečnosti to není žádná masivní černá věž, jek působí z obrázků, ale také celkem kompaktní bedýnka.

Oproti tomu PlayStation 5 je macek. Vlastně jsem si nebyl do poslední chvíle jistý, jestli se mi líbí, ale pak jsem rozbalil krabici a dobrý. Jen zabere moc místa a ze všech tří konzolí je design PS5 rozhodně nejvíc nepraktický. Pikantní je, že PlayStation 5 byl v prvních návrzích ještě o něco větší, jak nedávno prozradil Yujin Morisawa, který se na PlayStationu 5 podílel jako Senior Art Director.

Ondra Martinů – Po designové stránce se mi líbí nejvíc PlayStation 5, ačkoliv je to z konzolí nové generace asi největší „ufo“. Mám rád, když se designéři nebojí experimentovat a přijít s něčím, co není jen obyčejná bednička na hardware. Tím ovšem nechci shazovat nové xboxy, on ten čistý design má taky něco do sebe. Jen je to asi jako srovnávat lamborghini a cybertruck.

Dan Jarocký – Nejvíce mi padl do oka PlayStation 5. Líbí se mi, že se nová konzole Sony díky svému odvážnému futuristickému vzhledu značně odlišuje od svých konkurentů i předchůdců. Už na první pohled je zkrátka poznat, že jde o úplně novou generaci. Pochvalu si zaslouží i možnost vyměnit obě bočnice, díky čemuž si budou moci hráči svůj PlayStation dodatečně barevně přizpůsobit vlastním preferencím.

Jakub Žežule – Pokud hodnotím celkový design, včetně funkčnosti a ne jen čistě estetickou stránku, asi bych je seřadil od nejlepšího takto: Xbox Series S, PlayStation 5 a nakonec Xbox Series X.

PlayStation 5 by to u mě díky futuristickému designu asi vyhrála, bohužel je moc velká, navíc v horizontální poloze mi její design nedává smysl. Vertikálně se mi ale líbí čistě z hlediska estetiky zdaleka nejvíc. Slyšel jsem, že stojan není v praxi ani potřeba, nevím ale, co je na tom pravdy. K tomu ani nepočítám ovladač DualSense, který recenze shodně vynášejí do nebes.

Xbox Series X působí na můj vkus extrémně nevýrazně, což se někomu může líbit, já mám ale rád, když je z konzole cítit jistá hravost. Takhle mi nějak nevadí, ale opět jsem u toho „I feel nothing“ pocitu. V horizontální poloze pak působí ještě hůř, naštěstí ale v té vertikální není tak vysoká.

Celkovým designovým vítězem je pro mě Series S – je malá, ale přesto výrazná a hezky vypadá jak v poloze plotýnka, tak v poloze reprák. Bohužel reálně je to z těch tří zdaleka ta nejhorší konzole, takže si ji přes její půvab určitě nekoupím. Do budoucna tipuji, že zlatou medaili možná nakonec vybojuje hypotetická PlayStation 5 Pro, kde by se Sony mohla vydat cestou Xboxu One X a výkonnější variantu zmenšit.

Xbox Series S a Xbox Series X PlayStation 5

Honza Srp – Řečeno herní terminologií jde pro Microsoft o flawless vicotry. Velký Xbox je minimalistický, takže nijak nepoutá pozornost, Esko je zas tak malé, že ho lze strčit kamkoliv. PlayStation 5 má krutopřísný pseudofuturistický look, ze kterého vyloženě čiší touha stát se hlavní dominantou obýváku. Což sice na propagačních obrázcích ještě vypadá dobře, ovšem ve většině běžných domácností, které jsem kdy navštívil, bude působit jako pěst na oko.

Bílá barva je nepraktická, měnící se podsvícení pak při nočním hraní rušivé, navíc je tak veliký, že bude mít spousta lidí s obývákem made by Ikea veliké problémy, aby se jim někam vešel. Naštěstí se mi ho podařilo nacpat do televizního stolku, kde má dost místa zezadu i z boků, dvířka zepředu pak mají průduchy a v případě potřeby jdou otevírat. Sice se mi už tam nevejde zesilovač ani Xbox, ale čert to vem, ty už tolik nepřitahují pozornost.

Abych tedy nebyl za hatera, s konzolí jako takovou jsem jinak spokojen. Adaptivním triggerům nevěřím, podle mě je vývojáři vůbec nebudou používat, za to 3D zvuk mi zatím přijde opravdu nadějný. Teď ale ještě nějaké ty pořádné hry!

Jan Lysý – Mám rád futuristické a trochu kýčovité věci, je nutné, abych to dál rozváděl? Nové xboxy jsou na můj vkus příliš konzervativní. A ano, je nepopiratelné, že do většiny obýváků budou pasovat lépe a nebudou působit jako pěst na oko, ale PS5 se mi prostě líbí víc, evokuje ve mně film Já, robot a působí jako záblesk z budoucnosti. Sice by mohla být menší, ale jinak nemám výraznějších výhrad.

Honza Strachota – Osobně dávám přednost co nejúčelnějšímu designu, takže u mě vítězí Xbox Series X. Series S působí, že by se mohl snadno převracet a navíc se viditelněji ušpiní. U PS5 se mi líbí ovladač, ale u toho rozhoduje především jeho funkčnost.

Jan Kouba - Pořád u mě vede futuristický GLaDOS style design PS5. Jde více s dobou, než Microsofťácký monolit, který má také své kouzlo, ale eleganci a čistotě PlayStationu se prostě nemůže vyrovnat. Playstation je jak zázračná krabička z nějakého cyberpunkového světa, zatímco Xbox připomíná obstarožní tvárnici. Ale nebudu kecat, bral bych ty krabičky obě.